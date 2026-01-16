¡Ú²£ÉÍ¡¦ÅÔÃÞ¶è¡Û¡ÖÄÂÂß¤Ï´¨¤¯¤Æ·ëÏª¤¹¤ë¡×¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡£ÆüËÜ¥¨¥³¥Ï¥¦¥¹Âç¾Þ¼õ¾Þ¹©Ì³Å¹¤¬Ä©¤à¡É»ý¤Á²ÈÉÊ¼Á¡É¤Î¹âÀ­Ç½ÌÚÂ¤¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡¢Âè2ÃÆ¤¬´°À®

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¾®ÀôÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò

¾®ÀôÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÀôÉðÉ§¡¢°Ê²¼¡ÖKizuki¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¡¢²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è¤Ë¹âÀ­Ç½ÌÚÂ¤ÄÂÂß½»Âð¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×¤ò½×¹©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè£¹²óÆüËÜ¥¨¥³¥Ï¥¦¥¹Âç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Kizuki Terracehouse¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£¡ÖÄÂÂß¤Ç¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤½»¤Þ¤¤¡×¤òÁ°Äó¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸Í·ú¤Æ½»Âð¤òÎ¿²ï¤¹¤ëÃÇÇ®À­Ç½¡ÊUAÃÍ0.18W/Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦K¡Ë¤ÈÂÑ¿ÌÀ­¤ò³ÎÊÝ¡£¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤È¾Ê¥¨¥ÍÀ­Ç½¤òÎ¾Î©¤·¡¢½»¤Þ¤¦¿Í¤Î·ò¹¯¤ÈÃÏµå´Ä¶­¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÄÂÂß¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£




¹âÀ­Ç½ÄÂÂß¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è 2026Ç¯1·î´°À®_³°´Ñ¥¤¥áー¥¸

Kizuki¤Î¹âÀ­Ç½ÄÂÂß ¡ÖKizuki Terracehouse¡×¤ÎÆÃÄ§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¹âÀ­Ç½ÄÂÂß¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è 2026Ç¯1·î´°À®_Æâ´Ñ¥¤¥áー¥¸

⚫︎¿·¤¿¤Ê½»Âð¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¡È¤Þ¤È¤â¤ÊÄÂÂß¡É¤ò¡£


ÆüËÜ¤Î½»Âð»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Ï»ý¤Á²È¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÇÇ®À­¤äµ¤Ì©À­¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö²Æ½ë¤¯Åß´¨¤¤¡×½»´Ä¶­¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£¤ÎÅÅµ¤Âå¹âÆ­¤äºßÂð¥ïー¥¯¤ÎÄêÃå¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Ë¤â¡Ö²÷Å¬À­¡×¤È¡Ö¾Ê¥¨¥Í¡×¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÄÂÂß¤À¤«¤é²æËý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÃÇÇ®Åùµé7¤ÎºÇ¹â¿å½à¤ÎÀ­Ç½¤Ç¡¢Kizuki¤Îµ»½Ñ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤­¤ëÃíÊ¸½»Âð¤Î»ÅÍÍ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ¸½àºÎÍÑ¤·¤¿¡ÈÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ÄÂÂß¡É¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£


Åß¤Ï¤¢¤¿¤¿¤¯¡¢²Æ¤ÏÎÃ¤·¤¯²÷Å¬¡£¹âÃÇÇ®¡¦¹âµ¤Ì©¤ÎÀ­Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢²°º¬¤ËÇÛ¤·¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ç¡¢¸÷Ç®Èñ¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÎÂçËÞ¤ò¼«²ÈÈ¯ÅÅ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢²È·×¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤Ë¡£ÄÂÂß¤Ç¤â¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¯²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤ÎÁªÂò»è¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£




⚫︎ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤È²È»öÆ³Àþ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ


