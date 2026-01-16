¡ÚM&A¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ß100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡Û1·î24Æü(ÅÚ)¤ËËÜÌçÐÇÎ©½¡ Ì¯¿¼»û¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡ª
À½Â¤¡¢·úÀß¡¢ÉÔÆ°»º¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢ÊªÎ®¡¢IT¤ËÆÃ²½¤·¤¿M&AÃç²ð¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒM&A¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã·Æ£ Ã£Íº¡¡°Ê²¼M&A¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º)¤È¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Ì¬ÅÄ½¨ºö¡¡°Ê²¼100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö)¤Ï¡¢1·î24Æü(ÅÚ)16:00¤è¤ê¡¢ËÜÌçÐÇÎ©½¡ Ì¯¿¼»û¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢M&A¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º¤È100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤Î³èÆ°*¤ÎÂè116ÃÆ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤À¤Âå¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿¦¼ï¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë"¿´¤Îµò¤ê½ê"¤Ç¤¢¤ë¤ª»û¤Ë¤Æ¥³¥ó¥µー¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡È¿´¤¬¤ª¤É¤ë¡ÉÀ¸¤Î²»¿§¤Ë¤È¤¤á¤¯¡Ö¾ì¡×¤ÎÁÏ½Ð¡¢´¶Æ°¤ÎÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¡¢¾Ð´é¤Î¿Í¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢±éÁÕ²È¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤Ä¤¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚM&A¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º¤ÎCSR³èÆ°¡Û
M&A¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢¡ÖM&A¤Ç¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¾ï¤Ë¡ÖÀ¿¼Â¡×¤Ç¤¢¤ì¡×¡¢¡Ö¾ï¤Ë¡ÖÁ´ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ì¡×¡¢¡Ö¾ï¤Ë¡Ö¼çÌò¡×¤Ç¤¢¤ì¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥åー¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÄ¹¤¯¿¼¤¯ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢ÃÏ°è¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
CSR³èÆ°¤Î³«ºÅ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¡¢»²²ÃÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¤µ¤Þ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ¥Õ¥©ー¥à :
https://mabp.co.jp/csr/#entry
*¡§2023Ç¯4·î7Æü¡§¡ÚM&A¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ß100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÛÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000088537.html
³«ºÅ³µÍ×
ÆâÍÆ¡§100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö
Æü»þ¡§2025Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡³«¾ì 15:30～¡¿³«±é 16:00～
¾ì½ê¡§ËÜÌçÐÇÎ©½¡ Ì¯¿¼»û ÂèÆóËÜÆ²
½»½ê¡§¢©221-0856 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è»°¥ÄÂô¾åÄ®22-1
»²²ÃÈñ¡§1000±ß¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£ÆýÍÄ»ù¤Ç¤â¤´»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¼çºÅ¡§ËÜÌçÐÇÎ©½¡ Ì¯¿¼»û
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒM&A¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º
¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö
¾ÜºÙURL¡§https://1m-cl.com/concert/data/?c=0000008131
±éÁÕ²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ìøß· ÎÉ²»¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë
Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉô´ï³Ú²Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÀì¹¶¤òÂ´¶È¡£
3ºÐ¤è¤ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂçÃ«¹¯»Ò¡¢×¢²¬¹îÎ´¡¢ÁðÌîÈþ¹á³Æ»Õ¤Ë»Õ»ö¡£¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¤Ï¥»¥·¥ê¥¢¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè3°Ì¡¢Âçºå¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëÆþÁª¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè4°Ì¡¢Á´ÆüËÜ¥½¥í&¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¶â¾Þ¤Ê¤É¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¯±éÁÕ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜÃÏ °¡ÏÀ¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë
Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¡£
¥½¥í¤Î¤Û¤«È¼ÁÕ¤ä¼¼Æâ³Ú¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÆÀ¤¿¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î»£±Æ¤äÏ¿²»¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦¡£
»ÔÀî»ÔÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄÂ¨¶½¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢Âè4²óéºÂç¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè3°Ì¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¼õ¾Þ¡£¥Ô¥¢¥Î¤ò¹¾¸ýÎè»á¤Ë»Õ»ö¡£
100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í100Ëü¿Í¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö
³èÆ°ÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤¿´¶Æ°¤Î¶¦Í¡¢±éÁÕ²È¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°±éÁÕµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥Ö´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ê¤É
½êºßÃÏ¡§¢©101-0065 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÀ¾¿ÀÅÄ3-5-3 ¥é¡¦¥È¥¥ー¥ëÀéÂåÅÄ2612
ÂåÉ½Íý»ö¡§Ì¬ÅÄ ½¨ºö
URL¡§https://1m-cl.com/
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§https://1mcl.jp/kids
²ñ¼Ò³µÍ×
M&A¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î·Ð±Ä¤Ë¡¢À¤µª¤ÎÌö¿Ê¤ò¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ÎM&A¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤ËÁÏ¶È¸å¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë8¥«½ê(»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢¶âÂô¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢²Æì)¤Î»ÙÅ¹¤òÅ¸³«¤·¡¢À½Â¤¡¢·úÀß¡¢ÉÔÆ°»º¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢ÊªÎ®¡¢IT¤ÎM&A¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤´»Ù±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒM&A¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º
½êºßÃÏ¡§¢©100-7022 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-7-2 JP¥¿¥ïー22³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã·Æ£ Ã£Íº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãæ·øÃæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ëM&AÃç²ð
URL¡§https://mabp.co.jp
ºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://mabp.co.jp/recruit
¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥Úー¥¸¡§https://mabp.co.jp/recruit/int
X¡§https://x.com/mabp_official
Instagram¡§https://www.instagram.com/mabp.official
YouTube¡§https://www.youtube.com/@2022mabp