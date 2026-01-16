NEXs Fes #8 ～ ¡í¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¡í¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È½Ð²ñ¤¦2Æü´Ö ～
ÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤Î¹°èÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¡ÖNEXs Tokyo¡×¡£»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨¶È¤òË¾¤à´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦»Ù±ç¼Ô¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÇ¯2²ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNEXs Fes #8¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)～26Æü(ÌÚ)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤ÎNEXs Fes¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖNEXs Tokyo¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ°÷¥Ô¥Ã¥Á¡×¤ò³«ºÅ¡£
NEXs Tokyo»öÌ³¶É¤¬¸·Áª¤·¤¿5¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ°÷¤¬¡¢ÁíÀª30¼ÒÅÐÃÅ¡ª
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿¨¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¿ôÂ¿¤¯ÃÎ¤ê²ñ¤¤¤¿¤¤Êý¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊýÅù¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
ÉáÃÊ¤Ï²ñ°÷ÀìÍÑ¤ÈÍøÍÑÀ©¸Â¤Î¤¢¤ëNEXs Tokyo¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
NEXs Tokyo¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¡Èº£¡ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ°÷¤Ë½Ð²ñ¤¦2Æü´Ö¡£ÃÎ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤µ¤é¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤ÎÍè¾ì¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÖNEXs Fes #8¡×Á´ÂÎ³µÍ×
¢ã³«ºÅÆü»þ¢ä
¢£DAY1¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å) 13:00-17:00
¡¡13:00-13:10¡¡»öÌ³¶É¤«¤é¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡13:10-14:05¡¡¥Æー¥Þ£±.¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¤ò¶Ë¤á¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¥µー¥Ó¥¹¡×
¡¡14:15-15:10¡¡¥Æー¥Þ£².¡Öµ¯¶ÈÇØ·Ê¤äÁÛ¤¤¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¥µー¥Ó¥¹¡×
¡¡15:20-16:15¡¡¥Æー¥Þ£³.¡Ö¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡¢»öÌ³¶É¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¤¥Á¥ª¥·➊¡×
¡¡16:15-16:30¡¡¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¡¡16:30-17:00¡¡¸òÎ®²ñ
¢£DAY2¡§2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ) 13:00-17:00
¡¡13:00-13:10¡¡»öÌ³¶É¤«¤é¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡13:10-14:05¡¡¥Æー¥Þ£±.¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥µー¥Ó¥¹¡×
¡¡14:15-15:10¡¡¥Æー¥Þ£².¡Ö»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¡×
¡¡15:20-16:15¡¡¥Æー¥Þ£³.¡Ö¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡¢»öÌ³¶É¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¤¥Á¥ª¥·➋¡×
¡¡16:15-16:30¡¡¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¡¡16:30-17:00¡¡¸òÎ®²ñ
¢¨¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë¡¢5¼Ò¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ°÷¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê²¼µ¡¢ÅÐÃÅ´ë¶È°ìÍ÷¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨DAY1/DAY2¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢»öÌ³¶É¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡×¤Ï³ÆÆü¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹
¢ã²ñ¾ì¢ä
NEXs Tokyo¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3ÃúÌÜ3－1 ¿·Åìµþ¥Ó¥ë 4³¬¡Ë
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤¢¤ê
¢ã»²²Ã¿½¹þ¤ß¢ä
²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÅöÆü¡¢¸½ÃÏÈô¤Ó¹þ¤ß»²²Ã¤â²ÄÇ½¡Ë
https://nexstokyo.smktg.jp/public/seminar/view/958
¢¨»öÁ°¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¡¢ÅöÆü¥¹¥àー¥º¤Ë¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢É¬¤º»öÁ°¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢³«ºÅ1½µ´ÖÁ°¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢»ëÄ°¥ê¥ó¥¯¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã»²²ÃÈñ¢ä
ÌµÎÁ
¢ã³«ºÅ·Á¼°¡¦Äê°÷¢ä
¡¡DAY1µÚ¤ÓDAY2
¡¡Äê°÷¡§¸½ÃÏ100Ì¾ ¡¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó500Ì¾
¢ã³«ºÅ·Á¼°¢ä
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
¢¨¥Ô¥Ã¥Á½ªÎ»¸å¤Î¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»²²Ã¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEXs Fes #7¡×DAY1
¡á¡á¡á¡áDAY1/ÅÐÃÅ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×°ìÍ÷¡á¡á¡á¡á
¥Æー¥Þ£±. ¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¤ò¶Ë¤á¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¥µー¥Ó¥¹¡×
¡¡¡ÄÆÃÄêÎÎ°è¤Î²ÝÂê¤ò¡¢¿¼¤¯±Ô¤¯Âª¤¨¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ°÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒTERA Tech Inc.(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1068)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒPicto Care(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1083)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒBEAM Technologies¡Ê(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/alumni/detail/750)ÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥ë¥¯³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1157)¡Ê°¦É²¸©¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒÅ·ÃÏ¿Í(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/alumni/detail/157)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¥Æー¥Þ£². ¡Öµ¯¶ÈÇØ·Ê¤äÁÛ¤¤¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¥µー¥Ó¥¹¡×
¡¡¡ÄÁÏ¶È¤Î¸¶ÅÀ¡¢»ö¶È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡£¿ô»ú¤äµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯¥¹¥Èー¥êー¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ú¤³¤ê(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1076)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ CreativePocket³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1199)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒCoNCa(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1132)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒRapidX(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1132)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒAcompany(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/alumni/detail/379)¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
