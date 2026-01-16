¿Í»ö¤¬º£¤¹¤°»Ï¤á¤é¤ì¤ëºÎÍÑDX¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò³è¤«¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ～¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡¦¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¤Ë¤è¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥×ー¥ë¹½ÃÛ¤È¤Ï～2·î19Æü¡¢20Æü³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¤Ï¡¢¿ÍºàºÎÍÑ¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ø¸þ¤±¤¿¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¢¡Ö¿Í»ö¤¬º£¤¹¤°»Ï¤á¤é¤ì¤ëºÎÍÑDX-¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¤È¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¥×ー¥ë¹½ÃÛ¡×¤ò2·î19Æü(ÌÚ)¡¢20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ºÎÍÑ¶¥Áè¤Î·ã²½¤äÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡¢ºÎÍÑÃ±²Á¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢µá¿ÍÇÞÂÎ¤ä¿Íºà¾Ò²ð¤Ê¤É³°ÉôÊì½¸ÃÄ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½¾Íè¤ÎºÎÍÑ¼êË¡¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¿Íºà³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Âà¿¦¼Ô¡Ê¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡Ë¤ä¿·¾Ò²ð¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¡Ë¡¢ºÎÍÑ¼Âà¼Ô¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤Ê¤É¡¢¼«¼Ò¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤È¤Î ¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É »î»»¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë´Ø·¸À¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢³°ÉôÊì½¸ÃÄ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿ºÎÍÑ¤Î²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¤È¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿Êì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¡¢aloop¡Êhttps://aloop.link/¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿´Ø·¸À¤ÎºÆ³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿±¿ÍÑÊýË¡¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤Î¸ú²Ì¤ä»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥Ç¥â¤ò¸ò¤¨¤Æ30Ê¬´Ö¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
Æü»þ¡§
2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢20Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～13:30¡¡
¾ì½ê¡§
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
ÎÁ¶â¡§
ÌµÎÁ
ÆâÍÆ¡§
¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥×ー¥ë¹½ÃÛ¤Î²ÝÂê
¡¦aloopÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
¡¦¼Áµ¿±þÅú
¤ª¿½¹þ¤ß¡§
https://seminar.pasona.co.jp/campaign/89221/apply
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§
https://aloop.link/
¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡§
p-seminar@pasona.co.jp