TORRAS¡¢¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¹âµ¡Ç½¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¹¤Î¼è°·¤¤¤ò1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¡¡～¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤ÆTORRAS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È～
¡¡³ÚÁÏÌ¤Íè³ô¼°²ñ¼Ò (ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹¦ ±í¡Ã½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è)¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTORRAS¡Ê¥È¥é¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Øbe here now ―º£¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Öº£¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾®·¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢TORRAS¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ÈÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¹¥·¥êー¥º¤Î¼è°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼è°·¤¤³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖTORRAS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°¡Û¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
¢£ ¼è°·¤¤³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
TORRAS¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Amazon¤ä³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ê¤É¤Î¼çÍ×EC¥âー¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹â¤¤µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ëNTT¥É¥³¥â¤Î¸ø¼°ÈÎÏ©¤Ø½é½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËTORRASÀ½ÉÊ¤òÄ¾ÀÜ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥é¥¤¥Õ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¼è°·¤¤³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇTORRASÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óËÜÂÎ¤ä¥±ー¥¹¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖTORRAS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤È¡ÖTORRAS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤òÆ±º¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÏÀ½ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æâ¤ËÆ±º
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢£ ¼çÍ×ÈÎÇäÀ½ÉÊ
¡¡¿Íµ¤¤Î¡ÖOstand¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÑ¾×·âÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÂÐ±þµ¡¼ï¤ÏiPhone17¥·¥êー¥º¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãOstand Q3 Spin¡ä
360ÅÙ²óÅ¾¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤òÅëºÜ¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¥â¥Ç¥ë
60ÅÙ³ê¤é¤«¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥É¤òÅëºÜ¡£½Ä²£¡¦³ÑÅÙ¤ò¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÄ´À°¤Ç¤¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¤«¤é¿²Å¾¤ó¤Ç¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤ËºÇÅ¬¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥°¤Ï»Ø¤òÄÌ¤»¤ÐÍî²¼ËÉ»ß¤Ë¡¢¾ö¤á¤ÐMagSafeÂÐ±þ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÇØÌÌ¤Ë¡£µ¡Ç½À¤ò¶Ë¤á¤¿¡¢TORRAS¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ãOstand Q1 Guardian¡ä
ÊÆ·³MILµ¬³Ê½àµò¤ÎÂÑ¾×·âÀ¤È¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½¤òÎ¾Î©
ÊÆ·³MILµ¬³Ê½àµò¤Î²á¹ó¤ÊÍî²¼¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡¢iPhone 17¤ò¼é¤êÈ´¤¯¥¿¥Õ¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡£ÆÈ¼«¤Î¾×·âµÛ¼ýµ»½Ñ¤ò»Í¶ù¤ËÇÛ¤·¡¢ÉÔ°Õ¤ÎÍî²¼¤«¤é¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÅ°Äì¥¬ー¥É¡£ÇØÌÌ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥ê¥ó¥°¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢MagSafe¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¶¯ÎÏ¤ËµÛÃå¤µ¤»¤Þ¤¹¡£·øÏ´¤ÊÊÝ¸îÎÏ¤È¡¢¸½Âå¤Î¥¹¥Þー¥È¤ÊÁàºîÀ¤òÂÅ¶¨¤Ê¤¯Î¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ãOstand Q3 ¥ì¥¶ー¥Èー¥ó¡ä
¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶ー¤Î¼Á´¶¤¬¾åÉÊ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë
¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥ô¥£ー¥¬¥ó¥ì¥¶ー¤Î¼Á´¶¤òºÆ¸½¡£»ØÌæ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¹ー¥Ä¤ä¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ËÆëÀ÷¤à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ê²óÅ¾¼°¥¹¥¿¥ó¥É¤ò±£¤·»ý¤Á¡¢¾¦ÃÌ»þ¤Î²èÌÌ¶¦Í¤Ê¤É¤â¥¹¥Þー¥È¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ãOstand Q3 Fitness¡ä
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆ°¤¤ò»Ù¤¨¤ë¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤Ç¡¢¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë
¥¸¥à¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤ò¶¯²½¡£´À¤ò¤«¤¤¤¿¼ê¤Ç¤â³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ÆÃ¼ì²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢¥ïー¥¯¥¢¥¦¥ÈÃæ¤ÎÍî²¼¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£²óÅ¾¼°¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»È¤¨¤Ð¥Þ¥·¥ó¤Î¾å¤Ç¼«Î©¤·¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤Î»ëÄ°¤â¥¹¥àー¥º¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥¿¥Õ¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡üÈÎÇäÀ½ÉÊ¥ê¥¹¥È¡Ê¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Å¸³«¥â¥Ç¥ë¡Ë
¡üTORRAS¤È¤Ï
¡Øbe here now ―º£¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡Ù¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Öº£¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾®·¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¡£
¼è¤ê°·¤¤À½ÉÊ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¹¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡¢½¼ÅÅ´ï¡¢¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¾®·¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É
¡ü´ë¶È³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ÚÁÏÌ¤Íè³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¦ ±í
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2021Ç¯5·î10Æü¡¡
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§500Ëü±ß
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì1ÃúÌÜ24ÈÖ9¹æ¥Ö¥é¥¤¥È½©ÍÕ¸¶B1F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTORRAS¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë´ë²è¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÍ¢Æþ½Ð¤Ê¤É
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§Íõ²Ó²Êµ»¥°¥ëー¥×¡Ê100%¿Æ²ñ¼Ò¡Ë
E-mail¡¡¡¡ ¡§torras-koushiki@torras-global.com
¡ü¥°¥ëー¥×³µÍ×¡¡
Íõ²Ó²Êµ»¥°¥ëー¥×¤Ï2008Ç¯¤ËÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¿¼圳»Ô¤ÇÁÏ¶È¡£¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÅµ¤À½ÉÊ¤ä¼«Æ°¼ÖÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¡£¡ÖTORRAS¡×¤ä¡ÖRANVOO¡×¤Ê¤É¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀ¤³¦148¥ö¹ñ¡¦ÃÏ°è°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë6,000¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦»°Âç¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Î°ì¤Ä¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§Ãæ¹ñ¹Åì¾Ê¿¼圳»ÔÎ¶²Ú¶èÌ±¼£ÂçÆ»Å¸Þí²Êµ»ÂçÒÏ