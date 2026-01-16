1/28,29¡¡(³ô)¥ß¥Þ¥¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¡¿·½ÕÅ¸¡ÚÀçÂæ²ñ¾ì¡Û¤Ë¤Æ¥·¥ó¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó(³ô)½ÐÅ¸¡õ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ·èÄê¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò¥·¥ó¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Þ¥¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¡2026Ç¯¿·½ÕÅ¸¡ÚÀçÂæ²ñ¾ì¡Û¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë¥°¥Ã¥ºÀ©ºî»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ10Ç¯¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ß¥Þ¥À½¥×¥ê¥ó¥¿Åù¤Îµ¡³£¤ò¶î»È¤·¡¢
¥°¥Ã¥ºÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿²áÄø¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¿À©ºîÊýË¡¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢
¼«Æ°²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥°¥Ã¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¤¢¤ëMD»ö¶ÈÉôÉôÄ¹¤â¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·
²¼µ2Ì¾¤Ç³§¤µ¤Þ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»°ÎØ¡¡Ä¾Ç·¡¡¡¡
¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¶â¸÷¡¡½ÓÅµ
¡²
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÀ¼Ò¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥°¥Ã¥º¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¡¢
¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ê¥ó¥¿¤ò¶î»È¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬À©ºî¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¡©
¡¦¥°¥Ã¥ºÀ½Â¤»²Æþ¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦ÀßÈ÷Æ³Æþ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦¼«Æ°²½¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢µ¡³£¤¬³è¤«¤»¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×～´ûÂ¸»ö¶È¤Î¸úÎ¨²½¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¡¡Åù¡¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
-¥»¥ß¥ÊーÆü»þ-
2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¡¡13:00~14:45
-Å¸¼¨²ñÆü»þ-
2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¡¡10:00~17:00
2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)¡¡10:00~17:00
-²ñ¾ì-
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Þ¥¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¡ÀçÂæ±Ä¶È½ê
¢©984-0825
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¼ãÎÓ¶è¸Å¾ë3-10-7
TEL¡§(022)352-5333(Âå)
¼þÊÕÃÏ¿Þ
À§Èó¤È¤â²ñ¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤ÓÄº¤¡¢³§ÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë»ö¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡²¡²¡²
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§https://sync-labo.jp/contact/
¹©¾ì¸«³Ø°ÆÆâ¡§https://uv-printer.jp/guide