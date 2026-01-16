¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¤Ë¸þ¤±¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó³«»Ï ¿·¤¿¤Ê¡ÖTeam Samsung Galaxy¡×¤òÈ¯É½
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¡Ê´Ú¹ñËÜ¼Ò¡¢°Ê²¼Samsung¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¡ÖTeam Samsung Galaxy¡×¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¿Ø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥Áー¥à¤Ï¡¢17¥«¹ñ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿68Ì¾¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤È¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Team Samsung Galaxy¤Ï¡¢¶¥µ»¤ÎÆâ³°¤Ç¡Ö¥ªー¥×¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖOpen always wins¡×¤ò¶»¤Ë¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¤Ø¤ÎÄ©Àï
¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Êâ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÈ¯¿®¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¤Ë¤ª¤±¤ëSamsung¤Î¥³¥¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖOpen always wins¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê2024¤Ç½é¤á¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ÈÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Samsung¤Î¿®Ç°¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Team Samsung Galaxy¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¿ÍÀ¸¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¥¢¥¹¥êー¥È¤Ò¤È¤ê¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¾ïÌ³·ó¥â¥Ð¥¤¥ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊMX¡Ë»ö¶ÈÉô ¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×Ä¹Sophia Kim¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£Samsung¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊýË¡¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç²ñ¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÊýË¡¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Îµ÷Î¥¤ò¤µ¤é¤Ë¶á¤Å¤±ÂÎ¸³¤ò¤è¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Team Samsung Galaxy¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÈÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡ØOpen always wins¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á
¥¹¥Îー¥Üー¥É¡¢¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥È¡¢¥¹¥ー¡¢¥Ü¥Ö¥¹¥ìー¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥êー¥¹¥ー¤Ê¤É¡¢ÁÏÂ¤À¤ä¼«¸ÊÉ½¸½¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ÎÃæ¤Ç¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶¥µ»¤ò´Þ¤à9¤Ä¤Î¼çÍ×¼ïÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Team Samsung Galaxy¤ÏÅßµ¨¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¿Ø¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¤Ë¸þ¤±¤¿Team Samsung Galaxy¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥ー¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎAlex Hall¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥ー¤Î·»Ëå¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤¢¤ëMiro Tabanelli¤ÈFlora Tabanelli¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢À¤³¦½é¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥É¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤¹³×¿·Åª¤Ê¥é¥¤¥ÀーIan Matteoli¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢¥·¥çー¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥È¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÊ£¿ô²óÍ¥¾¡¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ëMinjeong Choi¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥ーÀ¤³¦²¦¼Ô¤ÎZoe Atkin¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Anna Gasser¡Ê¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥ー¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿Arthur Bauchet¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ä¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄAdam Žampa¡Ê¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡Ë¤¬»²²Ã¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È³¦¤«¤é¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤ÄAlysa Liu¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¡¢2ÅÙ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿Ilia Malinin¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¥±ー¥¿ー¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥µ»¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢Team Samsung Galaxy¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤Ç¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏÂ¤À¤äÇ´¤ê¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²ÄÇ½À¤òÃµµá¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤¿Èà¤é¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¶¥µ»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Êâ¤ß¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¶¥µ»¤ÎÆâ³°¤Ç¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ian Matteoli¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ÏÂçÃÀ¤ÊÁÏÂ¤À¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ã¼ê¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢¶¥µ»²ñ¤Ç»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É2160¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Âî±Û¤·¤¿µ»½ÑÎÏ¤È¡¢¿Ê²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¥ªー¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Îー¥Üー¥É°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿Ian Matteoli¤Ï¡¢½Å¤¤²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤È¤¤¤¦º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÊÖ¤êºé¤¯Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂª¤¨¤ëÀ¤Âå¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤È¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¶»¤Ë¡¢Êì¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
