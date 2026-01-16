³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¾¼Åç¤ÎÀßÎ©¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥»ー¥ë¤«¤é¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¾ù¼õ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Åìµþ23¶è¤òÃæ¿´¤Ë°ìÅÔ»°¸©¤Ç¼ý±×ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ß·²íµÁ¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¤Ë´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¾¼Åç¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶¹¨¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢Æ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ë¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥»ー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄÀµ¿Í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ËÜ·ï¤ò´ðÅÀ¤ËÉÔÆ°»º»ö¶È¤Î¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢¿·µòÅÀ¡¦¾¼Åç»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶È¾ù¼õ¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¤Ï¡¢1996Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÉÔÆ°»º¥ªー¥Êー¤Î»ñ»ººÇÂç²½¤ò»ÈÌ¿¤È¤¹¤ë¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÄÂÂß·Ð±Ä´ÉÍý¡Ë¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2001Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¡¦¥ªー¥Êー¥º¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉáµÚ¤ÈÄÂÂß´ÉÍý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥»ー¥ë¤â¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¤Ë¤ÆÄÂÂßÃç²ð¤ÈÇäÇãÃç²ð¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼ý±×ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÉÔÆ°»º¥ªー¥Êー¤Î»ñ»ººÇÂç²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¥°¥ëー¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÍýÇ°¤òÍý²ò¤·¡¢¥ªー¥Êー¥º¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¼Ò¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥»¥ó¥»ー¥ë¼Ò¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸À¤ä·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¶¦ÄÌÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ö¶È·Ñ¾µ¤Î°Õ¸þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬ÃÏ°è¿¶¶½¤Ë·È¤ï¤ê¡¢³¹¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¼Åç¡¦Î©Àî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥»¥ó¥»ー¥ë¼Ò¤È¤Îº£²ó¤Î¤´±ï¤ò¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Åö¥¨¥ê¥¢¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢ËÜ»ö¶È¾ù¼õ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥»¥ó¥»ー¥ë¼Ò¤ÎÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿ÉÔÆ°»º¥ªー¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¿®Íê¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤ò¡¢»ö¶È¾ù¼õ²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¾¼Åç¤òÄÌ¤¸¤Æ¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Åö¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È¤ªµÒÍÍËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÉÔÆ°»º¥ªー¥Êー¤Î»ñ»ººÇÂç²½¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ÅìµþÅÔ¾¼Åç»Ô¤òÃæ¿´¤ËÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥»¥ó¥»ー¥ë¼Ò¤Î»ö¶È´ðÈ×¡¢¤ª¤è¤ÓÂ¿ËàÃÏ°èºÇÂç¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ç¤¢¤ëÎ©Àî±Ø»ê¶á¤ÎÎ©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Åö¥¨¥ê¥¢¤Î´ÉÍýÊª·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÄêÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æþµï¼ÔÂÐ±þ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥×¥í¥³ー¥ë24¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý»ö¶È¤Î±¿±Ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò½ù¡¹¤Ë¶¦ÄÌ²½¤·¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤ÈÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Î¹âÉÊ¼Á²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¥ªー¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤Î°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡Ê¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¡¢¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åーµÜ¸ÅÅç¡¢¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¾¼Åç¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤È¤·¤Æ¡¢ÄÂÂßÆþµï¼Ô¤ÎÁê¸ßÁ÷µÒ¤Ë¤è¤ë¶õ¼¼²ò¾Ã¡¢Åê»ñÌÜÅª¤ä·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë±þ¤¸¤ëÂ¿ÍÍÀ¤ò¤â¤Ã¤¿¼ý±×ÉÔÆ°»º¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤Ë¤è¤ë¥¹¥àー¥º¤ÊÉÔÆ°»ºÇäµÑ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»ö¶È¾ù¼õ¸å¤â¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¥°¥ëー¥×¤È¥»¥ó¥»ー¥ë¼Ò¤Ï¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢Áê¸ß¤ËÍý²ò¤È¿®Íê¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤ä¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾ù¼õ»ö¶È¤Î³µÍ×
ÂÐ¾Ý»ö¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥»ー¥ë¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶ÈÁ´ÈÌ
¸úÎÏÈ¯À¸Æü¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ß· ²íµÁ
½êºßÃÏ¡§¢©163-0818 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-4-1¿·½ÉNS¥Ó¥ë18F
URL¡§https://www.artavenue.co.jp/
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¼ý±×ÉÔÆ°»º¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¡Ë¡¢¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¢·úÃÛ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢ÅÚÃÏÍ¸ú³èÍÑ¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¦´ÉÍý¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´ë²è¡¢ÁêÂ³Àß·×»Ù±ç¡¢ÉÔÆ°»ººâÌ³Ê¬ÀÏ¡¢¥Û¥Æ¥ë¶È
¢¨2025Ç¯12·î1Æü¸½ºß¡¢°ìÅÔ»°¸©¤Ç7,519¸Í¡¢Ìó1000²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÉÔÆ°»º»ñ»º¤ò´ÉÍý¡£
¢£»ö¶È¾ùÅÏ²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ó¥»ー¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄ Àµ¿Í
½êºßÃÏ¡§¢©196-0033 ÅìµþÅÔ¾¼Åç»ÔÅìÄ®1-16-13 ¥»¥ó¥»ー¥ë¥Ó¥ë1³¬
¢£»ö¶È¾ù¼õ²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥¢¥Ù¥Ë¥åー¾¼Åç
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ ¹¨
½êºßÃÏ¡§¢©196-0033 ÅìµþÅÔ¾¼Åç»ÔÅìÄ®1-16-13 ¥»¥ó¥»ー¥ë¥Ó¥ë1³¬