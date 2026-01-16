¿ÍºàÀïÎ¬»Ù±ç¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØPORTERS MAGAZINE Staffing Vol.25¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾¿¹¹¯Æó¡Ë¤Ï¿ÍºàÀïÎ¬»Ù±ç¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØPORTERS MAGAZINE Staffing Vol.25¡Ù¤ò2025Ç¯12·î26Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¡¢ËÜÆü2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êWeb¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØPORTERS Magazine Staffing～¿ÍºàÀïÎ¬»Ù±ç¥Þ¥¬¥¸¥ó～¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¶È³¦¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤È¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤ä¡¢Æ¯¤¯Êý°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÏ«Æ¯ÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¶È³¦¤¬¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¼Á¤Î¹â¤¤¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Special Interview¤Ç¡¢°Û¶È³¦¤«¤é¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¿·CEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æ»¾å ½ßÇ·²ð»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ½¸¥Æー¥Þ¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊªÎ®Ê¬Ìî¤òÃæ¿´¤ËÁí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëNX¥¥ã¥ê¥¢¥íー¥É³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡õBPO¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÍÍ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¡¦Å¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ýー¥¿ー¥º¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Ä¹¤¬¿Ö¤¯¡ª¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥ï¥³ー¥ë¥¥ã¥ê¥¢¥µー¥Ó¥¹ÍÍ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Î¿Íºà¤Î¸½¾õ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚPORTERS MAGAZINE Staffing Vol.25¡Û
¢£Special Interview ¿·¼ÒÄ¹¤Ë¿Ö¤¯¡ª¢£¡¡
¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó CEO¡¡Æ»¾å ½ßÇ·²ð»á
¢£ÆÃ½¸¢£¡¡¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ò¤é¤¯
[INTERVIEW 01]
NX¥¥ã¥ê¥¢¥íー¥É³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºíÀî ÍÛ°ì»á
¡Ú¿Í¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤Ç¼¡À¤Âå¤ÎÁí¹ç¿Íºà´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¡Û
[INTERVIEW 02]
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¿ÍºàÇÉ¸¯¡õBPO¥»¥°¥á¥ó¥È ¥»¥°¥á¥ó¥ÈÄ¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Ôー¥·ー¥º ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Æ£ËÜ ¾¡Åµ»á
¡Ú½¢¿¦¥µ¥¤¥È¤Ç¥á¥¸¥ãー¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬ÉÁ¤¯ÇÉ¸¯¡¦BPO¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡Û
¢£Special Talk¢£¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³ー¥ë¥¥ã¥ê¥¢¥µー¥Ó¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®ÎÓ ´î½¨»á
¡ÚÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Ï¿Í¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡Û
¢£Pick Up¢£
¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂçÄÍ ½ÓÌï ¡ß ·óÂ¼ Âç¼ù
¡Ú±þÊç¤«¤éÌÌÃÌÀßÄê¤Þ¤Ç5Ê¬°ÊÆâ¤ò¼Â¸½ ¡ØPORTERS SAISOKU¡Ù¤Ç±þÊç¼ÔÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Î¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡Û
¢£Topix¢£
³ô¼°²ñ¼ÒMico VP & General Manager Conversational AI¡¡¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥á¥º¥Ðー»á
¡Ú¡É¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç²ÍÅÅ¿ô12.5ÇÜ¡¦³ÍÆÀÃ±²Á10Ê¬¤Î1¤ò¼Â¸½¡Û
PORTERS MAGAZINE¤Ï¡¢¡ØPORTERS MAGAZINE Staffing¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ¤Î¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡ØPORTERS MAGAZINE Agent¡Ù¡¢³¤³°Æü·Ï´ë¶È¤Î¿ÍºàÀïÎ¬¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¡ØPORTERS MAGAZINE Asia¡Ù¡¢¤È£³¤Ä¤Î»æÌÌ¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎºÇ¿·¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¤äÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ PORTERS MAGAZINE¤Ï¡¢¿ÍºàÀïÎ¬¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤òÃ´¤¦¿ÍºàÀïÎ¬¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚPORTERS MAGAZINE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
PORTERS MAGAZINE¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¿Íºà¶È³¦ÀìÌç»ï¤È¤·¤ÆÁÏ´©¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢27ËüÉô¤òÈ¯´©¤·¡¢»¨»ï¤ÈWeb¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¿ÍºàÀïÎ¬»Ù±ç¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¡ØPORTERS MAGAZINE Staffing/Agent/Asia¡Ù¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤½¤í¤¨¡¢Ç¯´Ö16.8ËüÉô¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¼ÒÌ¾ ¡§¥Ýー¥¿ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.porters.jp/
¢£½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä 8-5-34 TODA BUILDING ÀÄ»³3³¬
¢£ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾¿¹ ¹¯Æó
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¡Ø¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÀ¤³¦¤Î¸ÛÍÑ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡Ù¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¿Íºà¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ØPORTERS¡Ù¤òÆüËÜ¹ñÆâ¡¦³¤³°¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¡¦Äó¶¡¡£³¤³°12¥ö¹ñ¤ò´Þ¤à¿Íºà¾Ò²ð¡¦ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤òÃæ¿´¤Ë2,200¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡£¿ÍºàÀïÎ¬»Ù±ç¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖPORTERS MAGAZINE¡×¤ÎÈ¯¹Ô¡¦±¿±Ä
¿Íºà¾Ò²ð¡¦ÇÉ¸¯ÆÃ²½·¿¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à PORTERS
¿Íºà¾Ò²ð¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤Ê¤éPORTERS Agent
¿ÍºàÇÉ¸¯¤ÎDX¥Äー¥ë¤Ê¤éPORTERS Staffing
2001Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿Íºà¾Ò²ð´ë¶È¸þ¤±¤Î¶ÈÌ³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥×¥í¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤òÄó¶¡¡¢¤½¤Î¸å¥¯¥é¥¦¥É·¿Åý¹ç´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ØPORTERS HR¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢2022Ç¯4·î¤Ë¡ØPORTERS Agent¡Ù¡ØPORTERS Staffing¡Ù¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß³¤³°1£²¥ö¹ñ¤ò´Þ¤à¿Íºà¾Ò²ð¡¦¿ÍºàÇÉ¸¯´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë2,200¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£