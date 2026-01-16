¥¯¥ê¥¿Ê¬ÀÏ¥»¥ó¥¿ー¤¬PFAS¿å¼Á´ð½à¹àÌÜÄÉ²ÃÂÐ±þ¤ÎÀìÍÑ¿åÆ»¸þ¤±Ê¬ÀÏ¼õÂ÷¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
·ªÅÄ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¹¾¿¬ ÍµÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¿¡×¡Ë¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¿å¼Á¸¡ºº¤äÅÚ¾íÊ¬ÀÏ¤òÃ´¤¦¥¯¥ê¥¿Ê¬ÀÏ¥»¥ó¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀÐ´Ý °éÀ¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥ê¥¿Ê¬ÀÏ¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÇ¯4·î¤ÎË¡Îá²þÀµ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¿åÆ»¿å¤Î¿å¼Á¸¡ºº¹àÌÜ¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëPFAS(*1)¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢ÀìÍÑ¿åÆ»Åù¸þ¤±¤Î¿å¼ÁÊ¬ÀÏ¼õÂ÷¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1Ëü¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÊª¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëPFAS¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂåÉ½Åª¤ÊPFOS¤ª¤è¤ÓPFOA(*2)¤Ï¡¢¿å¤äÌý¤ò¤Ï¤¸¤¯¸ú²Ì¤ä¹â¤¤ÂÑÇ®À¡¦ÂÑÌôÉÊÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤«¤é¡¢¹©¶ÈÍÑ¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¤¬¤óÀ¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤ÎÍ³²À¤ä¡¢´Ä¶¤Ø¤Î»ÄÎ±¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ëµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢ËÜÇ¯4·î¤«¤é¡¢PFOS¤ª¤è¤ÓPFOA¤¬Äê´üÅª¤Ê¸¡ººµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë´ð½à¹àÌÜ¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê(*3)¡¢¿åÆ»ËÜ´É¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä³Ø¹»¡¢¹©¾ìÅù¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÍÑ¿åÆ»(*4)¤ÎÀßÃÖ¼Ô¤ä´ÉÍý¼Ô¤Ë¤â¡¢Äê´üÅª¤Ê¿å¼Á¸¡ºº¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥ê¥¿Ê¬ÀÏ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢ÀìÍÑ¿åÆ»¤Ë¤ª¤±¤ë¿åÆ»¿å¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¸¶¿å¡Ê°ûÍÑ¤Ë¶¡¤¹¤ë°æ¸Í¿å¤äÃÏ²¼¿å¤Ê¤É¡Ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëPFAS¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼õÂ÷Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎÍÆ´ï¤ÇºÎ¼è¤·¤¿¿å¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤ª¤è¤½10±Ä¶ÈÆü¤ÇÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Î¥ì¥Ýー¥È¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀßÈ÷¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö±ÕÂÎ¥¯¥í¥Þ¥È¥°¥é¥Õ¼ÁÎÌÊ¬ÀÏË¡¡ÊLC-MS/MS Ë¡¡Ë¡×(*5)¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢PFOS¤ª¤è¤ÓPFOA¹ç·×1ng/L¤ÎÊ¬ÀÏÀºÅÙ¤«¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢Ë¡Îá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿3¤«·î¤´¤È¤ÎÄê´üÂÐ±þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢1²ó¤Î¤ß¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢PFAS°Ê³°¤ÎÊ¬ÀÏ¹àÌÜ¤âÄÉ²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¿¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜPFASÊ¬ÀÏ¤ò´Þ¤à¡¢ÀìÍÑ¿åÆ»¤Ë¤ª¤±¤ëPFAS¤Ë·¸¤ëÄ´ºº¤«¤é½üµî¤Þ¤Ç¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬ÉÔÍ×¤Ê·î³ÛÎÁ¶âÀ©¤Î¡ÖPFAS½üµî¿å½èÍý¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¿¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢PFAS¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿å¤È´Ä¶¤Ë·¸¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Åö¼Ò¤ÎPFASÂÐºö¼¼¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¶½ã¿åÊ¬ÀÏ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶ËÈùÎÌÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢0.1ppt(*6)¤È¤¤¤¦ÄãÇ»ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¿å¼ÁÊ¬ÀÏ¡¢¤Þ¤¿Â¿À®Ê¬Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ëPFAS¥ê¥¹¥¯¤Î²Ä»ë²½¤ä¡¢³èÀÃº¤äRO¡ÊµÕ¿»Æ©¡ËËì¤òÍÑ¤¤¤¿PFAS½üµî¡¦Ê¬Î¥¤Ë·¸¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò³«È¯¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹©¾ìÅù¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¿å¡ÊÍÑ¿å¡Ë¤äÇÓ½Ð¤¹¤ë¿å¡ÊÇÓ¿å¡Ë¤Î¿å¼Á¤ä¡¢¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¡¦²òÀÏ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢PFAS¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¡¦½èÍýÊýË¡¤ò¤´Äó°Æ¡¦¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¿¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÁÏÎ©°ÊÍèÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿å¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ëµ»½Ñ¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¿å¤È´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÄÌ¤¸¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò°ú¤Â³¤ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1: Per- and Polyfluoroalkyl Substances¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¹©¶ÈÅª¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤¿Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ú¥ë¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥ë¥¥ë²½¹çÊªµÚ¤Ó¥Ý¥ê¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥ë¥¥ë²½¹çÊª¤ÎÁí¾Î¡£
*2: ¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥Ú¥ë¥Õ¥ë¥ª¥í¡Ê¥ª¥¯¥¿¥ó-1-¥¹¥ë¥Û¥ó»À¡Ë¡ÊPerfluorooctane Sulfonic Acid¡Ë¡¢¥Ú¥ë¥Õ¥ë¥ª¥í¥ª¥¯¥¿¥ó»À¡ÊPerfluorooctanoic acid¡Ë¤ÎÎ¬¡£
*3: 2025Ç¯6·î30ÆüÉÕ´Ä¶¾ÊÊóÆ»È¯É½¡Ö¿å¼Á´ð½à¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÊÎá¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ë¾ÊÎá¡×µÚ¤Ó¡Ö¿åÆ»Ë¡»Ü¹Ôµ¬Â§¤Î°ìÉô¤ò²þÀµ¤¹¤ë¾ÊÎá¡×¤Î¸øÉÛÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×(https://www.env.go.jp/press/press_00075.html)»²¾È¡£
*4: 100¿ÍÄ¶¤Îµï½»¼Ô¤ä20m3/ÆüÄ¶¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å¤ò¶¡µë¤¹¤ëÆÃÄê¤Î»ÜÀß¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¹©¾ì¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¡Ë¤Î¼«²ÈÍÑ¿åÆ»¤Î¤³¤È¡£
*5: ±ÕÂÎÃæ¤ÎÀ®Ê¬¤òÀ¼Á¤´¤È¤ËÊ¬Î¥¤µ¤»¤Æ¤½¤Î¼ÁÎÌ¤òÂ¬¤ëÊ¬ÀÏÊýË¡¡£
*6: ¥Ñー¥Ä¡¦¥Ñー¡¦¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢1ÃûÊ¬¤Î¤¤¤¯¤é¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¡£
¡ã»²¹ÍURL¡ä
- ¥¯¥ê¥¿Ê¬ÀÏ¥»¥ó¥¿ー¡§PFAS¡ÊÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡Ë¤È¤Ï(https://www.kuritabunseki.co.jp/post_services/pfas_bunseki/)
- KCR¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥¯¥ê¥¿¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Ë¡§PFAS½üµî¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¥µ¥Ýー¥È¡ª½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿¿å½èÍý¥µー¥Ó¥¹(https://kcr.kurita.co.jp/products/recommend/075.html)
- ·ªÅÄ¹©¶È¡Ê¥¯¥ê¥¿¥°¥ëー¥×¡Ë¡§PFAS¤Ø¤ÎÂÐ±þ(https://www.kurita-water.com/innovation/future/pfas.html)