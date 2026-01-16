¡Ú1·î22Æü(ÌÚ)～24Æü(ÅÚ)³«ºÅ¡ª»²²Ã¼ÔÊç½¸Ãæ¡ÛÎ¦¾åÃæÄ¹µ÷Î¥¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖONE 2026 Winter¡×³«ºÅ
¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶¸ý ´²¡¢°Ê²¼ ¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖONE 2026 Winter¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡ÖÎ¦¾åÃæÄ¹µ÷Î¥¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤È¥Çー¥¿³èÍÑ»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Î¦¾å¶¥µ»¤Î»ØÆ³¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://one-tap.jp/conference/one/2026winter(https://one-tap.jp/conference/one/2026winter)
¡Ú¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¡Û1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë24:00
¢£¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖONE 2026 Winter¡×¤Ë¤Ï¡¢Î¦¾åÃæÄ¹µ÷Î¥¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬½¸·ë
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖONE¡×¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ß¥Çー¥¿¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¿©»ö¡¢¿çÌ²¡¢°éÀ®¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ê¤É¡¢¥×¥ìー¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¡¢Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³ー¥Á¡¢¥È¥ìー¥Êー¡¢¶¯²½Éô¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯2·î¤ÎÂè1²ó³«ºÅ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¡¢±ä¤ÙÌó4,000Ì¾¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè5ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ËÆÃ²½¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¶ÈÃÄ¥Áー¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç³Ø¡¢¹â¹»¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»Éô¥Áー¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê´ÆÆÄ¡¢¥³ー¥Á¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤Ê¤É¡¢¶¯¹ë¥Áー¥à¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ä¡¢ºÇ¿·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸ø³«¡¦¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖONE 2026 Winter¡×³µÍ×
- ³«ºÅÆü»þ¡§
- - Day 1¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:00～20:30
- - Day 2¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë19:00～20:15
- - Day 3¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～18:30
- ¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¡§1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë24:00
- ³«ºÅ¾ì½ê¡§Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- È÷¹Í¡§
- - °ìÅÙ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- - ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¸åÆü¡¢°ìÉô¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨°Ê²¼¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚDay 1¡§1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë19:05 - 20:20¡Û
- ºÇ¿·¾ðÊó¤ËÇ÷¤ë¡ª Î¦¾å¶¥µ»¤Ë¤ª¤±¤ë½ëÇ®ÂÐºö¤È¸ú²ÌÅª¤ÊÈèÏ«²óÉüË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- Speaker¡§¿ùÅÄ ÀµÌÀ »á¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø ÂÎ°é³ØÉô ¶µ¼ø ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡Ë
¡ÚDay 2¡§1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë19:05 - 20:05¡Û
- ¹â¹»À¸¤ÎÄ©Àï¡ª¼«¤é¤ÎÀèÆþ´Ñ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë ～¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ä¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß～
- Speaker¡§¿åÌç ¸¼£ »á¡ÊÀ¾µÜ»ÔÎ©À¾µÜ¹âÅù³Ø¹» Î¦¾å¶¥µ»Éô ¸ÜÌä¡Ë
¡ÚDay 3¡§1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
15:10 - 16:20
- ºÆ¸½À¤òÊ¸²½¤Ë¤¹¤ë ～¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ÎÊ¸²½¾úÀ®¤È¡ÖºÆ¸½À¡×～
- Speaker¡§ÎÓ µ®»Ö»á¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¡½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô¥³ー¥Á·ó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
16:30 - 17:40
- ¥¥ã¥ê¥¢¤Î¶õÇò¤ò·Ð¤Æ～°úÂà¤ÈÉüµ¢¡¢¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¤Î¿¿¼Â～
- Speaker¡§
¶Ì¾ë ÎÉÆó »á¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø Î¦¾å¶¥µ»Éô ±ØÅÁ¥Ö¥í¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡Ë
ÇëÃ« Éö »á¡Ê2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¦2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò5000mÆüËÜÂåÉ½¡Ë
17:50 - 18:20
- °ìÈÖ¤òÌÜ»Ø¤¹½÷ÀÃæÄ¹µ÷Î¥¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¼«¸Ê·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿ÎÎ°èÅý¹ç»Ù±ç
- Speaker¡§ÇÏ¸«ÄÍ ¾°¹§ »á¡Ê¥Ùー¥¹¥Üー¥ë&¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Íý»öÄ¹¡Ë
¢£ONE TAP SPORTS¡Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://one-tap.jp(https://one-tap.jp)
¡ÖONE TAP SPORTS¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡¦¥¤¥ó¥¸¥å¥êーµ¡Ç½¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤äÎý½¬¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿©»ö¥á¥Ë¥åー¤ä¥±¥¬¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥ìー¥Êー¡¦¥³ー¥Á¡¦´ÆÆÄ¤Ê¤É¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬Áª¼ê¤ØÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡¦´ÉÍý¡¦»ØÆ³¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡¦¥Ôー¥¥ó¥°¡¦¥±¥¬Í½ËÉ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï26¶¥µ»¡¢¥×¥í¥Áー¥à¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç71¶¥µ»¡¢1,700¥Áー¥à°Ê¾å¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æー¥Õ¥©¥ê¥¢¤Ï¡Ö¿Í¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½Ð¹ç¤¤¤ò¹¬Ê¡¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡¦¥±¥¬Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ÎSaaS·¿¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖONE TAP SPORTS¡Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¡Ë¡×¡¢¥¹¥¯ー¥ë¡¦Éô³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Î±¿±Ä´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖSgrum¡Ê¥¹¥°¥é¥à¡Ë¡×¡¢³Æ¼ïÃÄÂÎ¤Î¤¿¤á¤Î¥°¥ëー¥×¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤é¤¯¤é¤¯Ï¢ÍíÌÖ¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë»ö¶È¤â¿ä¿ÊÃæ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®4-8-1¡¡¹íÄ®¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥·¥Æ¥£Åì´Û10³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2008Ç¯8·î18Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶¸ý ´²
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Ýー¥ÄÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¡Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°´ÉÍý¡¦³Æ¼ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹³«È¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÀïÎ¬¹½ÃÛ¡¦¾¦ÉÊ´ë²è¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¡Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢Î×¾²¸¦µæ»Ù±ç¡¢·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç
URL¡¡¡¡¡§https://eu-phoria.jp
´ØÏ¢URL¡§ONE TAP SPORTS¡§ https://one-tap.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Sgrum¡§ https://service.sgrum.com
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤é¤¯¤é¤¯Ï¢ÍíÌÖ¡Ü¡§ https://www.ra9plus.jp