³Æ½»¸Í¤Ï2LDK¤ÎÌÚÂ¤Æó³¬·ú¤Æ¡£¸Í·ú¤Æ´¶³Ð¤Î¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¾å²¼³¬¤ÎÁû²»¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÊë¤é¤»¤ë¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¼¼Æâ¤ÏÄÂÂß¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¿á¤­È´¤±¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤Îµ¤ÇÛ¤ä³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤ë¼¼Æâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²ºà¤ÏÌµ¹¤¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¡¢ÊÉ¤Ï¼¿¶ôÅÉ¤ê¡¢2³¬Å·°æ¤ÏÌµ¹¤ÈÄÄ¥¤ê¤È¡¢¿¨¤ì¤ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤ä¿´ÃÏ¤è¤µ¡¢¤½¤·¤Æ²È»öÆ³Àþ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢²÷Å¬¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆîÂ¦¤ËÌÌ¤·¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥¬¥é¥¹¤Î¹âÀ­Ç½¥µ¥Ã¥·¡Êº´Æ£¤ÎÁësmartwin¡Ë¤È³°ÉÕ¤±¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡Ê¥ô¥¡¥ìー¥Þ¡Ë¡£¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Î¸÷¤ÈÇ®¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³°¤ËÈ÷¤¨¤¿¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ç¼¼²¹¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¼¼Æâ´Ä¶­¤ò¼Â¸½¡£ ¿¿Åß¤Ç¤âÌµÃÈË¼¤ÇÊ¿¶Ñ24¡î¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÇöÃå¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë°ìÊý¡¢¹ó½ë¤Î²Æ¤Ï¡¢¸®¤È¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÆü¼Í¼×ÊÃ¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó1Âæ¤ÇÁ´¼¼¤Ë¹Ô¤­ÅÏ¤ë¶õÄ´Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢³°µ¤²¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¾ï¤Ë°ìÄê¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£




⚫︎ÆüËÜ¥¨¥³¥Ï¥¦¥¹Âç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ


2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè£¹²óÆüËÜ¥¨¥³¥Ï¥¦¥¹Âç¾Þ¤Ë¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡ÖKizuki Terracehouse ºùÂæ¡×¤¬Á´ÉôÌç¤ÎÁí¹ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¹âÀ­Ç½¡Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ü¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Ì¤Íè¤Î²ÄÇ½À­¤ò¹­¤²¤ë½»Âð¤È¤·¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ÆüËÜ¥¨¥³¥Ï¥¦¥¹Âç¾Þ¤È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥¹¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëµ¨´©½»ÂðÀìÌç»ï¡Ö·úÃÛÃÎ¼±¥Ó¥ë¥Àー¥º¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ»þÂå¤ÎÈþ¤·¤¤½»Âð¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀß·×¼ÂÎã¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£




⚫︎ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖË­¤«¤µ¤ÎºÆÊ¬ÇÛ¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¤Îµ­²±¡×¤ò°é¤à½»¤Þ¤¤¤Ø


Kizuki¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ø¤ÎÆþµï¼Ô¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë²¸·Ã¤Ï¡¢¤¼¤Ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î³Ø¤Ó¤äÂÎ¸³¤Ë·Ò¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£


¤½¤·¤ÆÀÚºÊ²°º¬¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³°´Ñ¤Ë¡¢¿ùÈÄÄ¥¤ê³°ÊÉ¡£·ÐÇ¯Èþ²½¤·¤Æ¤¤¤¯³°´Ñ¤â¡¢¤³¤Î³¹¤ËÊë¤é¤¹³§¤µ¤Þ¤ÎÌÜ°õ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸¶É÷·Ê¡¦¸¶ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£Ì¤Íè¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¤«¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ³¹¤Ø¡ÖºÆÊ¬ÇÛ¡×¤µ¤ì¡¢°ú¤­·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦½»¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£



¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×¤Î³µÍ×

·úÊª¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤


½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÀîÏÂÂæ


·úÊªÌÌÀÑ¡§1³¬ 36.43Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡2³¬ 34.01Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¿¸Í


ÄÂÎÁ/´ÉÍýÈñ¡§23Ëü±ß¡¡¢¨´ÉÍýÈñ¡¦Ãó¼Ö¾ìÂå¹þ¤ß¡¡Éß¶â/Îé¶â 2¥ö·îÊ¬/1¥ö·îÊ¬


ÆþµïÊç½¸¡§2026Ç¯2·î～
»ö¶È¼ç¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKizuki¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®Àô ÉðÉ§


Àß·×´ÆÍý¡¡°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¡¡Ris Architects¡¡°ÂÆ£ Íý·Ã


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒKizuki ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®Àô ÉðÉ§¡Ë


»Ü¹©¡¡¡¡¡¡¾®ÀôÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®Àô ÉðÉ§




À­Ç½¡§UAÃÍ 0.18W/Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¦K ¡¿CÃÍ 0.1cm/Ê¿Êý¥áー¥È¥ë


Àß·×À­Ç½É¾²Á½ñ¼èÆÀ¡§


1.¹½Â¤¤Î°ÂÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÑ¿ÌÅùµé3/ÂÑÉ÷Åùµé2¡ÊµöÍÆ±þÎÏÅÙ·×»»¡Ë


