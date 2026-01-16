¡Ö¥¤¥¯¥Ü¥¹´ë¶ÈÆ±ÌÁ¡×¤Ë²ÃÌÁ¡ª´ÉÍý¿¦¤Î°Õ¼±²þ³×¤òÄÌ¤¸¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ò¿ä¿Ê
²ð¸îÍÑÉÊ¡ÊÊ¡»ãÍÑ¶ñ¡Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥ê¥Í¥ó¥µ¥×¥é¥¤»ö¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥·¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³²¼ÏÂÍÎ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿¡×¡Ë¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¥Õ¥¡¥¶ー¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥¤¥¯¥Ü¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢2025Ç¯10·î23ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¥¤¥¯¥Ü¥¹´ë¶ÈÆ±ÌÁ¡×¤Ø»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯1·î7Æü¡¢»²²è¤ËÈ¼¤¦Ä´°õ¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡¢NPOË¡¿Í¥Õ¥¡¥¶ー¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÍý»ö¡¡ÄÍ±Û³Ø»á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥·¥¿¡¡ÀìÌ³¼èÄùÌò¿ÍºâËÜÉôÄ¹¡¡»³²¼¹¬É§¡¢·ÐÍýËÜÉôÄ¹¡¡ÁðÃ«ËþÈþ
¢£¥¤¥¯¥Ü¥¹¤È¤Ï
¡Ö¥¤¥¯¥Ü¥¹¡×¤È¤Ï¿¦¾ì¤Ç¶¦¤ËÆ¯¤¯Éô²¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ê»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤ÎÎ¾Î©¡Ë¤ò¹Í¤¨¡¢Éô²¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¿ÍÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÈ¿¥¤Î¶ÈÀÓ¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¤é¤â»Å»ö¤È»äÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾å»Ê¡Ê·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÉÍý¿¦¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¤¥¯¥Ü¥¹´ë¶ÈÆ±ÌÁ¤È¤Ï¡ä
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥Õ¥¡¥¶ー¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Æ±ÌÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿´ë¶È¤¬²ÃÌÁ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±.¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
£².¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿¦¤Î°Õ¼±¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë
£³.·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤¬¤½¤Î¤³¤È¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤ê¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£»²²è¤ÎÇØ·Ê
¥ä¥Þ¥·¥¿¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°Â¿´¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¤ò´Þ¤àÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Îºß¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢Éô²¼¤Î¥ïー¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¿¥¤ÎÀ®²Ì¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥¤¥¯¥Ü¥¹¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ËÜÆ±ÌÁ¤Ø¤Î»²²è¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢°é»ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò°÷Á´°÷¤Ø¤ÎÍý²ò¿»Æ©¤ò¿Þ¤ê¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´°õ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯1·î7Æü¡¢¥ä¥Þ¥·¥¿ ÅìµþËÜÉô¤Ë¤Æ¡Ö¥¤¥¯¥Ü¥¹´ë¶ÈÆ±ÌÁ¡×»²²è¤ËÈ¼¤¦Ä´°õ¼°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÀìÌ³¼èÄùÌò¿ÍºâËÜÉôÄ¹ »³²¼¹¬É§¤ª¤è¤Ó½÷À³èÌö¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤ë·ÐÍýËÜÉôÄ¹ ÁðÃ«ËþÈþ¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÀìÌ³¼èÄùÌò¿ÍºâËÜÉôÄ¹ »³²¼¹¬É§¤Ë¤è¤ë²ÃÌÁ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥ä¥Þ¥·¥¿¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¼Ò°÷¤¬³èÌö¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¡¢2023Ç¯¤è¤ê½÷À³èÌö¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò°÷¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÌÜ»Ø¤¹¥¥ã¥ê¥¢¡ÊÀ¸¤Êý¡Ë¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼õÍÆ¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤ä±¿±ÄÂÎÀ©¤ò²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤¬¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¡Ö¥¤¥¯¥Ü¥¹´ë¶ÈÆ±ÌÁ¡×¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ä»öÎã¤òµÛ¼ý¤·¡¢¸½¾õ¤è¤ê¤µ¤é¤ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¯EX¡Ê¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡Ë¤ò¹â¤á¤ë´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎCX¡Ê¸ÜµÒ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦Á´¹ñ¤Î±Ä¶È½êÄ¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·×8²ó¡Ê55Ì¾¤¬»²²Ã¡Ë¤Î¡Ö¥¤¥¯¥Ü¥¹ºÂÃÌ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡Ö¤Ê¤¼¥¤¥¯¥Ü¥¹¤¬É¬Í×¤«¡©¡×¤ÎÍý²ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Êý¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ä°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÂÃÌ²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¡¦¸ÀÆ°¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¡Ö¥¤¥¯¥Ü¥¹Àë¸À¡×¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯Ãæµþ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥¯¥Ü¥¹ºÂÃÌ²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥·¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
1963Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖÀµ¤·¤¯À¸¤¤ë¡¢Ë¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥ê¥Í¥ó¥µ¥×¥é¥¤¡¢²ð¸îÍÑÉÊ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä¤ÎÎ¾»ö¶È¤Ç¶È³¦Âç¼ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¡£¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤È¸ÜµÒ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁê¸ß¤Ë¹â¤á¹ç¤¦¹¥½Û´Ä¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢2030Ç¯¤Ë850²¯±ß¤ÎÇä¾åÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£DX¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸»ö¶È¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ÈÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¼þÊÕ¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ä³¤³°¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£¶È³¦ºÆÊÔ¤È¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Î¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2050Ç¯¤Ë¤ÏÇä¾å¹â1Ãû±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ê²ñ¼Ò³µÍ×¡Ë
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»ÔÃæ²Ï 737
ÅìµþËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆîÆóÃúÌÜ15ÈÖ3¹æÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£CÅï8³¬
ÀßÎ©¡§1963Ç¯3·î6Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³²¼ÏÂÍÎ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ê¡»ãÍÑ¶ñ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä¡¢µïÂð²ð¸î»Ù±ç»ö¶È¡¢¥ê¥Í¥ó¥µ¥×¥é¥¤»ö¶ÈÅù
Çä¾å¹â¡§303.8²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î´ü¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§2,586Ì¾(2024Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
URL
¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿¡×¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.yco.co.jp/
¥ä¥Þ¥·¥¿¤Î¥Û¥Æ¥ë¥ê¥Í¥ó¥µ¥×¥é¥¤¡§https://www.yco.co.jp/hotel/
²ð¸îÍÑÉÊ¡¦Ê¡»ãÍÑ¶ñ¾Ò²ð¥µ¥¤¥È ¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿ ¤¹¤°¤¤¿¡×¡§https://www.ycota.jp/
²ð¸îÍÑÉÊ¡¦Ê¡»ãÍÑ¶ñ¤ÎÁí¹çÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È ¡Ö¥ä¥Þ¥·¥¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡§https://caretaro.com/