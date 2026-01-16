¥³¥á¥ê¤Î¡ÖPet ami¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥¢¥ß¡Ë¡×¤«¤é¥Õ¥§¥ë¥È¥Ï¥¦¥¹¤È¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇ¤ÎÄÞ¤È¤®¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î¡Ö¥³¥á¥ê¥Ñ¥ïー¡×¤ä¡Ö¥³¥á¥ê¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥ó¡×¤òÄÌ¤·ÃÏ°è¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È´ê¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥á¥ê¡Ê½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸© ¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Êû¡¡Íº°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPet ami¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥¢¥ß¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥§¥ë¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡³Æ¼ï¡×¤È¡¢¡Ö¥Ö¥é¥·ÉÕ¤¥¥ã¥Ã¥ÈÄÞ¤È¤®¡¡³Æ¼ï¡×¤¬2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¡Ö¥³¥á¥ê¥Ñ¥ïー¡×¡¢¡Ö¥³¥á¥ê¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥ó¡×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥á¥ê¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡¡¥³¥á¥ê¤Î Pet ami¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¥Ï¥¦¥¹¤È¡¢ÄÞ¤È¤®¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥§¥ë¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡³Æ¼ï¡×¤Ï¡¢¸ü¼ê¤Î¥Õ¥§¥ë¥ÈÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢¥Ñー¥Ä¤¬¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ê¤Î¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤ê³ô¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¡¢¾®²°¤Î£³¼ï¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Ç¤ªÉô²°¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÌÓ¤¬Íí¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥Õ¥§¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¬²ò¤·¤Æ¤ªÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤½ê¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥é¥·ÉÕ¤¥¥ã¥Ã¥ÈÄÞ¤È¤®¡¡³Æ¼ï¡×¤Ï¡¢Ëã¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÞ¤ò¸¦¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸¦¤®¥«¥¹¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢ÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥ê¥¹¥ê¤·¤Ê¤¬¤éÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤Î±¿Æ°ÉÔÂ¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Íè·î¤ÎÇ¤ÎÆü(2·î22Æü)¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Pet ami¡¡¥Õ¥§¥ë¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡ÀÚ¤ê³ô
¥Õ¥§¥ë¥ÈÀ½¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¡£¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý40¡ß±ü¹Ô40¡ß¹â¤µ35cm
¡¦²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦URL¡§https://www.komeri.com/shop/g/g2456723/?aaprid=260115
Pet ami¡¡¥Õ¥§¥ë¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥¹¥¯¥¨¥¢
¾å¤«¤é¤â²£¤«¤é¤â½ÐÆþ¤ê²ÄÇ½¡£
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý57¡ß±ü¹Ô32¡ß¹â¤µ32cm
¡¦²Á³Ê¡§³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦URL¡§ https://www.komeri.com/shop/g/g2456724/?aaprid=260115
Pet ami¡¡¥Õ¥§¥ë¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¾®²°
¾®¤µ¤ÊÁë¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý60¡ß±ü¹Ô39¡ß¹â¤µ44cm
¡¦²Á³Ê¡§³Æ2,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦URL¡§ https://www.komeri.com/shop/g/g2456725/?aaprid=260115
Pet ami¡¡¥Ö¥é¥·ÉÕ¤¥¥ã¥Ã¥ÈÄÞ¤È¤®¡¡¤ê¤ó¤´¡¢¤ß¤«¤ó
¡¦ËãÀ½¤Ê¤Î¤Ç¸¦¤®¥«¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Î¢ÌÌ¤Î¥Ö¥é¥·¤Ç¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÎ¤ò¥¹¥ê¥¹¥ê¡£
¡¦¹©¶ñÉÔÍ×¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ´ÊÃ±¡£
¡¦¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý345¡ß±ü¹Ô255¡ß¹â¤µ320mm
¡¦²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦URL¡§https://www.komeri.com/shop/g/g2456732/?aaprid=260115