3.Îô²½¤Î·Ú¸º¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Îô²½ÂÐºöÅùµé3


4.°Ý»ý´ÉÍý¡¦¹¹¿·¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¡¡¡¡¡°Ý»ý´ÉÍýÂÐºöÅùµé3


5.²¹Ç®´Ä¶­¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¡ÃÇÇ®Åùµé7/°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌÅùµé6


BELS¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú


ZEH+



¢§Kizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ


https://kizuki-home.co.jp/terracehouse-kawawadai/




¹âÀ­Ç½ÄÂÂß¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶è 2026Ç¯1·î´°À®_´Ö¼è¤ê

Kizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×´°À®¸«³Ø²ñ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»


1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë´°À®¸«³Ø²ñ³«ºÅ

ÂèÆóÃÆ¤Î¡ÖKizuki Terracehouse ÀîÏÂÂæ¡×¤Î´°À®¤ËÈ¼¤¤¡¢¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¼ÂºÝ¤Î½»¤Þ¤¤¤òÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£



³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ～16»þ³ÆÏÈ1»þ´Ö


¾ì½ê¡§²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÀîÏÂÂæ


Ãó¼Ö¾ì¡§Í­¤ê


¤ª¿½¹þ¤ß¡§»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ­¡¢ÀìÍÑ¤Î¤´Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨Í½ÌóÏÈ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸½ÃÏÃó¼Ö¾ì¤Ï¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¹âÀ­Ç½ÄÂÂß¡ÖKizuki Terracehouse ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤

¶áÇ¯¡¢ÃÏ²Á¤ä·úÃÛ¥³¥¹¥È¤¬¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¤Ç½êÆÀ¤Ï¿­¤ÓÇº¤ß¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç»Ò°é¤Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤¹¹©Ì³Å¹¤È¤·¤Æ¤Ç¤­¤ë·Á¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢Kizuki Terracehouse¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÂÎÁ¤ÏÁê¾ìÊÂ¤ß¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÃÇÇ®¡¦µ¤Ì©À­Ç½¤ò¹â¤¯³ÎÊÝ¤·¡¢¸÷Ç®ÈñÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþµï¼Ô¤¬²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤òÂç¤­¤¯ºï¤é¤º¤ËÊë¤é¤»¤ëÀß·×¤Ë¡£Éâ¤¤¤¿²È·×¤ÎÍ¾Çò¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ¸³¤ä³Ø¤Ó¤Ø´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢Êë¤é¤·¤ÎË­¤«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢Âè°ìÃÆ¡¦ÂèÆóÃÆ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âKizuki¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¼«¼Ò¤Ç½êÍ­¤·¡¢²ÁÃÍ¤¬°Ý»ý¤Ç¤­¤ëÀ­Ç½¤È»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÍø²ó¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤½»ÂðÀ­Ç½¤ÏÆþµï¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·úÊª²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¤ä¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÄÂÂß¥ªー¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ýÂ³Åª¤ÊÍø±×¤ò¸«¹þ¤á¤ë¥¹¥­ー¥à¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Âè»°ÃÆ¡¢Âè»ÍÃÆ¤ÈÂ³¤­¡¢»³·Á»Ô¤Ç¤â·×²è¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃÏ°è¤Ë¹­¤¬¤ê¡¢½»¤Þ¤¤¼ê¤Ë¤â¥ªー¥Êー¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ëÄÂÂß¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÃÏ¼çÍÍ¤äÄÂÂß·Ð±Ä¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À­¤È¤·¤Æ¤¼¤ÒÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£


¾®ÀôÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



¾®ÀôÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¹âÀ­Ç½¤Ç²ÁÃÍ¤ÎÂ³¤¯½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹©Ì³Å¹¤Ç¤¹¡£¡Ö100Ç¯¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢Ë­¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë»Ä¤ë²È¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¾®ÀôÌÚºà³ô¼°²ñ¼Ò


½êºßÃÏ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÅÔÃÞ¶èÀîÏÂÄ®101ÈÖÃÏ


ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ21Ç¯7·î


ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®Àô ÉðÉ§


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÌÚºà¡¦·úºà¡¦½»´ï¤ª¤è¤Ó½»Âð´Ø·¸»ñºàÈÎÇä¡¢À½ºà¡¦²Ã¹©¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÂßÉÕ¶È


