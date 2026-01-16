¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¤¬¡ÖHVAC&R JAPAN 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖHVAC&R JAPAN 2026 Âè44²óÎäÅà¡¦¶õÄ´¡¦ÃÈË¼Å¸¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖHVAC&R JAPAN¡×¤Ï¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÎäÅà¡¦¶õÄ´¡¦ÃÈË¼µ¡´ï»º¶È¤ÎÀìÌç¸«ËÜ»Ô¡¦Å¸¼¨²ñ¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¶õµ¤¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢ËÜÅ¸¼¨²ñºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë70¾®´Ö¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£GHP¡Ê¥¬¥¹¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥¨¥¢¥³¥ó¡Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¥éー¡ÊµÛ¼ý¼°ÎäÅàµ¡¡Ë¡¢EHP¡ÊÅÅµ¤¼°¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥¨¥¢¥³¥ó¡Ë¤Î³«È¯¤«¤éÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦Áí¹ç¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¡Ö¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¡ÖÎäÇÞµ¬À©¡×¡Ö¾ÊÎÏ²½¡×¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤òÀßÄê¡£HVAC¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Îµ»½Ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¶õµ¤¤«¤éÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤ÈºÇ¿·¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ²ò·èºö¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã½ÐÅ¸³µÍ×¡ä
¡ÚÅ¸¼¨²ñÌ¾¾Î¡ÛHVAC&R JAPAN 2026 Âè44²óÎäÅà¡¦¶õÄ´¡¦ÃÈË¼Å¸
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～30Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16:00¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡ÛÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÅìÅ¸¼¨Åï4¡¦5¡¦6¥Ûー¥ë¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Öー¥¹¡§Åì4¥Ûー¥ë 4B-1¡Ë
¡Ú¼çºÅ¡Û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÎäÅà¶õÄ´¹©¶È²ñ
¡Ú¥µ¥¤¥ÈURL¡Û https://www.jraia.or.jp/hvacr/
¡ã¼ç¤Ê½ÐÅ¸À½ÉÊ¡ä
HVAC¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë5¤Ä¤Î½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿À½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ã¦ÃºÁÇ
¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃÏµå²¹ÃÈ²½¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¹â¸úÎ¨¤Ê³Æ¼ï¶ÈÌ³ÍÑ¶õÄ´µ¡´ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー³èÍÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Î¿åÁÇ¼Ò²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö¿åÁÇ¡¦ÅÔ»Ô¥¬¥¹º®¾ÆÂÐ±þ µÛ¼ýÎä²¹¿åµ¡¡×¤ä¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÑÇ®¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÇÑÇ®ÍøÍÑ·¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¥éー¡ÊµÛ¼ý¼°ÎäÅàµ¡¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ·²¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅµ¤¤È¥¬¥¹¤ÎºÇÅ¬¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê·úÊªÁ´ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¡ÖZEB¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÄó°Æ¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥§¥ë¥Í¥¹
²÷Å¬¤ÊÆü¾ï¶õ´Ö¤ÎÁÏÂ¤¤È¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ë²Æµ¨¤Î½ëÇ®ÂÐºö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£À¶·é¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÖÊ´¡¦PM2.5¤ÎÍÞÀ©¤äÃ¦½¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¡Ö¥Ê¥Î¥¤ー¡×¤òÍÑ¤¤¤¿ÂÎ´¶Å¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡£ºòº£¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ÓÍÞÀ©¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯²ÃÂ®¤¹¤ë¿¿²Æ¤ÎÌÔ½ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¤ÎÂç¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æºî¶È¶õ´Ö¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÎä¤ä¤¹²ÄÆ°¼°¥¹¥Ý¥Ã¥È¶õÄ´¡ÖVZ¥Î¥º¥ë¡×¤ä¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¶õÄ´¤ÎÀèÃ¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ´¶²¹ÅÙ¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë½ëÇ®ÂÐºöÍÑ¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥Î¥º¥ë¡×¤òÅ¸¼¨¡£ºÇ¿·¤Î¶õÄ´µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö°ÂÁ´¤Ç·ò¹¯Åª¤ËÆ¯¤¯´Ä¶¡×¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹
ÉÑÈ¯¤¹¤ë¼«Á³ºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÑÆ°¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ðÀª¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ÄäÅÅ»þ¤Ç¤â¶õÄ´¤ä¾ÈÌÀ¤Î»ÈÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖÅÅ¸»¼«Î©·¿GHP¡Ê¥¬¥¹¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥¨¥¢¥³¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢ÈòÆñ½ê¤Ê¤É¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥¹¶õÄ´¤ÈÅÅµ¤¶õÄ´¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö°ìÂÎ·¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¶õÄ´ ¥¹¥Þー¥È¥Þ¥ë¥Á¡×¤Ï¡¢Ëü°ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¼×ÃÇ»þ¤Ç¤â±¿Å¾¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¾éÄ¹À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¬¥¹¤ÈÅÅµ¤¤Î±¿Å¾ÈæÎ¨¤ò¼«Æ°À©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÎäÇÞµ¬À©
¡Ö¥Õ¥í¥óÇÓ½ÐÍÞÀ©Ë¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö»ØÄêÀ½ÉÊÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢2027Ç¯4·î¤«¤éÎäÇÞ¤ÎÄãGWP²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëGHP¡Ê¥¬¥¹¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¥¨¥¢¥³¥ó¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤·¤¿R32ÎäÇÞºÎÍÑ¤Î¿·À½ÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢R32ÎäÇÞ¤ÎÏ³±Ì¸¡ÃÎ»þ¤ËºÇÂçÉ÷ÎÌ¤Ç²ÔÆ¯¤·¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼¼Æâ¤ò´¹µ¤¤¹¤ë¡ÖÇ®¸ò´¹·¿´¹µ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¸¡ÃÎ·ÙÊóÁõÃÖ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤È¼¡À¤ÂåÎäÇÞ¤ò°Â¿´¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë°ÂÁ´¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾ÊÎÏ²½
¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤È±¿ÍÑ´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö2025Ç¯ÅÙ ¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡×À½ÉÊ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ëÉôÌç¤ÎºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É·¿IoT¥µー¥Ó¥¹¡ÖPanasonic HVAC CLOUD¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Òー¥Ð¥Ã¥¯ ¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¶õÄ´ÀßÈ÷¤Î±ó³Ö´ÉÍý¤ÈAI¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀ©¸æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2024Ç¯4·î¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä°û¿©Å¹¤òÃæ¿´¤ËÎß·×1,400µòÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤ØÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢»ÜÀß¾ðÊó¤äµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤Þ¤Ç¤òAI¤¬³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¡£²÷Å¬À¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬¤ÊÀßÄê²¹ÅÙ¤Ø¼«Æ°À©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î´ÉÍýÉé²Ù¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¾Ê¥¨¥Í¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¶õ¼Á¶õÄ´¼Ò ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://panasonic.co.jp/hvac/corp/