Ian Matteoli¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ø²æ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¤ä¿ÍÀ¸¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êÁÏÂ¤Åª¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò°¦¤¹¤ëÍýÍ³¤È¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Samsung¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁÏÂ¤À¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ëÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Mike Schultz¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ÏºÆÁÏÂ¤¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë»ö¸Î¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¤â¡¢»×¹Í¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼õ¤±Æþ¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÝÂê¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤éµÁÂ¤òÀß·×¤·¡¢ºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÈÉüµ¢¡£ÁÏÂ¤À¤È½ÀÆðÀ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥ê¥«¥Ð¥êー¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÊ£¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬º¤Æñ¤òÌÜÅª¤¢¤ëÁ°¿Ê¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Mike Schultze¤Ï¡¢¡ÖÁÏÂ¤À¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ö¸Î¤Î¸å¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä²óÉü¤ÎÊýË¡¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¿´¤ò³«¤¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Äー¥ë¤¬À®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Team Samsung Galaxy¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤è¤ê¸¤¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤ÆÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Alex Hall¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥«¥ó¥È¥êー¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¹¥ー±ÇÁü¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥åー¥ê¥Ã¥Ò¤Ç°é¤Á¡¢¤½¤Î¸å¥Ñー¥¯¥·¥Æ¥£¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤ÀÈà¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÂçÎ¦¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÀµ³Î¤µ¤È·Ý½ÑÅª¤ÊÉ½¸½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥ー¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¥ì¥ó¥Ç¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀè¶îÅª¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï±ÇÁüÀ©ºî¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥¢ー¥È¡¢¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¼«ºß¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë¤½¤Î´¶À¤Ï¡¢¸½Âå¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥ー³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÁÏÂ¤Åª¤ÊÂ¸ºß¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Alex Hall¤Ï¡¢¡ÖTeam Samsung Galaxy¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¥¢¥¹¥êー¥È¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¸Â³¦¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤Ç¼«¸ÊÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Samsung¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢Àã¾å¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
Minjeong Choi¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥·¥çー¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥¿ー¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷»Ò1500m¤Ç2ÅÙ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥È¤ÇÊ£¿ô¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¶¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Êâ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ÎÌÌ¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëMinjeong¤Ï¡¢¾ï¤ËÄ´À°¤·¡¢³Ø¤Ó¡¢Æ³¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Î»ýÂ³À¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Minjeong Choi¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÌµþ2022Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ°Ê¹ß¡¢ºÆ¤ÓTeam Samsung Galaxy¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Team Samsung Galaxy¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¾ï¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¤Ç¤â¡¢Team Samsung Galaxy¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ê±Æ¶Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¤Ø
Team Samsung Galaxy¤È¤È¤â¤Ë¡¢Samsung¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢Samsung¤Ï·ë²Ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥¢¥¹¥êー¥È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤Ê¤°²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖOpen always wins¡×¤ä¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Samsung¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤â½ç¼¡È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëSamsung¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Samsung¤Ï¡¢1998Ç¯Ä¹ÌîÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ°ÊÍè¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Samsung¤Î³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀº¿À¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Samsung¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤Î¿Ê²½¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯4¤ÄÌÜ¤Î10Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹2028¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡Ë¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ë¡¢5G¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌµÀþÄÌ¿®¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´ïÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥à¥¹¥ó¤Î°ÕµÁ¤¢¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤ÎÂÎ¸³¤Î¤¢¤êÊý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëSamsung¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Samsung¤Ï¡¢ÌµÀþÄÌ¿®¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´ïÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIPC¡Ë¤Î¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2006Ç¯¥È¥ê¥Î¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Samsung¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç²ñ¤Î´¶Æ°¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Samsung¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹2028¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¡ÊVR¡Ë¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ë¡¢5G¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌµÀþÄÌ¿®¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´ïÊ¬Ìî¤Î°ÕµÁ¤¢¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖSamsung Galaxy¡×¤ÏSamsung Electronics Co., Ltd¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ü¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾ÎÅù¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£