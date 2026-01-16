²¤½£È¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¸þ¤±¥ì¥Ó¥åーÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ÖReviewpro¡Ê¥ì¥Ó¥åー¥×¥í¡Ë¡×ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËËÜ³Ê»²Æþ
¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëShiji Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥·¥¸¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡õÃæÅì¡§¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Û¥×¥¥ó¥½¥ó¡Ë¤Ï¡¢²¤½£È¯¤Î¥ì¥Ó¥åーÊ¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖReviewpro¡Ê¥ì¥Ó¥åー¥×¥í¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ó¥åー¥×¥í¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¡ÊORM¡Ë¤Ç¤¹¡£À¤³¦80°Ê¾å¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢45¸À¸ì¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò²£ÃÇÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸þ¤±¤ÎÀïÎ¬Åª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÂ®¤µ¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¥ì¥Ó¥åーÊ¬ÀÏµ¡Ç½¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ó¥åー¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ó¥±ー¥Èµ¡Ç½¡Ê¥µー¥Ù¥¤¡Ë¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥ì¥Ó¥åー¤¬½ÉÇñÍ½Ìó¤ä²Á³ÊÀßÄê¤ËÄ¾ÀÜÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¥ì¥Ó¥åー¥ì¥Ýー¥È¤ÎºîÀ®¤ä¥¹¥³¥¢½¸·×¤¬Æü¾ï¶ÈÌ³²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤Ï¾ðÊó¤Î½¸Ìó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ó¥åー¥×¥í¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¥¯¥Á¥³¥ß´ÉÍý¥Äー¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬¼«¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÀïÎ¬Åª¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢¤è¤ê³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËÀ¤³¦¤Ç¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¥»¥ß¥Êー¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ó¥åー¤ò¡ÖÀïÎ¬¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
¥ì¥Ó¥åー¥×¥í¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë»ØÉ¸GRI(TM)¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥ì¥Ó¥åー¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥³¥¢¤ÎÃ±½ãÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¹Æ»þ´ü¤ä¥ì¥Ó¥åー¿ô¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Ê¬ÀÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Shiji ¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü ¥°¥íー¥Ð¥ë ¥²¥¹¥È¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹ ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î GRI(TM)¡ÊGlobal Review Index¡Ë¤Ï 84.20% ¤òµÏ¿¤·¡¢Á°´ü¤«¤é 0.7¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¥¢¥¸¥¢ÃÏ°èÊ¿¶Ñ¤Î 89.60% ¤ò²¼²ó¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦Ê¿¶Ñ¤Î 86.80%¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë²¤½£¡Ê85.9%¡Ë¤È¶á¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Çº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢À¤³¦Åª¤Ê·¹¸þ¤È¤ÏÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²¥¹¥ÈËþÂÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¶¥¹ç»ØÉ¸¥¹¥³¥¢¡ÊCQI(TM)¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼Ò¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉ¾²Á¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢²Á³ÊÀïÎ¬¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤Ë³è¤«¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¼«Æ°ÊÖ¿®µ¡Ç½¤äÂ¿¸À¸ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¥ì¥Ó¥åーÂÐ±þ¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®ÅÙ¤ò¿ôÃÍ¤ÇÂ¬¤ë»ØÉ¸¡ÊKPI¡Ë¤ä²þÁ±ÅÀ¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥æー¥¶ー¿ô¡¢¥°¥ëー¥×¿ô¡¢¥Ó¥åー¿ô¤Î¾å¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±°ì¥Çー¥¿¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤«¤éËÜ¼Ò¤Þ¤ÇÆ±°ìÀïÎ¬¤Î¤â¤È¤Ç¹ÔÆ°¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPMS¡Ë¤ä·Ð±Ä¥Çー¥¿¤ò²Ä»ë²½¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥Äー¥ë¡ÊBI¡Ë¤ÈÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëAPI¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ó¥åー¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¾ðÊó¤âÊñ³çÅª¤Ë°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó²þÁ±¤ä¼ý±×ºÇÅ¬²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥Ó¥åー¥×¥í¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥åーÊ¬ÀÏ¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥±ー¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñ¸å¤ä»îÇñÍÑ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÌµÀ©¸Â¤ËºîÀ®¤·¡¢²óÅúÎ¨¤äÎ¥Ã¦Î¨¤ÎÊ¬ÀÏ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥áー¥ë¤äQR¥³ー¥É·ÐÍ³¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¡¢Shiji¤ÎPMSÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ¾ðÊó¤È¤ÎÅý¹ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ç½Æ°Åª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¼ý½¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»Ô¾ìÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥Ó¥åー´ÉÍý¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÉ¾²Á¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¤¬¤Á¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë½ª»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÌÚ¤ò¸«¤Æ¿¹¤ò¸«¤º¡×¤Ç¤ÏËÜ¼Á¤ò¸«¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ó¥åー¥×¥í¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¿¹¡×¤ò¸«ÅÏ¤¹¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª¥ì¥Ô¥å¥Æー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬Â®¤¯¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤Î¥Äー¥ë¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤½¤Î³èÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥ì¥Ó¥åー¥Çー¥¿¤òÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¥»¥ß¥Êー¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡¥ì¥Ó¥åー¥×¥íÃ´Åö¡¡²¬ËÜ¹¯Ê¿¡Ë¡£
¥»ー¥ë¥¹¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡¥ì¥Ó¥åー¥×¥íÃ´Åö¡¡²¬ËÜ¹¯Ê¿
À¤³¦¤Ç¤Î¿®Íê¤È¼ÂÀÓ
¥ì¥Ó¥åー¥×¥í¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦60,000¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢IHG¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¡¢¥Ò¥ë¥È¥ó¤Ê¤É¹ñºÝÅª¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Shiji GroupÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢90,000¸®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¡¢200,000¸®¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢600,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥ê¥Æー¥ë»ö¶È¼Ô¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ç¹â¤¤¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Shiji¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Shiji¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢°û¿©¡¢¾®Çä¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¸þ¤±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¿¹ñÀÒ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦°û¿©Å¹´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢·èºÑ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ®ÄÌ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£1998Ç¯ÀßÎ©°ÊÍè¡¢31¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ç5,000Ì¾°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬³èÆ°¤·¡¢À¤³¦90,000°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢200,000°Ê¾å¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢600,000°Ê¾å¤Î¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.shijigroup.com(https://www.shijigroup.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Shiji Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Shiji¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ2018Ç¯ÀßÎ©¡£¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶È³¦¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹ñÆâ»ñËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×Åù¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äó°Æ¤«¤éÆ³Æþ¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¸½¾ì·Ð¸³¼Ô¤¬¸½¾ìÌÜÀþ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥ë¥×¥Ç¥¹¥¯¤Ï365Æü¥ªー¥×¥ó¡¢±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ Shiji Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¡¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è&ÃæÅì¡§ ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Û¥×¥¥ó¥½¥ó
ËÜ¼Ò¡§ ¢©104-0033 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî1-22-11³ý¾ìÄ®¥¤ー¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢6³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¾®Çä¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡
ÀßÎ©¡§ ¡¡2018Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§8300Ëü±ß
URL¡§ https://japan.shijigroup.com/