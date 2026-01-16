¥Ç¥¶¥ß¥¹¡¢ÃÜ»ºÊµÇ¢¤Î95.85%¸ºÍÆ¤ËÀ®¸ù¡¢ÃÜ»º·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÊµÇ¢½èÍý¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤àµ»½Ñ¤ò¼Â¾Ú
OHD¼Â¾Ú
¥Ç¥¶¥ß¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO¡§À¶²È¹ÀÆó¡¢°Ê²¼¡§¥Ç¥¶¥ß¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÎÆùÍÑµíÈî°éÇÀ²È¤Ë¤ª¤¤¤Æ»À²½Ê¬²òÁõÃÖ¡ÊOHD¡Ë¤Î¾®·¿¼Â¾Úµ¡¤Ë¤è¤ë»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½ÅÎÌ¥Ùー¥¹¤Ç95.85%¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¸Ç·ÁÊª¸ºÍÆÎ¨¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢OHD¤Î½èÍý²áÄø¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿Â¿¹¦¼Á¤Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯·ÏÊ´Ëö¤«¤é¤Ï¡¢ÈîÎÁ¤Î¼çÍ×À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ó¡Ê14.54%¡Ë¤ª¤è¤Ó¥«¥ê¥¦¥à¡Ê10.82%¡Ë¤Î¸¡½Ð¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÈîÎÁ»ñ¸»¤È¤·¤ÆÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼Â¾Ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÜ»º·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÊµÇ¢½èÍý¤Î¿¼¹ï²ÝÂê
ÃÜ»ºÇÀ²È¤Ç¤Ï¡¢²ÈÃÜ¤Î»ôÍÜ¤ËÈ¼¤¤ÂçÎÌ¤ÎÊµÇ¢¤¬Æü¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤·¡¢·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÏÈî²½¤äÊÝ´É¡¢»¶ÉÛ¡¢±¿ÈÂ¤È¤¤¤Ã¤¿½èÍý¹©Äø¤Ï¡¢ÉßÃÏ¤ÎÀ©Ìó¤äºî¶ÈÉéÃ´¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¡Åª´ÉÍý¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê·Ð±ÄÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Æýµí1Æ¬¤¬1Æü¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ëÊµÇ¢ÎÌ¤ÏÌó65kg¢¨1¤ËÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Ï1Æü¤ÎºñÆýÎÌ¡ÊÌó31kg¡Ë¤ÎÌó2ÇÜ¢¨£²¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¹â¤¤¸ºÍÆÎ¨¤¬¼Â±¿ÍÑ¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÊµÇ¢¤ÎÊÝ´ÉÎÌ¤ä±¿ÈÂ²ó¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢½èÍý¤ËÈ¼¤¦¥³¥¹¥È¤äºî¶ÈÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1½ÐÅµ¡§´Ä¶¾Ê¡ÖÆüËÜ¹ñ²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥êÊó¹ð½ñ¡Ê2024Ç¯¡Ë¡×p.304-306
https://www.env.go.jp/content/000226851.pdf
¢¨£²½ÐÅµ¡§²ÈÃÜ²þÎÉ»ö¶ÈÃÄ¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÆýÍÑµí·²Ç½ÎÏ¸¡ÄêÀ®ÀÓÂ®Êó¡×
https://liaj.lin.gr.jp/wp-content/uploads/2025/05/c119ad32824d1c4f9cab4501df41bb59.pdf
¢£ÃÜ»ºÍ³Íè»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¸úÎ¨²½¤È¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î¹×¸¥
º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢ÂçÉý¤Ê¸ºÍÆ¤Ë¤è¤ëÉßÃÏÍøÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¤äÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯·ÏÊ´Ëö¤òÈîÎÁ¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤ËÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Ï¡¢¥ê¥ó¤ä¥«¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÈîÎÁ¸¶ÎÁ¤ÎÂ¿¤¯¤ò³¤³°¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÜ»ºÍ³Íè¤ÎÇÓ¤»¤ÄÊª¤«¤é¤³¤ì¤é¤ÎÀ®Ê¬¤ò¹ñÆâ¤Ç²ó¼ý¡¦ºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤È¼«µëÎ¨¤Î°ÂÄê¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤ÎÃÜ»º¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢µí´ØÏ¢¤À¤±¤Ç¤â1Æü¤¢¤¿¤êÌó1.5²¯¥¥í¥°¥é¥à¢¨£³¡¢ÃÜ»ºÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÌó2²¯¥¥í¥°¥é¥à¢¨£´¤ÎÊµÇ¢¤¬Æü¡¹È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Îµí¤ÎÁí»ôÍÜÆ¬¿ô¤ÏÌó389ËüÆ¬¢¨£µ¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤½¤Î¿ô¤ÏÌó15²¯Æ¬¢¨£¶¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÊµÇ¢½èÍý¤Î·Ð±ÄÉéÃ´¤ä´Ä¶Éé²Ù¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ñºÝÅª¤ÊÃÜ»º²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢ÊµÇ¢½èÍý¤Î¹âÅÙ²½¤È»ñ¸»½Û´Ä¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÜ»º·Ð±Ä¤Î»ýÂ³À¤È¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥ß¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯Æâ¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÜ»º¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¡¢ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤È»ñ¸»½Û´Ä¤òµá¤á¤ë³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£³½ÐÅµ¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡ÖÃÜ»ºÅý·×¡ÊÎáÏÂ7Ç¯2·î1Æü¸½ºß¡Ë¡×¤è¤ê¡ÊÆýÍÑµí¤ª¤è¤ÓÆùÍÑµí¤Î»ôÍÜÆ¬¿ô¹ç·×¡Ë¡£
Ìó389ËüÆ¬¡ÊÆýÍÑ¡§129.3ËüÆ¬¡ÜÆùÍÑ¡§259.5ËüÆ¬¡Ë¤È¢¨1¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¤·¤¿¿ä·×
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00500222&tstat=000001015614&cycle=7&tclass1=000001020206&tclass2=000001235342&tclass3val=0(https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00500222&tstat=000001015614&cycle=7&tclass1=000001020206&tclass2=000001235342&tclass3val=0)
¢¨£´¢¨£³¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ë¿ä·×
¢¨£µ¢¨£³¤ÈÆ±½ÐÅµ
¢¨£¶½ÐÅµ¡§FAO¡Ê¹ñºÝÏ¢¹ç¿©ÎÈÇÀ¶Èµ¡´Ø¡ËÅý·×¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦¤Îµí»ôÍÜÆ¬¿ô¤ÏÌó15²¯Æ¬¡Ê2018Ç¯»þÅÀ¿äÄê¡Ë¡£³Æ¹ñ¤¬Êó¹ð¤¹¤ëÅý·×¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñºÝÈæ³Ó¥Çー¥¿¤ò½¸·×¡£ FAOSTAT - Live Animals: Cattle Population¡×¡ÊÀ¤³¦¤Îµí»ôÍÜÆ¬¿ô¥Çー¥¿¡Ë
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QL
¢£¹ñÆâNo.1¢¨¤Î¥Ç¥¶¥ß¥¹¡¢¡ÖAI¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ø
¥Ç¥¶¥ß¥¹¤Ï¡ÖÇÀ²È¤È¶¦¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢2020Ç¯¤è¤êÃÜ»º¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½¾ì¤È·Ð±Ä¤ò¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£U-motion Platform¡Ê¥æー¥âー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤Ï¡¢¡ÖU-motion(R)¡×¤Ë¤è¤ë»ôÍÜ´ÉÍý¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ÇÎÅ¡¦´Ä¶¡¦¹ØÇã¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¡¦Åý¹ç¤·¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿·Ð±Ä»Ù±ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢OHD¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢µ»½Ñ¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÊµÇ¢½èÍý¤ä´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ê¤É¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ç¥¶¥ß¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤ÎÎÏ¤ÇÇÀ²È¤Î¡Ö·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹Í¡§ÉÙ»Î·ÐºÑ¡¡2025/11/13È¯´©¡Ø¥¢¥°¥ê¡õ¿å»ºÍÜ¿£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾õ¤È¾ÍèÅ¸Ë¾ 2025¡Ù―2024Ç¯¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯»Ô¾ì¥·¥§¥¢