¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ëー¥à2¼¼¤ò¿·Àßµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ

¡¡µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¡ÊÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§»ÔÂ¼ÏÂÉ§¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ëー¥à2¼¼¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµÒ¼¼¤Ï¡¢À¾Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ£°ì¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ëー¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëµþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥ëー¥à¡×¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß ¥ëー¥à¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ëー¥à¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·Àß¤¹¤ë¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥ëー¥à¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¯¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤ëµÒ¼¼¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤´¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤À±¡È¥¥¡õ¥é¥é¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À±¤ä·î¡¢Æú¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Áõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÂÚºß¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å·°æ¤ÏÌë¶õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥é¥¥éµ±¤¯À±¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¯Å·¤ÎÀî¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¤À±ºÂ¤¬ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢µÒ¼¼Æâ¤Ë¤Ï·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¾®¾å¤¬¤ê¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£Îà¡¢¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ä¥³¥Ã¥È¥ó¥®¥ã¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ð¥¹¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿Êý¤Î¤ß¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ëー¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÂÚºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤è¤¦±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
～¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º～
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥®¥ã¥¶ー¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ð¥¹¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£ ¥ß¥Ë¥Ü¥È¥ë¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡¢»õ¥Ö¥é¥·¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー
¡¡µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤è¤ê¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ¥ëー¥à¡×¤È¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß ¥ëー¥à¡×³Æ2¼¼¤ò¾ïÀßµÒ¼¼¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ëー¥à¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî2Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ²ÔÆ¯Î¨¤ÏÌó9³ä¤È¹â¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍøÍÑ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡×¤ò¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ëー¥à¤ÎÁýÀß¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä³µÍ×
¡ý¤´Í½Ìó³«»Ï¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ～¡ÊWEBÍ½Ìó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º
https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/sanrio/(https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/sanrio/)
¡¡ ¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥ëー¥à
https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/stay/rooms/little_twin_stars/(https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/stay/rooms/little_twin_stars/)
¡ý¤´½ÉÇñ³«»ÏÆü¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê
¡ý¤´ÎÁ¶â¡§¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º ¥ëー¥à¡×¡¡¡Ê36.2Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë
£±¼¼2Ì¾ÍÍÍøÍÑ¡¡1Ì¾ÍÍ¤¢¤¿¤ê 30,000±ß～
£±¼¼3Ì¾ÍÍÍøÍÑ¡¡1Ì¾ÍÍ¤¢¤¿¤ê 23,700±ß～
¢¨1¼¼¤¢¤¿¤êºÇÂç4Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨£±Æü£²¼¼¸ÂÄê
¢¨µºÜ¤ÎÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¶â¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ý¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¡¡042-656-3111¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡Ê¥¥¡õ¥é¥é¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤æ¤áÀ±±À¤Î»×¤¤¤ä¤êÀ±¤Ç¤¦¤Þ¤ì¤¿¤Õ¤¿¤´¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤À±¡£Î©ÇÉ¤Ëµ±¤¯À±¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë±ó¤¤À±¤Î¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¥é¥é¤Ï¡¢¤³¤ï¤¬¤ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êµã¤Ãî¡£Äï¤Î¥¥¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤¢¤ï¤Æ¤ó¤Ü¤¦¤Ç¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¡£
¢£µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡§µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÈ¬²¦»Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô°°Ä®14-1
ÅÅÏÃ¡§042-656-3111¡ÊÂåÉ½¡Ë
³µÍ×¡§JRÈ¬²¦»Ò±ØÁ°¤¹¤°¡£µþ²¦È¬²¦»Ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡£Èþ¤·¤¤»³¡¹¤ÈÍøÊØÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¾ï¤òËº¤ì¾å¼Á¤ÇÈóÆü¾ï¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¹¤á¤ËÀß·×¤·¤¿200¼¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£³Æ¼ï¤´²ñ¹ç¤Ë13¤Î±ã²ñ¾ì¤òÀß¤±¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À6¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/(https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/)