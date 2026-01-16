¡Ú²£ÉÍ¡¦ÅÔÃÞ¶è¡Û¡ÖÄÂÂß¤Ï´¨¤¯¤Æ·ëÏª¤¹¤ë¡×¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡£ÆüËÜ¥¨¥³¥Ï¥¦¥¹Âç¾Þ¼õ¾Þ¹©Ì³Å¹¤¬Ä©¤à¡É»ý¤Á²ÈÉÊ¼Á¡É¤Î¹âÀÇ½ÌÚÂ¤¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡¢Âè2ÃÆ¤¬´°À®
¾®ÀôÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÀôÉðÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖKizuki¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¡¢²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¤Ë¹âÀÇ½ÌÚÂ¤ÄÂÂß½»Âð¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×¤ò½×¹©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè£¹²óÆüËÜ¥¨¥³¥Ï¥¦¥¹Âç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Kizuki Terracehouse¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£¡ÖÄÂÂß¤Ç¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤½»¤Þ¤¤¡×¤òÁ°Äó¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸Í·ú¤Æ½»Âð¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÃÇÇ®ÀÇ½¡ÊUAÃÍ0.18W/Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦K¡Ë¤ÈÂÑ¿ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¡£¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¡¢½»¤Þ¤¦¿Í¤Î·ò¹¯¤ÈÃÏµå´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÄÂÂß¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÀÇ½ÄÂÂß¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è 2026Ç¯1·î´°À®_³°´Ñ¥¤¥áー¥¸
Kizuki¤Î¹âÀÇ½ÄÂÂß ¡ÖKizuki Terracehouse¡×¤ÎÆÃÄ§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¹âÀÇ½ÄÂÂß¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è 2026Ç¯1·î´°À®_Æâ´Ñ¥¤¥áー¥¸
⚫︎¿·¤¿¤Ê½»Âð¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤Þ¤È¤â¤ÊÄÂÂß¡É¤ò¡£
ÆüËÜ¤Î½»Âð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Ï»ý¤Á²È¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÇÇ®À¤äµ¤Ì©À¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö²Æ½ë¤¯Åß´¨¤¤¡×½»´Ä¶¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£¤ÎÅÅµ¤Âå¹âÆ¤äºßÂð¥ïー¥¯¤ÎÄêÃå¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Ë¤â¡Ö²÷Å¬À¡×¤È¡Ö¾Ê¥¨¥Í¡×¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÄÂÂß¤À¤«¤é²æËý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÃÇÇ®Åùµé7¤ÎºÇ¹â¿å½à¤ÎÀÇ½¤Ç¡¢Kizuki¤Îµ»½Ñ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ëÃíÊ¸½»Âð¤Î»ÅÍÍ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ¸½àºÎÍÑ¤·¤¿¡ÈÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ÄÂÂß¡É¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Ï¤¢¤¿¤¿¤¯¡¢²Æ¤ÏÎÃ¤·¤¯²÷Å¬¡£¹âÃÇÇ®¡¦¹âµ¤Ì©¤ÎÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢²°º¬¤ËÇÛ¤·¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ç¡¢¸÷Ç®Èñ¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÎÂçËÞ¤ò¼«²ÈÈ¯ÅÅ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²È·×¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤Ë¡£ÄÂÂß¤Ç¤â¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¯²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤ÎÁªÂò»è¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
⚫︎ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤È²È»öÆ³Àþ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ
³Æ½»¸Í¤Ï2LDK¤ÎÌÚÂ¤Æó³¬·ú¤Æ¡£¸Í·ú¤Æ´¶³Ð¤Î¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¾å²¼³¬¤ÎÁû²»¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÊë¤é¤»¤ë¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤ÏÄÂÂß¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¿á¤È´¤±¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤Îµ¤ÇÛ¤ä³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤ë¼¼Æâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²ºà¤ÏÌµ¹¤¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¡¢ÊÉ¤Ï¼¿¶ôÅÉ¤ê¡¢2³¬Å·°æ¤ÏÌµ¹¤ÈÄÄ¥¤ê¤È¡¢¿¨¤ì¤ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²È»öÆ³Àþ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢²÷Å¬¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆîÂ¦¤ËÌÌ¤·¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥¬¥é¥¹¤Î¹âÀÇ½¥µ¥Ã¥·¡Êº´Æ£¤ÎÁësmartwin¡Ë¤È³°ÉÕ¤±¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ê¥ô¥¡¥ìー¥Þ¡Ë¡£¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Î¸÷¤ÈÇ®¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³°¤ËÈ÷¤¨¤¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ç¼¼²¹¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤ò¼Â¸½¡£ ¿¿Åß¤Ç¤âÌµÃÈË¼¤ÇÊ¿¶Ñ24¡î¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÇöÃå¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë°ìÊý¡¢¹ó½ë¤Î²Æ¤Ï¡¢¸®¤È¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÆü¼Í¼×ÊÃ¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó1Âæ¤ÇÁ´¼¼¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ë¶õÄ´Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢³°µ¤²¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¾ï¤Ë°ìÄê¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
⚫︎ÆüËÜ¥¨¥³¥Ï¥¦¥¹Âç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè£¹²óÆüËÜ¥¨¥³¥Ï¥¦¥¹Âç¾Þ¤Ë¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡ÖKizuki Terracehouse ºùÂæ¡×¤¬Á´ÉôÌç¤ÎÁí¹ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¹âÀÇ½¡Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ü¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Ì¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë½»Âð¤È¤·¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÆüËÜ¥¨¥³¥Ï¥¦¥¹Âç¾Þ¤È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëµ¨´©½»ÂðÀìÌç»ï¡Ö·úÃÛÃÎ¼±¥Ó¥ë¥Àー¥º¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ»þÂå¤ÎÈþ¤·¤¤½»Âð¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀß·×¼ÂÎã¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
⚫︎ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖË¤«¤µ¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¤Îµ²±¡×¤ò°é¤à½»¤Þ¤¤¤Ø
Kizuki¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ø¤ÎÆþµï¼Ô¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë²¸·Ã¤Ï¡¢¤¼¤Ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î³Ø¤Ó¤äÂÎ¸³¤Ë·Ò¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÀÚºÊ²°º¬¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³°´Ñ¤Ë¡¢¿ùÈÄÄ¥¤ê³°ÊÉ¡£·ÐÇ¯Èþ²½¤·¤Æ¤¤¤¯³°´Ñ¤â¡¢¤³¤Î³¹¤ËÊë¤é¤¹³§¤µ¤Þ¤ÎÌÜ°õ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸¶É÷·Ê¡¦¸¶ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£Ì¤Íè¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¤«¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ³¹¤Ø¡ÖºÆÊ¬ÇÛ¡×¤µ¤ì¡¢°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦½»¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×¤Î³µÍ×
·úÊª¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤
½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÀîÏÂÂæ
·úÊªÌÌÀÑ¡§1³¬ 36.43Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡2³¬ 34.01Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¿¸Í
ÄÂÎÁ/´ÉÍýÈñ¡§23Ëü±ß¡¡¢¨´ÉÍýÈñ¡¦Ãó¼Ö¾ìÂå¹þ¤ß¡¡Éß¶â/Îé¶â 2¥ö·îÊ¬/1¥ö·îÊ¬
ÆþµïÊç½¸¡§2026Ç¯2·î～
»ö¶È¼ç¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKizuki¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®Àô ÉðÉ§
Àß·×´ÆÍý¡¡°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¡¡Ris Architects¡¡°ÂÆ£ Íý·Ã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒKizuki ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®Àô ÉðÉ§¡Ë
»Ü¹©¡¡¡¡¡¡¾®ÀôÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®Àô ÉðÉ§
ÀÇ½¡§UAÃÍ 0.18W/Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦K ¡¿CÃÍ 0.1cm/Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
Àß·×ÀÇ½É¾²Á½ñ¼èÆÀ¡§
1.¹½Â¤¤Î°ÂÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÑ¿ÌÅùµé3/ÂÑÉ÷Åùµé2¡ÊµöÍÆ±þÎÏÅÙ·×»»¡Ë
3.Îô²½¤Î·Ú¸º¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Îô²½ÂÐºöÅùµé3