¥Æー¥Þ£³. ¡Ö¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡¢»öÌ³¶É¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¤¥Á¥ª¥·➊¡×
¡¡¡Ä±¿±Ä¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡¢º£ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ°÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒRemedies(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/alumni/detail/865)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òyellba(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1082)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ GREEN OFFSHORE³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1184)¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1133)¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥¢¥ó¥É(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/alumni/detail/153)¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë
¡ÖNEXs Fes #7¡×DAY2
¡á¡á¡á¡áDAY2/ÅÐÃÅ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×°ìÍ÷¡á¡á¡á¡á
¥Æー¥Þ£±.¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥µー¥Ó¥¹¡×
¡¡¡Ä´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÂåÂØ¤Î¤¤«¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¡£¡É¿·¤·¤¤¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÉÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡É¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ°÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¸¥«¥ó¥Æ¥¯¥Î³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1161)¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
¢£ ·ú¥í¥Ü¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1113)¡Ê¹áÀî¸©¡Ë
¢£ OISSY³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/994)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒBIOTECHWORKS-H2(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1135)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ HONESTIES³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/alumni/detail/949)¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
¥Æー¥Þ£².¡Ö»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¡×
¡¡¡Ä»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢´«¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¶¦´¶¤È¶Ã¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Adora³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/988)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥é¥Ô¥¢(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/alumni/detail/943)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ Curelabo³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1134)¡Ê²Æì¸©¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¥Õ¥©ー¥æー(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/alumni/detail/88)¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒBeliebe(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1170)¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
¥Æー¥Þ£³.¡Ö¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡¢»öÌ³¶É¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¤¥Á¥ª¥·➋¡×
¡¡¡Ä±¿±Ä¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡¢º£ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ°÷¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ØÀ¾´¬¼èÇó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/alumni/detail/933)¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥ó¥Ç¥£ー¥ë(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/alumni/detail/854)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒZIAI(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/alumni/detail/863)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ Red Yellow And Green³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1123)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒLOKIAR(https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/member/startup/detail/1021)¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¡ÚNEXs Fes¤È¤Ï¡©¡Û
¹ñÆâ³°¤Î¹°èÅ¸³«¤ËÄ©¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë»ö¶È¡ÖNEXs Tokyo¡×¡£NEXs Fes¤Ï¡¢¤½¤ÎNEXs Tokyo¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×²ñ°÷¤ä»ö¶ÈÅ¸³«¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤éÅìµþ‧´Ý¤ÎÆâ¤Ë½¸¤¦¡¢È¾Ç¯¤Ë1 ²ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È!
ÉáÃÊ¤Ï²ñ°÷ÀìÍÑ¤ÎNEXs Tokyo¤ò°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤â³«Êü¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ö¶ÈÅ¸³«‧»ö¶È²ÃÂ®¤ËÌòÎ©¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä‧¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ò¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È‧ÃÄÂÎ¡¢¿Í¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹(°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£)
¼çºÅ¡§ÅìµþÅÔ
¡ÖNEXs Tokyo¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¹°èÅ¸³«¤ËÄ©¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¡¢¾ðÊó¤È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î½¸ÀÑÃÏ¡ØÅìµþ¡Ù¤ò·ÐÍ³¤·¡Ø¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¡Ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ö¶È¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÁÈÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯ー¡£ ¤½¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¡¢Åìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñ³ÆÃÏ¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¤Ç¤¹¡£ À®Ä¹¡¦Ï¢·È¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤È¡Ø¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§NEXs Tokyo±¿±Ä»öÌ³¶É
nexs-tokyo@tohmatsu.co.jp
¸ø¼°WEB¡§https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/
Facebook ¡§https://www.facebook.com/NEXsTokyo
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/NEXsTokyo