2026Ç¯3·î¡¢ispace¤ÏËÜ¼Òµ¡Ç½¤ò1¤Ä¤Ë½¸Ìó¤·¤Þ¤¹¡ÊËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ë
³ô¼°²ñ¼Òispace¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸ÓÅÄÉð»Ë¡¢°Ê²¼ispace¡Ë¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É9348¡Ë¤ÏËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åö¼Ò¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤·¡¢2026Ç¯3·î9Æü¤è¤ê¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¤ØËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ËÜ¼Ò¤Î½êºßÃÏ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ê2026Ç¯3·î9Æü¤è¤ê¡Ë¡£
¢©103-0023
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®°ìÃúÌÜ£¹ÈÖ£³¹æ
ÆüËÜ¶¶ËÜÄ®M-SQUARE 6³¬
ispace¤Ï¡¢2020Ç¯12·î¤ËÆüËÜ¶¶¤Î¸½¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Ê´ÉÀ©¼¼¡Ë¤ò³«Àß¤·¡¢Â³¤¯2021Ç¯2·î¤Ë¤ÏËÜ¼Ò¤òÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿
¡£°ÊÍèÌó5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³«È¯µ¡Ç½¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥Èµ¡Ç½¤È¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó±¿ÍÑµ¡Ç½¤¬Ê¬»¶¤·¤¿ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢Ì±´Ö·îÌÌÃµºº¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖHAKUTO-R¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó1¤ª¤è¤Ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó£²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÆüËÜÁÈ¿¥¤Î½¾¶È°÷¤ÏÌó190Ì¾¡¢Åö»þ¤ÎÌó1.7ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¾å¾ì¤·¡¢·îÌÌÃåÎ¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2027Ç¯°Ê¹ßÂÇ¤Á¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó3¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó4¡¢¤ª¤è¤Ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó6¤ÈÊ£¿ô¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ÏÂç¤¤¯³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ°ÜÅ¾¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤¿µ¡Ç½¤Î½¸Ìó¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥¹ÌÌÀÑ¤Î³È½¼¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ispace¤Ç¤Ï½ÀÆð¤Ç¼«Î§Åª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¯¡¢½Ð¼Ò¤È¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Æ¯¤Êý¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜË¡¿Í¤Îµ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¿ë¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¤è¤ê¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½À¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Ê´ÉÀ©¼¼¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ú¥¤¥íー¥É¸ÜµÒ¸þ¤±¥¹¥Úー¥¹¡¢ÂÐ³°Åª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¥¹¥Úー¥¹¡¢¸¦µæ³«È¯¥¹¥Úー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉôÌç²£ÃÇ·¿¤Î¶¨¶È¤ä¼ÒÆâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÃÂ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿½¾¶È°÷¡¢¼è°úÀè¡¢±§Ãèµ¡´Ø¡¢³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡¢¶âÍ»µ¡´ØÅù¡¢¥·¥¹¥ë¥Ê·ÐºÑ·÷¤ò¶¦¤ËÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´µ¯¤·¡¢·îÌÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ³§¤µ¤Þ¤¬°Â¿´¤·¤Æ·îÌÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢ËÜ¼Òµ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤·¤¿¿·¤¿¤ÊispaceËÜ¼Ò¤Ë¡¢À§Èó¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡£
ispace¿·ËÜ¼Ò¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥Þ¥Ã¥×
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òispace ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¡õ Founder ¸ÓÅÄÉð»Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Öispace¤ÏR&D¡Ê¸¦µæ³«È¯¡Ë¥Õ¥§ー¥º¤«¤é½é´ü¾¦¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Òµ¡Ç½¤Î½¸Ìó²½¤È°ÜÅ¾¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢¼¡¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¸þ¾å¡¢À®½Ï¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¶¶¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó£±¤ª¤è¤Ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó£²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿½ê±ï¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¤³¤ÎÆüËÜ¶¶¤«¤é¡¢ÁÏÂ¤À¤È»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ø³È¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡£¡×