4.°Ý»ý´ÉÍý¡¦¹¹¿·¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¡¡¡¡¡°Ý»ý´ÉÍýÂÐºöÅùµé3
5.²¹Ç®´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¡ÃÇÇ®Åùµé7/°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌÅùµé6
BELS¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ZEH+
¢§Kizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ
https://kizuki-home.co.jp/terracehouse-kawawadai/
¹âÀÇ½ÄÂÂß¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è 2026Ç¯1·î´°À®_´Ö¼è¤ê
Kizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×´°À®¸«³Ø²ñ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë´°À®¸«³Ø²ñ³«ºÅ
ÂèÆóÃÆ¤Î¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×¤Î´°À®¤ËÈ¼¤¤¡¢¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼ÂºÝ¤Î½»¤Þ¤¤¤òÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ～16»þ³ÆÏÈ1»þ´Ö
¾ì½ê¡§²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÀîÏÂÂæ
Ãó¼Ö¾ì¡§Í¤ê
¤ª¿½¹þ¤ß¡§»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¡¢ÀìÍÑ¤Î¤´Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Í½ÌóÏÈ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸½ÃÏÃó¼Ö¾ì¤Ï¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§´°À®¸«³Ø²ñ¤ª¿½¹þ¤ß
https://kizuki-home.co.jp/news/p5134/
¹âÀÇ½ÄÂÂß¡ÖKizuki Terracehouse ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤
¶áÇ¯¡¢ÃÏ²Á¤ä·úÃÛ¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¤Ç½êÆÀ¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç»Ò°é¤Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤¹¹©Ì³Å¹¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë·Á¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢Kizuki Terracehouse¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÂÎÁ¤ÏÁê¾ìÊÂ¤ß¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÃÇÇ®¡¦µ¤Ì©ÀÇ½¤ò¹â¤¯³ÎÊÝ¤·¡¢¸÷Ç®ÈñÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþµï¼Ô¤¬²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤òÂç¤¤¯ºï¤é¤º¤ËÊë¤é¤»¤ëÀß·×¤Ë¡£Éâ¤¤¤¿²È·×¤ÎÍ¾Çò¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ¸³¤ä³Ø¤Ó¤Ø´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢Êë¤é¤·¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè°ìÃÆ¡¦ÂèÆóÃÆ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âKizuki¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¼«¼Ò¤Ç½êÍ¤·¡¢²ÁÃÍ¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ëÀÇ½¤È»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÍø²ó¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤½»ÂðÀÇ½¤ÏÆþµï¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·úÊª²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¤ä¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÄÂÂß¥ªー¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ýÂ³Åª¤ÊÍø±×¤ò¸«¹þ¤á¤ë¥¹¥ー¥à¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Âè»°ÃÆ¡¢Âè»ÍÃÆ¤ÈÂ³¤¡¢»³·Á»Ô¤Ç¤â·×²è¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃÏ°è¤Ë¹¤¬¤ê¡¢½»¤Þ¤¤¼ê¤Ë¤â¥ªー¥Êー¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ëÄÂÂß¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÃÏ¼çÍÍ¤äÄÂÂß·Ð±Ä¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤¼¤ÒÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¾®ÀôÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®ÀôÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¹âÀÇ½¤Ç²ÁÃÍ¤ÎÂ³¤¯½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹©Ì³Å¹¤Ç¤¹¡£¡Ö100Ç¯¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë»Ä¤ë²È¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¾®ÀôÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÀîÏÂÄ®101ÈÖÃÏ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ21Ç¯7·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®Àô ÉðÉ§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÌÚºà¡¦·úºà¡¦½»´ï¤ª¤è¤Ó½»Âð´Ø·¸»ñºàÈÎÇä¡¢À½ºà¡¦²Ã¹©¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÂßÉÕ¶È
HP¡¡¡¡ ¡§https://kizuki-home.co.jp/(https://kizuki-home.co.jp/)