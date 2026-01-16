¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¨¥¸¥×¥È¶µ°é¡¦µ»½Ñ¶µ°é¾Ê¤È¤ÎSTEM¶µ°é¶¨ÎÏ¤ò¿¼²½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾ïÀÐÇîÇ·¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥¢¥é¥Ö¶¦ÏÂ¹ñ ¶µ°é¡¦µ»½Ñ¶µ°é¾Ê¡ÊMinistry of Education and Technical Education¡¢°Ê²¼¡ÖMOETE¡×¡Ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤Î¹ñ²È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢STEMÊ¬Ìî¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¿ô³Ø¡¢Íý²Ê¶µ°é¤Î´ðÁÃ³ØÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Êñ³çÅª¤Ê¶µ°é¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤ò¡¢¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥é¥Æ¥£ー¥Õ¶µ°é¡¦µ»½Ñ¶µ°éÂç¿ÃµÚ¤ÓÄÍËÜ¹¯¹°ºß¥¨¥¸¥×¥ÈÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¸ø»È¤ÎÎ©²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Äù·ëÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡¢¾ïÀÐÇîÇ·¡Ê¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¡¢ÄÍËÜ¹¯¹°»á¡Êºß¥¨¥¸¥×¥ÈÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¸ø»È¡Ë¡¢¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥é¥Æ¥£ー¥Õ»á¡Ê¶µ°é¡¦µ»½Ñ¶µ°éÂç¿Ã¡Ë¡¢¥¢¥¤¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥Ïー¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£ー¥ó»á¡Ê¶µ°é¡¦µ»½Ñ¶µ°éÉûÂç¿Ã¡Ë
¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇMOETE¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¶µºà¡ÖQUREO¡×¤ò¥¨¥¸¥×¥ÈÁ´ÅÚ¤ØÄó¶¡¤·¡¢Ìó100Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¸þ¤±¶µ²Ê½ñ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢½éÅù¶µ°éÃÊ³¬¤Î´ðÁÃ³ØÎÏ¸þ¾å¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜMOU¤Ï¡¢½éÅù¶µ°é¤ª¤è¤ÓÃæÅù¶µ°éÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¶µ°é¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ÆüËÜ¼°¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤ª¤è¤Ó³ØÎÏÉ¾²Á¼êË¡¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÁ´ÅÚ¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃ³ØÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¹ñ²Èµ¬ÌÏ¤Î¶µ°é¶¨ÎÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¥¨¥¸¥×¥ÈÀ¯ÉÜ¤Ï¸½ºß¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÍý¿ô·Ï´ðÁÃÎÏ¤ª¤è¤Ó²Ê³ØÅª»×¹ÍÎÏ¤Î¶¯²½¤ò½ÅÍ×¤Ê¹ñ²ÈÀ¯ºö¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¾Íè¤Î¼Ò²ñ¡¦»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢½éÅù¡¦ÃæÅù¶µ°éÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¶µ°é¤Î½¼¼Â¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶µ°éÊ¬Ìî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢TOFAS¤ò³èÍÑ
¤·¤¿À¸ÅÌ¤Î´ðÁÃ³ØÎÏ¡¦Ç½ÎÏÉ¾²Á¤ò¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¸øÎ©³Ø¹»¤Î¶µºà¤ÎÄó¶¡¡¦³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥¨¥¸¥×¥È¶µ°é¡¦µ»½Ñ¶µ°é¾Ê¤Ï¡¢¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿STEM¶µ°é¤Î´ðÈ×¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢´ûÂ¸¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£MOU¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
1¡¥¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥Ð¥«¥í¥ì¥¢¡×¸þ¤±¸ø¼°¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¤Î³«È¯
¥¨¥¸¥×¥È¤Î¿·¤¿¤Ê¹â¹»Â´¶ÈÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥Ð¥«¥í¥ì¥¢¡×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¡¦3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³Ø½¬ÆâÍÆ¤ÎÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µºà¤ä¥ïー¥¯¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÊä½õÅª¤Ê³Ø½¬»ñ¸»¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¡¢¶µ²Ê½ñ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿³Ø½¬´Ä¶¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö³º¶µ°é²ÝÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖTOFAS¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ðÁÃ³ØÎÏ¤ÎÇÄ°®¤ÈÄì¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤¶µ°é¸ú²Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥½éÅù¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ëÍý²Ê¶µ²Ê½ñ³«È¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶µ°é´ðÈ×¤Î¶¯²½
ËÜMOU¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Íý²Ê¶µ²Ê½ñ¤Î¿·µ¬³«È¯¤ò½ÅÍ×¤ÊÃì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢´Ñ»¡¡¦¼Â¸³¡¦¹Í»¡¤ò½Å»ë¤·¤¿¶µºàÀß·×¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ê³ØÅª»×¹ÍÎÏ¤ª¤è¤ÓÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò°éÀ®¤¹¤ëÍý²Ê¶µ°é¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍý²Ê¶µºà¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¤ä³Ø½¬´Ä¶¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é³«È¯¤µ¤ì¡¢½éÅù¶µ°éÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ëÍý¿ô·Ï´ðÁÃÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢³Ø¹»Ë¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜMOUÄù·ë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2026Ç¯1·î14Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤òË¬Ìä¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¶µ°é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¸¥×¥ÈÆüËÜ³Ø¹»¡ÊEgypt-Japan School¡§EJS¡Ë¤ª¤è¤Ó¸øÎ©³Ø¹»¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»ë»¡¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¼°¶µ°é¤Î¼ÂÁ©¾õ¶·¤ä¡¢¿ô³Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ò²ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤È¥¨¥¸¥×¥ÈÎ¾¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¶¨ÎÏ¤Î¿ÊÅ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¶µ°é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿STEM¶µ°é¤Î´ðÈ×¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Î¶µ°éÀ©ÅÙÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶µ°éÀß·×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ø½¬¡¢³ØÎÏÉ¾²Á¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÀ¯ÉÜ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÀ®²Ì¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢STEM¶µ°é¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡³µÍ×
¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¶µ°é¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï1¹»¼Ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÀ¸ÅÌ¿ô¤ÇÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Ç¤¢¤ë¿¹½Î¤ä¡¢¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Î³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶µºà¤âÊ£¿ô³«È¯¡¦½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢TOFAS¤ò50¥«¹ñ1,500Ëü¿Í°Ê¾å¤Ø¤ÎÄó¶¡¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥¨¥¸¥×¥ÈÁ´¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¡¢¹â¹»À¸¸þ¤±¤ÎAI¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ²Ê½ñ¤ä¥éー¥Ë¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ï¿ôÉ´Ëü¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-1 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥¿¥ïー22F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾ïÀÐ ÇîÇ·
URL ¡§https://sprix.inc/