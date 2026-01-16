¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±Ê£¹çµ¡¡ÖimageFORCE¡×¥·¥êー¥º¤¬ÊÆ¹ñKeypoint Intelligence¼Ò¤è¤ê¡ÖBLI 2026 A3 Line of the Year Award¡×¤ò¼õ¾Þ
¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±Ê£¹çµ¡¡ÖimageFORCE¡×¥·¥êー¥º¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¸¢°Ò¤¢¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡´ï¤ÎÆÈÎ©É¾²Áµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëKeypoint Intelligence¼Ò¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡ÖBLI¡ÊBuyers Lab¡Ë 2026 A3 Line of the Year Award¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±Ê£¹çµ¡¶È³¦ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë8ÅÙÌÜ¤Î±É´§¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖimageFORCE¡×¥·¥êー¥º
¡ÖBLI 2026 A3 Line of the Year Award¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËKeypoint Intelligence¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¸·³Ê¤Ê¼Âµ¡¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢A3Ê£¹çµ¡ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁí¹çÅª¤ËÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿1¼Ò¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£¡ÖimageFORCE¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåÏª¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖD2 Exposure¡×¡Ê¥Ç¥£ー¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー¡Ë¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Á¯ÌÀ¤ÊÊ¸»ú¤äË¤«¤Ê³¬Ä´¤Î¹âÀººÙ°õºþ¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥êー¥ºÅý°ì¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·UI¤Ë¤è¤ë¹â¤¤ÁàºîÀ¤ä¡¢¥¼¥í¥È¥é¥¹¥È¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÇ½¤Ê¤É¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ä¥Î¥ó¤¬¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï8ÅÙÌÜ¤Ç¡¢ºÇÂ¿¼õ¾Þ²ó¿ô¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±Ê£¹çµ¡¤Î²è¼Á¤äÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÎå¤ß¤Ë¡¢º£¸å¤â¤è¤ê°ìÁØÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒKeypoint Intelligence¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¢¨¡Ë¡Ó
Keypoint Intelligence¼Ò¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¶È³¦¤ÎÆÈÎ©É¾²Áµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Âµ¡¥Æ¥¹¥È¡¢¥é¥Ü¥Çー¥¿¡¢Éý¹¤¤»Ô¾ìÄ´ºº¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¸øÀµ¤Ê¾ðÊó¡¦Ê¬ÀÏ¡¦É½¾´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶È³¦¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥ê¥½ー¥¹¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://keypointintelligence.com/¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£