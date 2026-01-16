ÃÛ¸Å¥Ó¥ëºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¥â¥Ç¥ë¤òÁ´2¼¼¤Ç¼ÂÁõSQUEEZE¡¢¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¤È¶¨Æ¯¤·¡ÖSHIFT HOTEL SHIBUYA HATAGAYA¡×2026Ç¯1·î17Æü³«¶È
¥Û¥Æ¥ë¡¦´Ñ¸÷¶È³¦¤ÎAX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSQUEEZE¡ÊËÜÅ¹¡§ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§´ÜÎÓ ¿¿°ì¡¢°Ê²¼¡¢SQUEEZE¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äËÜ Íµ¡¢°Ê²¼¡¢¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¡Ë¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÛ¸Å¥Ó¥ë¤òºÆÀ¸¤·¤¿¾®µ¬ÌÏÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¡ÖSHIFT HOTEL SHIBUYA HATAGAYA¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¦È¨¥öÃ«¤Ë³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ·µÙ¡¦ÃÛ¸ÅÉÔÆ°»º¤ÎºÆ³èÍÑ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÃÛ¸Å¥Ó¥ë¤ò¥Û¥Æ¥ëÍÑÅÓ¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó·¿¥Û¥Æ¥ëºÆÀ¸¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹ ¡£ ÉÔÆ°»ººÆÀ¸¤È¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤ò°ìÂÎ¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´2¼¼¤È¤¤¤¦¾®µ¬ÌÏ»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿±¿±Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖÃÛ¸Å¥Ó¥ëºÆÀ¸¤Ë¤è¤ëÅÔ»Ô·¿¥Û¥Æ¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¡ßSQUEEZE¤Ë¤è¤ë¶¨Æ¯
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÃÛ¸Å¥Ó¥ëºÆÀ¸¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤òÃ´¤¦SQUEEZE¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¤Ï¡¢ÅÔ¿´Éô¤òÃæ¿´¤Ë100Åï¤òÄ¶¤¨¤ëÃÛ¸Å¥Ó¥ë¤ÎºÆÀ¸¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»Ô³èÆ°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëÊ£¹çÍÑÅÓ³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¤½¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢³¹¤ÎÃë¤ÈÌë¤ò¤Ä¤Ê¤°µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡ÖÂÚºß¡á¥Û¥Æ¥ë¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤¿¤Ê¿Í¤ÎÎ®¤ì¤È·ÐºÑ½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢SQUEEZE¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç40»ÜÀß¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤ò¼«¼Ò±¿±Ä¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸úÎ¨²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾®µ¬ÌÏ¤«¤é¤Ç¤âÀ®Î©¤¹¤ë±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ösuitebook¡×¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¡ÖOne Platform¡×¤Î¤â¤È¡¢±¿±Ä¡¦·Ð±Ä¡¦¥Çー¥¿¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°DX±¿±Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤ÎÌò³ä¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÛ¸Å¥Ó¥ëºÆÀ¸¤È¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤ò°ìÂÎ¤ÇÂª¤¨¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://squeeze-inc.co.jp/archives/3622/
ËÜ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÂçÀÚ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿·úÊª¤ÎÊâ¤ß¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¡Ö·Ñ¤°ÁÇºà¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÌÚ¡¦Å´¡¦¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Ê¤É¤ÎÁÇºà´¶¤ò³è¤«¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¤òºÎÍÑ¡£
·ÐÇ¯ÊÑ²½¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÀÑÁØ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀß¤¨¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SHIFT¡á¡ÖÊÑ²½¡×¡Ö°Ü¤¹¡×¡Ö½ÀÆð¤µ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢Î¹¡¦»Å»ö¡¦Êë¤é¤·¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ëÂÚºß¤òÁÛÄê¡£
´ØÏ¢¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://squeeze-inc.co.jp/archives/3662/
¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î½ÉÇñ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëµÒ¼¼¹½À®¤È¤·¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀöÂõµ¡¤Ê¤É¡¢ÃæÄ¹´üÂÚºß¤ò»Ù¤¨¤ëÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÚºßÃæ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÈ¨¥öÃ«¥Þ¥Ã¥×¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³¹¤òÊâ¤¡¢È¨¥öÃ«¤ÎÊ¸²½¤ä¶õµ¤´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¾ÜºÙ¡¦Í½Ìó¼õÉÕ¡§https://staytuned.asia/ja/brands/shift-hotel¡Û
¢£ »ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§SHIFT HOTEL SHIBUYA HATAGAYA
½êºßÃÏ¡§¢©151-0072 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÈ¨¥öÃ«1-29-4
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþ²¦¿·Àþ¡ÖÈ¨¥öÃ«±Ø¡×ÅÌÊâ6Ê¬
¾®ÅÄµÞÀþ¡¦Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ¡ÖÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶±Ø¡×ÅÌÊâ15Ê¬
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒSQUEEZE
¸ø¼°HP¡§https://shift-hotel.com/
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://staytuned.asia/ja/brands/shift-hotel/hotels/shift-hotel-shibuya-hatagaya
¢£ SQUEEZE¤Ë¤è¤ë¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼ÂÁõ
¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ã´ë²è¡¦±¿±Ä¡¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÀß·×
´ë²è¡¦Àß·×ÃÊ³¬¤«¤é±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¹Í°Æ¡¢³«¶È¸å¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¡£
ÃÛ¸Å¥Ó¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó·¿¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÀß·×¤ò¹Ô¤¤¡¢¾®µ¬ÌÏ¥¹¥±ー¥ë¤Ç¤â·ÑÂ³Åª¤Ë±¿±Ä¤¬À®Î©¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£
¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡ÃPMS¡Ösuitebook¡×¤ÎÆ³Æþ¡¦³«È¯
½ÉÇñ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ösuitebook¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢Í½Ìó¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦À¶ÁÝ´ÉÍý¡¦¼ý±×´ÉÍý¤Ê¤É¤ò°ìÂÎ¤Ç´ÉÍý¡£¸½¾ì¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤È·Ð±Ä´ÉÍý¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿±Ä¸úÎ¨¤È¥²¥¹¥ÈÂÎ¸³¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¡£
¢£ ±¿±Ä²ñ¼Ò¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSQUEEZE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSQUEEZE¡ÊSQUEEZE Inc.)
½êºßÃÏ¡§ ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô±ÉÄ®1ÃúÌÜ52ÈÖ
ÁÏ¶È¡§2014Ç¯9·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ´ÜÎÓ¿¿°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É·¿½ÉÇñ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ösuitebook¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿AX¡Ê½ÉÇñ±¿±Ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ý±×ºÇÂç²½¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î»Ù±ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢±ó³ÖÀÜµÒ¤äÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹
URL¡§ https://squeeze-inc.co.jp/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¢¥ë¥²¥¤¥È
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«3-51-10
ÀßÎ©¡§2009Ç¯8·î24Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´äËÜ Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶ÈÌ³¡¢ÉÔÆ°»ºÇäÇã¶ÈÌ³¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¶ÈÌ³¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶ÈÌ³¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý±¿±Ä¶ÈÌ³¡¢·úÃÛ¡¦Àß·×´ÆÍý¶ÈÌ³¡¢·úÃÛµÚ¤ÓÆâÁõ¹©»öÀÁÉé¶ÈÌ³¡¢Â»³²ÊÝ¸±¤ÎÂåÍýÅ¹¶ÈÌ³¡¢¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¡¦±¿±Ä´ÉÍý¶ÈÌ³¡¢ ÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶È¤ò¹Ô¤¦Æ¿Ì¾ÁÈ¹çÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë½Ð»ñ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢»ö¶È¤Î¼õÂ÷
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È ÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê4¡Ë90947¹æ
·úÀß¶Èµö²Ä¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»öµö²Ä ¡ÊÆÃ-6¡ËÂè151421¹æ
°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê ÅìµþÅÔÃÎ»öÂè62066¹æ
¸ø¼°HP¡§https://realgate.jp/
¥á¥Ç¥£¥¢·¿¥ª¥Õ¥£¥¹¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡§https://ordermade-tokyo.jp/