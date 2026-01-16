TESS¥°¥ëー¥×¡¢ÉçÍÖÁí¹ç¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤«¤éFIPÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¡ÖÃßÅÅÃÓ¡×¤ÎÀßÃÖ¹©»ö¤ò¼õÃí
¡¡¥Æ¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ °ì¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âºê ÉÒ¹¨¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉçÍÖÁí¹ç¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¥ÅÄ ´²ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÉçÍÖÁí¹ç¥êー¥¹¡×¡Ë¤«¤éFIPÀ©ÅÙ¢¨£±¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¡ÖÃßÅÅÃÓ¡×¤ÎÀßÃÖ¹©»ö¡ÊFITÂÀÍÛ¸÷¤ÎFIPÅ¾¡ÜÃßÅÅÃÓÊ»Àß¡Ë¤ò¼õÃí¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼õÃí¤Î³µÍ×
¡¡¼õÃí¤·¤¿ÀßÃÖ¹©»ö¤Ï¡¢ÉçÍÖÁí¹ç¥êー¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëFITÀ©ÅÙ¢¨£²¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤òFIPÀ©ÅÙ¤Ë°Ü¹Ô¤Î¾å¡¢ÃßÅÅÃÓ¡ÊÍÆÎÌ4,472kWh¡Ë¤òÊ»Àß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë¤ª¤±¤ëÃíÎÏ»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à´ØÏ¢»ö¶È¡×¤ò°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖFITÂÀÍÛ¸÷¤ÎFIPÅ¾¡ÜÃßÅÅÃÓÊ»Àß¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤Ç½êÍ¤¹¤ëFITÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÎFIPÅ¾¡ÜÃßÅÅÃÓÊ»Àß¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤«¤é¤âÃßÅÅÃÓ¤ÎÀßÃÖ¹©»ö¤Î¼õÃí¤òÊ£¿ô·ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤äÃßÀÑ¤·¤¿ÃÎ¸«Åù¤ò¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¡¢ËÜÀßÃÖ¹©»ö¤Î¼õÃí¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖFITÂÀÍÛ¸÷¤ÎFIPÅ¾¡ÜÃßÅÅÃÓÊ»Àß¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¶áÇ¯¡¢FITÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤¬ÅÅÎÏ¼ûÍ×ÎÌ¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÅÅÎÏ¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÈ¯ÅÅÎÌ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë½ÐÎÏÀ©¸æ¡ÊÈ¯ÅÅ¤ÎÄä»ß¡¦ÍÞÀ©¡Ë¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤¬ÅÅÎÏ¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë»Ô¾ì²Á³Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇäÅÅ¤·¡¢ºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Î¼ý±×¤ò¤è¤ê³ÈÂç¤Ç¤¤ëFIPÀ©ÅÙ¤¬¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢FIPÀ©ÅÙ¤ÈÃßÅÅÃÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¤Î¶¡µë¤¬¼ûÍ×¤ò¾å²ó¤ë»þ¤ËÅÅÎÏ¤ò½¼ÅÅ¡ÊÃùÂ¢¡Ë¤·¡¢¼ûÍ×¤¬¶¡µë¤ò¾å²ó¤ë»þ¤ËÊüÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÐÎÏÀ©¸æ¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÇäÅÅ¼ýÆþ¤Ë¤è¤ë¼ý±×À¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¡ÖFITÂÀÍÛ¸÷¤ÎFIPÅ¾¡ÜÃßÅÅÃÓÊ»Àß¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬2024Ç¯£¸·î¤ËºöÄê¡¦¸øÉ½¤·¤¿Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖTX2030¡×¤ÎÃíÎÏ»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤ÎÃæ´üÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÎßÀÑ»Ü¹©ÍÆÎÌ150MW¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÒËÜÀßÈ÷¤Î³µÍ×¡Ó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/125_1_bbfa4890b591de9c1dc3890fbc69908b.jpg?v=202601160122 ]
¡Ú¥Æ¥¹¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/125_2_7181425e742f7f7eaa7115e3218809f7.jpg?v=202601160122 ]
¢¨£± FIPÀ©ÅÙ¡§
¡¡ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤¬È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤ò²·ÅÅÎÏ¼è°ú»Ô¾ì¤äÁêÂÐ¼è°ú¤ÇÇäÅÅ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
¡¡´ð½à²Á³Ê¡ÊFIP²Á³Ê¡Ë¤È»Ô¾ì²Á³Ê¤Îº¹³Û¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥à³Û¤È¤·¤Æ¸òÉÕ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£² FITÀ©ÅÙ¡§
¡¡¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅµ¤¤ÎÍøÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÂÀÍÛ¸÷¡¢É÷ÎÏ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Åù
¡¡¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò¡¢ÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤¬°ìÄê²Á³Ê¤Ç°ìÄê´ü´ÖÇã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤ò¹ñ¤¬ÌóÂ«¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
