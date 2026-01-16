¡Ú¿·³«¹Ö¡Û¸Þ´¶¤Ç²Ö¤Èµ¨Àá¤ò°¦¤Ç¤ëìÔÂô¤Ê³Ø¤Ó¡£¡Ö¤¤¤Ð¤é¤¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¡×¤Ë¤Æ²Ö¤È¿©¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ø¥íー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡ª
¤¤¤Ð¤é¤¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¤Ç¤Ï¡¢²Ö¤È¿©¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤éÄ¾ÀÜ³Ø¤ÖÆÃÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ø¥íー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¤ò2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½é³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤Ï¡¢¤¤¤Ð¤é¤¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤â¤¢¤êÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¸¦½¤Ã´Åö·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¤ä¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤À±àÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢²Ö¤ÈÎÐ¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¶¨²ñ°ñ¾ë¸©»ÙÉô¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¥×¥í¤Îµ»¤È´¶À¤ò¾¯¿Í¿ôÀ©¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀ½¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ä¥é¥ó¥Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¼êÅÚ»º¤Ê¤É¡¢¿´Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ëìÔÂô¤Ê¡Ö¤´Ë«Èþ¥¿¥¤¥à¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«³Ø¤Ù¤Ê¤¤¡È¥×¥í¤Îµ»¤È´¶À¡É¤òÊ·°Ïµ¤¤¢¤ëÅ¹Æâ¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥íー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¡¡3¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó
£±¡¢¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¤«¤é³Ø¤Ö¥¹¥ï¥Ã¥°¡õ¥Öー¥±¥ì¥Ã¥¹¥ó～Afternoon TeaÉÕ¤
£²¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¿©Âî¤òºÌ¤ë»þÃ»ÎÁÍý ½éµé¡¦ÃæµéÊÔ¡×～¤ªÅÚ»ºÉÕ¤
£³¡¢¥Ï¥ó¥¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È½éµé¼Ô¸þ¤±¥ì¥Ã¥¹¥ó～LunchÉÕ¤
¢£¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¤«¤é³Ø¤Ö¥¹¥ï¥Ã¥°¡õ¥Öー¥±¥ì¥Ã¥¹¥ó～Afternoon TeaÉÕ¤
¤¤¤Ð¤é¤¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¸¦½¤Ã´Åö·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È´ÖÃæ ÆàÄÅÈþ¤è¤ê¡¢µ¨Àá¤Î¤ª²Ö¤ä¥ß¥â¥¶¤Ê¤É¤Î¥¹¥ï¥Ã¥°¤ä¥Öー¥±¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥êー¥¹ºî¤ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¥¹¥È¥é¥óÆÃÀ½¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò³Ú¤·¤àìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¡½ÕÂÔ¤Ä¹á¤ê¤Î¥Öー¥±¤Å¤¯¤ê¡¡
¡¡ÎÁ¶â¡§7,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡³«ºÅÆü¡§¡¡1/31¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2/2¡Ê·î¡Ë¡¢9¡Ê·î¡Ë
¢¡¥ß¥â¥¶¤Î¥¹¥ï¥Ã¥°¤Å¤¯¤ê¡¡
¡¡ÎÁ¶â¡§7,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡³«ºÅÆü¡§¡¡2/16¡Ê·î¡Ë¡¢21¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¡¢28¡ÊÅÚ¡Ë
¢¡¥ß¥â¥¶¤Î¥Öー¥±¤Å¤¯¤ê¡¡
¡¡ÎÁ¶â¡§7,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡³«ºÅÆü¡§¡¡3/2¡Ê·î¡Ë¡¢9¡Ê·î¡Ë
¢¡¥ß¥â¥¶¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥êー¥¹¤Å¤¯¤ê¡¡
¡¡ÎÁ¶â¡§8,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡³«ºÅÆü¡§3/16¡Ê·î¡Ë¡¢23¡Ê·î¡Ë
¢¡½Õ¤Î¤ª²Ö¤Î¥Æー¥Ö¥ë¥êー¥¹¤Å¤¯¤ê¡¡
¡¡ÎÁ¶â¡§8,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡³«ºÅÆü¡§3/28¡ÊÅÚ¡Ë¡¢30¡Ê·î¡Ë
Æü»þ¡§1/31¡ÊÅÚ¡Ë～£³/30¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î·îÍË¤ª¤è¤Ó1/31¡ÊÅÚ¡Ë¡¤2/21¡ÊÅÚ¡Ë¡¤2/28¡ÊÅÚ¡Ë¡¤3/28¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13»þ～15»þ
