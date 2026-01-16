NEXST¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëK-POP¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖKISS OF LIFE¡×¤ò¡ÖNEXST VR LIVE¡×ÂèÆóÃÆ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨»ÏÆ°
NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C¡ÊËÜ¼Ò¡§UAE¡¢°Ê²¼¡ØNEXST¡Ù¡Ë¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¡¢VR¡¢Web3µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØNEXST¡Ù¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ØNEXST¡Ù¤Î¥³¥¢»ö¶È¤Ç¤¢¤ëË×Æþ·¿VR¥µー¥Ó¥¹¡ÖNEXST VR¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÂèÆóÃÆ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× ¡ÖKISS OF LIFE¡× ¤Î»²²è¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØNEXST¡Ù¤¬¡ÖKISS OF LIFE¡×¤ÈÂó¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊVR¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³
¡ÖKISS OF LIFE¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¿·¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¡È¥Ò¥Ã¥×¡É¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÎK-POP¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥¸¥å¥êー¡ÊJULIE¡Ë¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¡ÊNATTY¡Ë¡¢¥Ù¥ë¡ÊBELLE¡Ë¡¢¥Ï¥Ì¥ë¡ÊHANEUL¡Ë¤Ë¤è¤ëÂ¿¹ñÀÒ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é´Ú¹ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò½ä¤Ã¤¿¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ÖKISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]¡×¤Ç¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤ò²Ì¤¿¤·¡¢12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢ー¤âÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ÎÉý¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖKISS OF LIFE¡×¤¬»ý¤Ä°µÅÝÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬¡¢¡ÖNEXST VR LIVE¡×¤ÎË×Æþ·¿¶õ´Ö¤ÈÍ»¹ç¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¡È´Ñ¤ë¡É²»³ÚÂÎ¸³¤òÄ¶¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤VR¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤òWeb3¤ØÆ³¤¯¡¢¡ØNEXST¡Ù¤ÎÀïÎ¬
Web3¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØNEXST¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Web2¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿µðÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤òWeb3¤Ø¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤Î¹½ÃÛ¤ò½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEXST VR LIVE¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤ËÂè°ìÃÆ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÖUNIS¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºîÃæ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¡ÖKISS OF LIFE¡×¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¤³¤Î¹½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼¡¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È²¡¤·¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEXST VR LIVE¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÂÎ¸³¤ò¼´¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¤Î½êÍ¤ä¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤è¤ëVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢Web3¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Web3¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËWeb3¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¡ØNEXST¡Ù¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØNEXST¡Ù¤ÎÅ¸Ë¾
¡ØNEXST¡Ù¤Ï¡¢AI¡¦VR¡¦Web3¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²»³Ú¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äIP¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¦¤ËÂÎ¸³¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØNEXST¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NEXST¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¸ø¼°HP¡§https://www.nexst.io
¸ø¼°X¡§https://x.com/NEXST_AI
¸ø¼° Discord¡§ https://discord.gg/nexst
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/nexst_official
¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡§https://medium.com/@sns.nexst
NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C¤Ï¡¢Web3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØNEXST¡Ù¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢µý¼õ¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KISS OF LIFE¡¡(¥¥¹ ¥ª¥Ö ¥é¥¤¥Õ)
¥¸¥å¥êー(JULIE)¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£(NATTY)¡¢¥Ù¥ë(BELLE)¡¢¥Ï¥Ì¥ë(HANEUL)¤Ë¤è¤ëÂ¿¹ñÀÒ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£
¥°¥ëー¥×Ì¾ KISS OF LIFE ¤Ë¤Ï<¿·Á¯¤Ê²»³Ú¤Ç¿·¤·¤¤Â©¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¿ÍÀ¸¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤ë>¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖKISS OF LIFE¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¿·¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿¡È¥Ò¥Ã¥×¡É¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÎK-POP¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥¸¥å¥êー¡ÊJULIE¡Ë¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¡ÊNATTY¡Ë¡¢¥Ù¥ë¡ÊBELLE¡Ë¡¢¥Ï¥Ì¥ë¡ÊHANEUL¡Ë¤Ë¤è¤ëÂ¿¹ñÀÒ¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é´Ú¹ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò½ä¤Ã¤¿¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ÖKISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]¡×¤Ç¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤ª¤è¤Ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤ò²Ì¤¿¤·¡¢12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢ー¤âÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ÎÉý¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖKISS OF LIFE¡×¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL HP : https://kissoflife.jp/
KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL FANTOWN¡ÖKISSY JAPAN¡× : https://kissoflife.town/
KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL X : https://x.com/
KISS OF LIFE JP KISS OF LIFE OFFICIAL Instagram : https://www.instagram.com/kissoflife_s2KISS OF LIFE OFFICIAL YouTube : https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official
KISS OF LIFE OFFICIAL TikTok : https://www.tiktok.com/@kissoflife_official