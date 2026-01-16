¡ÚÈôÂÍ¹â»³¡¦´ôÉì¸©¹â»³»Ô¡Û¥Õ¥¸¥Ñ¥ó¤ÈºÒ³²»þ±þ±ç¶¨Äê¤òÄù·ë¡ª
¡¡´ôÉì¸©¹â»³»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§ÅÄÃæÌÀ¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÅÄÃÒÉ§ÍÍ¡Ë¤È¡ÖÊ¿¾ï»þµÚ¤ÓºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¿©ÎÁÉÊ¶¡µëÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¸¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò°ÂÅÄÃÒÉ§ÍÍ¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤È¹â»³»ÔÄ¹ÅÄÃæÌÀ¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë»Ô¤¬Í×ÀÁ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë±ÒÀ¸Åª¤Ê¥Ñ¥óÅù¤Î¿©ÎÁÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Ê¿¾ï»þ¤ÎËÉºÒ·¼È¯¤äËÉºÒ·±Îý¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¡¢»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈºÒ³²»þ±þ±ç¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç15·ï¤¢¤ê¡¢´ôÉì¸©Æâ¤Ç¤Ï´ôÉì»Ô¤Ë¼¡¤¤¤Ç2·ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹â»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»ö¶È¼Ô¡ÊÌ±´Ö´ë¶È¡Ë¤äÃÄÂÎ¡¢Â¾¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ê¤É¤È¤Î±þ±ç¶¨ÄêÄù·ë¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤Ï111·ïÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¹â»³»ÔÌò½ê´íµ¡´ÉÍý²Ý
½»½ê¡§¢©506-8555 ´ôÉì¸©¹â»³»Ô²Ö²¬Ä®2ÃúÌÜ18ÈÖÃÏ
ÅÅÏÃ¡§0577-35-3345