½êÍ×»þ´Ö¡§120Ê¬
¾ì½ê¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥íー¥º¥Õ¥¡ー¥à ¥Ï¥¦¥¹
ÎÁ¶â¡§7,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï8,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§¥ì¥Ã¥¹¥óÈñ¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¢Æþ±à¥Á¥±¥Ã¥È
Äê°÷¡§10Ì¾ÍÍ¡¡¢¨ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô1Ì¾
»ý¤ÁÊª¡§±ø¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤Éþ¡¢¥¨¥×¥í¥ó¡¢¼êÂÞ
¹Ö»Õ¡§¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¡¡´ÖÃæ ÆàÄÅÈþ
²Ö²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ19Ç¯¡£ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸þ¤±¸¦½¤¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢¤ª¤É¤ê¡¢¤¤¤¤ë¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¤Î²Ö¤ä¤ß¤É¤ê¤¿¤Á¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î²Ö¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤Ê»Ñ¤È¤æ¤¿¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç²Ö¤ò¤¤¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¿©Âî¤òºÌ¤ë»þÃ»ÎÁÍý ½éµé¡¦ÃæµéÊÔ¡×～¤ªÅÚ»ºÉÕ¤
¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥íー¥º¥Õ¥¡ー¥à¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÌÚ²¼¡¡ÃÎÌé¥·¥§¥Õ¤è¤ê¼«Ëý¤Î°ìÉÊÎÁÍý¤ò»þÃ»¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë½éµé¤ÈÃæµé¤Î¹ÖºÂ¡£³Ø¤ó¤À¤¢¤ÈÎÁÍý¤Ï¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥«¥Ã¥×¥Ç¥ê¡×¤È¡Ö¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²ÖÂ«¡×¤Î¤ªÅÚ»º¤¬ÉÕ¤¯¡¢»êÊ¡¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¡£½éµéÊÔ¤Ï2·î³«ºÅ¡¢ÃæµéÊÔ¤Ï3·î³«ºÅ¡£
¢¡2·î³«ºÅ¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¿©Âî¤òºÌ¤ë»þÃ»ÎÁÍý～½éµéÊÔ¡×¡¡
¢¡3·î³«ºÅ¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¿©Âî¤òºÌ¤ë»þÃ»ÎÁÍý～ÃæµéÊÔ¡×
Æü»þ¡§2/1¡ÊÆü¡Ë～3/30¡Ê·î¡Ë¡¡Ëè½µ¶âÍË13»þ30Ê¬～15»þ¡¢ÆüÍË9»þ30Ê¬～11»þ
½êÍ×»þ´Ö¡§90Ê¬
¾ì½ê¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥íー¥º¥Õ¥¡ー¥à ¥Ï¥¦¥¹
ÎÁ¶â¡§9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§¥ì¥Ã¥¹¥óÈñ¡¢¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥«¥Ã¥×¥Ç¥ê1¤Ä¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È1Â«¡¢Æþ±à¥Á¥±¥Ã¥È
Äê°÷¡§10Ì¾ÍÍ¡¡¢¨ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô2Ì¾
»ý¤ÁÊª¡§±ø¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤Éþ¡¢¥¨¥×¥í¥ó
¹Ö»Õ¡§¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¡¡ÌÚ²¼¡¡ÃÎÌé¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÌ¾Å¹¤Ç½¤¶È¤ò¤·¡¢¤¤¤Ð¤é¤¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î2021Ç¯¤è¤ê¥·¥§¥Õ½¢Ç¤¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò¤È¤ê¤¤¤ì¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô½Ð¿È¡£
¢£¥Ï¥ó¥¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È½éµé¼Ô¸þ¤±¥ì¥Ã¥¹¥ó～LunchÉÕ¤
½éµé¸þ¤±5¥¹¥ê¥Ã¥È¥Ï¥ó¥¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¼êºî¤ê¤Î¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é¡¢±àÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÍ¥²í¤Ê¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¤ò´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¡2·î³«ºÅ ¥Ï¥ó¥¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó½éµé¼Ô¸þ¤±¡Ø¥Æー¥Þ¡§Áá½Õ¡Ù
¢¡3·î³«ºÅ ¥Ï¥ó¥¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó½éµé¼Ô¸þ¤±¡Ö¥Æー¥Þ¡§Æþ³Ø¤ª½Ë¤¤¡Ù
Æü»þ¡§2/6¡Ê¶â¡Ë¡¢7¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27¡¢¡Ê¶â¡Ë¡¢28¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3/13¡Ê¶â¡Ë¡¢14¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27¡Ê¶â¡Ë¡¢28¡ÊÅÚ¡Ë10»þ～12»þ40Ê¬
