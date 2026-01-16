¢ãÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¥·ー¥º¥ó¤ËÁ´¿ô´°Çä¡ª¢ä¡Ú¥¶¡¦¥áー¥×¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡Û¤è¤ê³¤Ï·Ì¾SA¸ÂÄê¡Ø¥áー¥×¥ë¥Ñ¥¤¥µ¥ó¥É¡ÙºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡ª
¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¥áー¥×¥ë¥Ñ¥¤¥µ¥ó¥É
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥å¥¯¥ì¥¤¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºåËÜÎÉ°ì¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ú¥¶¡¦¥áー¥×¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡Û¤è¤ê¡¢¡Ø¥áー¥×¥ë¥Ñ¥¤¥µ¥ó¥É¡Ù¤òEXPASA³¤Ï·Ì¾²¼¤êÅ¹¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¤Ð¤·¤¤¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Î¥áー¥×¥ë¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£
³¤Ï·Ì¾SA¡ÖEXPASA³¤Ï·Ì¾²¼¤êÅ¹¡×¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥áー¥×¥ë¥Ñ¥¤¥µ¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¡¦¹Ô³Ú¥·ー¥º¥ó¤ËÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÈÎÇä³«»ÏÁá¡¹¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤°ì»þ·çÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓºÆÆþ²Ù¤¬·èÄê¤·¡¢²þ¤á¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥áー¥×¥ë¥·¥å¥¬ー¤ò²Ã¤¨¤¿¥áー¥×¥ë¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Î¥áー¥×¥ë¥¯¥êー¥à¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÀäÉÊ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¿Íµ¤No.1¡Ø¥áー¥×¥ë¥Ð¥¿ー¥¯¥Ã¥ー¡Ù¤ä¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê´Å¤¤¥áー¥×¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹¤¬¤ë¡Ø¥áー¥×¥ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ù¤Ê¤É¡¢¥áー¥×¥ëË·¤ä¼«Ëý¤Î¥áー¥×¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤Ï·Ì¾SA¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¥áー¥×¥ëË·¤ä¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡É³¤Ï·Ì¾ÅÚ»º¡É¤Î¿·ÄêÈÖ¡£µ¢¾Ê¤äÎ¹¤Î¤ªÅÚ»º¡¢¤´¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥áー¥×¥ë¥Ñ¥¤¥µ¥ó¥É
¡Ú²Á ³Ê¡Û2,330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¾ÃÈñÀÇÀÚ¤ê¼Î¤ÆÉ½µ
¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û8¸ÄÆþ
¡Ú¼è°·Å¹¡ÛEXPASA³¤Ï·Ì¾²¼¤êÅ¹
¢¡The MAPLE MANIA Story
¡Ö¥¶¡¦¥áー¥×¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡×¤ÎÉñÂæ¤Ï¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡£
²»³Ú¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½¤ä·Ý½Ñ¤¬½¼¼Â¤·¤¿¡¢
ÌÀ¤ë¤¯¡¢³èµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ì´¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿»þÂå¡£
¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë°é¤Ã¤¿¥áー¥×¥ëË·¤ä¤Ï¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤È¥áー¥×¥ë¤Î¤ª²Û»Ò¤¬Âç¹¥¤¡£
Âç¿Í¤¿¤Á¤ÏÇØ¹¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥áー¥×¥ëË·¤ä¤Ï¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¥áー¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤òÇ¦¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¹ç´Ö¤ò¤Í¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¸ÍÃª¤«¤é¥áー¥×¥ë¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¼è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢°¦¸¤¤È¤Î»¶Êâ¤Î»þ´Ö¤ä¡¢Î¢Äí¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¥Ú¥í¥ê¡£
¡Ö¥¶¡¦¥áー¥×¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡×¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤½¤ó¤ÊÍ·¤Ó¿´¤È»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤ÎËÁ¸±¿´¤ä¤¤¤¿¤º¤é¿´¡¢²û¤«¤·¤µ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥¶¡¦¥áー¥×¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡×¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¿Í¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¥¶¡¦¥áー¥×¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡×¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥áー¥×¥ë¤Î´Å¤µ¤ÇÍ¼Êý¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ä¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¡Ä
¤Û¤Ã¤³¤ê¤È²û¤«¤·¤¤½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¡Ö¥¶¡¦¥áー¥×¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢
º£Æü¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¥áー¥×¥ë¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡þ¥áー¥×¥ë¥Ð¥¿ー¥¯¥Ã¥ー
¥áー¥×¥ë¥·¥å¥¬ー¤òÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¤³¤ß¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ç¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£¤Î¥Á¥ç¥³¢¨¤ò¥µ¥ó¥É¡£JRÅìÆüËÜ¤ª¤ß¤ä¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¤Ë¤ÆÁí¹ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¿Íµ¤No.£±¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
(¢¨)¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
9 ËçÆþ¡¡1,130±ß (ÀÇ¹þ¡Ë
18 ËçÆþ 2,260±ß (ÀÇ¹þ)
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇÀÚ¤ê¼Î¤ÆÉ½µ
¡þ¥áー¥×¥ë¥·¥ç¥³¥é¥¯¥Ã¥ー¢ã´ü´Ö¸ÂÄê¢ä
À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¥áー¥×¥ë¥·¥å¥¬ー¤È¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤ò»ÈÍÑ¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤È·Ú¤¤¿©´¶¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¯¥Ã¥ー¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥Áー¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¢¨¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¢¨)¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¡£
9 ËçÆþ¡¡1,270±ß (ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾ÃÈñÀÇÀÚ¤ê¼Î¤ÆÉ½µ
¢¨´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î°Ù¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡þ¥áー¥×¥ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
¥áー¥×¥ë¥·¥å¥¬ー¤ò²Ã¤¨¡¢³°¤Ï¥«¥ê¤Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¡¢Ãæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥áー¥×¥ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ã¥Á¤Ê´Å¤¤¥áー¥×¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
6 ¸ÄÆþ 1,300±ß (ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾ÃÈñÀÇÀÚ¤ê¼Î¤ÆÉ½µ
