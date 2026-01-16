ÅìÆü°õºþ¤¬»³·Á¡¦ºúÀîÂ¼¤Î°Ü½»Äê½»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±þ±ç
ÅìÆü°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§À¾Àî¸÷¾¼¡¢°Ê²¼ TONICHI¡Ë¤Ï¡¢»³·Á¸©ºúÀîÂ¼¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¼óÅÔ·÷ºß½»¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°Ü½»Äê½»¡¦´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¥»¥ß¥Êー¡ÖSAKEGAWA¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°2026¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TONICHI¤ÏºúÀîÂ¼¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥óÍ¶Ã×¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ»ö¶È¤ÇÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖSAKEGAWA¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°2026¡×³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦Æü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)17:00～20:00
¡¦²ñ¾ì¡§¡Ö¥Á¥¨¥í¡¦¥¨¡¦¥Þー¥ì¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¢©100-0006¡¡ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èµµÂô3-22-1 YKKD&R¥»¥ó¥¿ー1F
¡¦Äê°÷¡§10Ì¾
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨°û¤ßÊªÂå¤Ï³Æ¼«¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§ºúÀîÂ¼¤ÎÊë¤é¤·¥Èー¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºúÀîÂ¼¡¦¿·¾±¡¦ºÇ¾åÃÏ°è¤Î¿©ºà»î¿©²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ü½»¡¦´Ø·¸¿Í¸ý¡¦ÆóÃÏ°èµï½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ
¢¨ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢ºúÀîÂ¼¤Ø¤Î°Ü½»¡¦Äê½»¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¡¦¸òÎ®¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¡¢ÆóÃÏ°èµï½»¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¿½¹þQR¥³ー¥É
ºúÀîÂ¼¤æ¤«¤ê¤Î¥·¥§¥Õ¤¬ÆÏ¤±¤ë¡¢ºÇ¾å¡¦ºúÀî¤Î·Ã¤ß
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥Á¥¨¥í¡¦¥¨¡¦¥Þー¥ì¤Ç¤Ï¡¢ºúÀîÂ¼½Ð¿È¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¡¦Ìð¸ý»á¤¬¡¢ºúÀîÂ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¿·¾±¡¦ºÇ¾åÃÏ°è¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ä¥Ç¥¶ー¥È¤òÄó¶¡¡£
ÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ºúÀîÂ¼¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¸¸¤Î¥¥Î¥³¡×¤Ê¤ÉÂ¼¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òÈÎÇä
～T¥í¥±¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤ÏºúÀîÂ¼ÆÃÀß¥Úー¥¸³«Àß～
TONICHI¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËºúÀîÂ¼¤ÈÊñ³çÅª¤ÊÂ¼¤ª¤³¤·¤Î»ö¶È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ìT-BOX¡×¤Ç¾ðË¤«¤Ê¡È¤¦¤ë¤ï¤·¤ÎÎ¤¡ÉºúÀîÂ¼¤Î¡ÖÉü¶½»Ù±ç¥»¥Ã¥È(ÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¤ß3,800±ß)¡×¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«https://www.rakuten.ne.jp/gold/tbox/event/sakegawa/ ¡¢
¥í¥±ÃÏÃç²ð¤Î¡ÖT¥í¥±¡×¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏºúÀîÂ¼¾Ò²ð¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤òÀß¤±¡¢https://t-roke.com/location/sakegawa/¥í¥±¾ðÊó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¼¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤äÆÃ»ºÊª¡¢Ê¸²½ºâ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÍ¿ô¤Î¥¥Î¥³»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëºúÀîÂ¼¤ÎÆÃ»ºÉÊÈÎÇä¤ä¡¢¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¼Á´°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡Ö´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡ÖË¬¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢TONICHI¤Ïº£¸å¤â¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°è¤ÈÈ¼Áö¤·¤Ê¤¬¤é´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤äÃÏ°è¤Î»ýÂ³Åª¤Ê³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ºúÀîÂ¼Éü¶½»Ù±ç¥»¥Ã¥È
£Ô¥í¥±ÆÃÀß¥Úー¥¸(°ìÉô)