½êÍ×»þ´Ö¡§160Ê¬
¾ì½ê¡§¥¢¥È¥ê¥¨ ¥íー¥º¥Õ¥¡ー¥à
ÎÁ¶â¡§9,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡§Æþ±à¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥ì¥Ã¥¹¥óÂå¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡¦²ÖÂå¡¦¤½¤ÎÂ¾¡ÊÅÚ¡¦ÈîÎÁÅù¡Ë¡¢Â«Lunch¥»¥Ã¥È
Äê°÷¡§10Ì¾ÍÍ¡¡¢¨ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í¿ô5Ì¾
»ý¤ÁÊª¡§±ø¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤ÉþÁõ¡¢¥¨¥×¥í¥ó¡¢¼êÂÞ
¹Ö»Õ¡§ÆüËÜ¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¶¨²ñ°ñ¾ë¸©»ÙÉô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Ö¤ÈÎÐ¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¶¨²ñ °ñ¾ë¸©»ÙÉô¤Ç¤¹¡£
¶¨²ñÇ§Äê¥Þ¥¹¥¿ー¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¶õ´Ö¤òºÌ¤ë²ÖÁõ¾þ¡Ö¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥íー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ù¤Ï¡¢²Ö¤È¿©¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬»ý¤Ä¡Èµ»¤È´¶À¡É¤ò¡¢¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÈþ¤·¤¤¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥íー¥º¥Õ¥¡ー¥à¥Ï¥¦¥¹
¥¢¥È¥ê¥¨ ¥íー¥º¥Õ¥¡ー¥à
¢£¥íー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ ¥íー¥º¥¢¥«¥Ç¥ßー
³«¹Ö´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î30Æü¡Ê·î¡Ë ¢¨°ìÉô³«ºÅ¤Ê¤·¤ÎÆüÄø¤¢¤ê
²ñ¾ì¡§ ¤¤¤Ð¤é¤¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯Æâ¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥íー¥º¥Õ¥¡ー¥à ¥Ï¥¦¥¹ ¡¿ ¥¢¥È¥ê¥¨ ¥íー¥º¥Õ¥¡ー¥à¡Ë
ÎÁ¶â¡§ 7,850±ß～9,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½ÌóÊýË¡¡§ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ
URL¡§https://www.flowerpark.or.jp/news-column/roseacademy202601/
Æþ±àÎÁ¡§Âç¿Í900±ß¡¢¾®¿Í¡Ê¾®Ãæ³ØÀ¸¡Ë300±ß¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡¢¥Ú¥Ã¥È200±ß¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨º£²ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤ÏÆþ±àÎÁ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§1/31～2/28¡¡¸áÁ°9»þ～16»þ¡¢3/1～30¡¡¸áÁ°9»þ～17»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Æþ±à¤ÏÊÄ±à¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
µÙ±àÆü¡§²ÐÍËÆü
¡Ú¹Ö»Õ¾Ò²ð¡Û
¢£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¡¡ÌÚ²¼¡¡ÃÎÌé
¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÌ¾Å¹¤Ç½¤¶È¤ò¤·¡¢¤¤¤Ð¤é¤¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î2021Ç¯¤è¤ê¥·¥§¥Õ½¢Ç¤¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò¤È¤ê¤¤¤ì¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô½Ð¿È¡£
¢£¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¡¡´ÖÃæ ÆàÄÅÈþ
²Ö²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ18Ç¯¡£ÀÄ»³¥Õ¥é¥ïー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸þ¤±¸¦½¤¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥íー¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢¤ª¤É¤ê¡¢¤¤¤¤ë¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¤Î²Ö¤ä¤ß¤É¤ê¤¿¤Á¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î²Ö¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤Ê»Ñ¤È¤æ¤¿¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç²Ö¤ò¤¤¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¶¨²ñ°ñ¾ë¸©»ÙÉô¡¡
²Ö¤ÈÎÐ¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¶¨²ñ °ñ¾ë¸©»ÙÉô¤Ç¤¹¡£
¶¨²ñÇ§Äê¥Þ¥¹¥¿ー¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¶õ´Ö¤òºÌ¤ë²ÖÁõ¾þ¡Ö¥Ï¥ó¥®¥ó¥°¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