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òispace ( https://ispace-inc.com/jpn/ )¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖExpand our planet. Expand our future. ~¿ÍÎà¤ÎÀ¸³è·÷¤ò±§Ãè¤Ë¹¤²¡¢»ýÂ³À¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ø~¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢·îÌÌ»ñ¸»³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë±§Ãè¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£ÆüËÜ¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î3µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤·¡¢¸½ºßÌó300Ì¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºßÀÒ¡£2010Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢Google Lunar XPRIZE¥ìー¥¹¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤Ã¤¿5¥Áー¥à¤Î¤¦¤Á¤Î1¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖHAKUTO¡×¤ò±¿±Ä¤·¤¿¡£·î¤Ø¤Î¹âÉÑÅÙ¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤ÎÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾®·¿¤Î¥é¥ó¥Àー¡Ê·îÃåÎ¦Á¥¡Ë¤È¡¢·îÃµººÍÑ¤Î¥íー¥Ðー¡Ê·îÌÌÃµºº¼Ö¡Ë¤ò³«È¯¡£Ì±´Ö´ë¶È¤¬·î¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·î»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·î¥Çー¥¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤â¹Ô¤¦¡£2022Ç¯12·î11Æü¤Ë¤Ï SpaceX¤ÎFalcon 9¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Æ±¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó1¤Î¥é¥ó¥Àー¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò´°Î»¡£Â³¤¯¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó2¤â2025Ç¯1·î15Æü¤ËÂÇ¾å¤²¤ò´°Î»¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏR&D¡Ê¸¦µæ³«È¯¡Ë¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢¥é¥ó¥Àー¤ÎÀß·×¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¤Î¸¡¾Ú¤È¡¢·îÌÌÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤È·îÌÌ¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤¦»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Î¸¡¾Ú¤ª¤è¤Ó¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¡¢ispace¤Ï·î¼þ²ó¤Þ¤Ç¤Î³Î¤«¤ÊÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤ä¡¢¥é¥ó¥Àー¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¡¢Í¶Æ³À©¸æµ¡Ç½¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£2027Ç¯i¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñË¡¿Í¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó3¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§Team Draper Commercial Mission 1¡Ë¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó1¡¢£²¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤·îÌÌÍ¢Á÷¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢NASA¤¬¹Ô¤¦¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡×¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë·×²è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2028Ç¯ii¤Ë¤Ï¡¢·Ð»º¾ÊSBIRÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½ºßÆüËÜ¤Ç³«È¯Ãæ¤Î¥·¥êー¥º3¥é¥ó¥Àー¡Ê²¾¾Î¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó4¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
――――――――――
i 2026Ç¯1·î»þÅÀ¤ÎÁÛÄê
iiÅö³ºÂÇ¾å¤²»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2026Ç¯1·î»þÅÀ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤¬Êä½õÂÐ¾Ý»ö¶È¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿SBIR¡ÊSmall Business Innovation Research¡ËÀ©ÅÙ¤Î¸øÊç¥Æー¥Þ¡Ö·îÌÌ¥é¥ó¥Àー¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¼Â¾Ú¡×¤Î»ö¶È¼Â»Ü´ü´Ö¤¬¸¶Â§¤È¤·¤Æ2027Ç¯ÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SBIRÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¯Êä½õ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó£´¤Ï¡¢Åö½é2027Ç¯Ãæ¤ÎÂÇ¾å¤²¤È¤·¤Æ·ÐºÑ»º¶È¾ÊµÚ¤ÓSBIR»öÌ³¶É¤È¹ç°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç¤ÏÅö¼ÒÆâ¤Î³«È¯·×²è¾å¡¢2028Ç¯Æâ¤ÎÂÇ¾å¤²¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£µÚ¤ÓSBIR»öÌ³¶É¤ÈÄ´À°Ãæ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤êÀµ¼°¤Ë·×²èÊÑ¹¹¤¬Ç§²Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£