Hinode Technologies¡¢Canton Network¤ÎNode as a Service»ö¶È¼Ô¤ËÁª½Ð
³ô¼°²ñ¼Ògumi¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÀîËÜ ´²Ç·¡¢°Ê²¼¡Ögumi¡×¡Ë¤Ï¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒgC Labs¤ÈTIS³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHinode Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ûÂ¼ ¹¯¡¢°Ê²¼¡ÖHinode¡×¡Ë¤¬¡¢Canton Network¤ÎNode as a Service¡ÊNaaS¡Ë»ö¶È¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Canton Network¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÍ×·ï¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥ì¥¤¥äー1¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£2024Ç¯6·î¤Ë¥á¥¤¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬¥íー¥ó¥Á¤µ¤ì¡¢Goldman Sachs¡¢HSBC¡¢BNP Paribas¤Ê¤É¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬¤¹¤Ç¤ËCanton Network¾å¤ÇDapp¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Canton Network¤ÎNaaS»ö¶È¼Ô¤È¤Ï¡¢¼«¤é¥Ð¥ê¥Çー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¼Ò¤Î¥Îー¥É±¿±Ä¤âÂå¹Ô¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦¤Ç29¼Ò¤¬¤³¤ÎNaaS»ö¶È¼Ô¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Hinode¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç¼ê´ë¶È¤äWeb3¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Î±¿±ÄÂå¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Hinode¤Ï°ú¤Â³¤Canton Network¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëweb3ÎÎ°è¤Ç¤ÎÌò³ä¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Canton Network¤Î¥Îー¥É±¿±ÄÂå¹Ô¤Ë¤«¤«¤ë¤´ÁêÃÌ¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤è¤êÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://support.hinode-tech.com/hc/ja/requests/new
¡Ê¢¨1¡Ë ¥Îー¥É±¿±Ä¡Ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤Ç¤Î¼è°ú¾µÇ§¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬Àµ¾ï¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¾õÂÖ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡§³ô¼°²ñ¼ÒHinode Technologies
gumi¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëgC Labs¤ÈTIS¤È¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëHinode Technologies¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬»¶·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¿·µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËWeb3¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Îー¥É±¿±Ä»ö¶È¤ò¼ç¶È¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï°Å¹æ»ñ»º¤Î²ñ·×´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥àÅùÈÎÇä»ö¶È¤âÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/213_1_0296ec426c2b06b8b065236ef2250059.jpg?v=202601160122 ]
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡§³ô¼°²ñ¼Ògumi
gumi¤Ï¡¢¡ÖWow the World! ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤ò¡×¤òMission¤Ë·Ç¤²¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à»ö¶È¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÅù»ö¶È¤ÎÆó¤Ä¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡ØÅö¼Ò¥²ー¥à¥¨¥ó¥¸¥ó¡ßIP¡Ù¤ò¼´¤È¤·¤¿¼ý±×À¤Î¹â¤¤¥¿¥¤¥È¥ë³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³«È¯¼õÂ÷¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÅù»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥àÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¡¢°Å¹æ»ñ»º¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛ¡¢ÍÎÏ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Îー¥É±¿±Ä¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅê»ñÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/213_2_e5aefd39f973f88053c23d7845205040.jpg?v=202601160122 ]