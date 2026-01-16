1·î22Æü(ÌÚ)Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥é¥Ü¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª ¥ä¥Þ¥Ï¤ÎPOPUP³«ºÅ·èÄê¡ª¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤òºÇ¿·²»¶Áµ¡ºà¤Ç´Õ¾Þ¡õ·àÃæ³Ú¶Ê¤Ç¥Ü¥«¥íÀ©ºîÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï Âè1´ü¡Ù¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦»³²¼À¶¸ç¡£¤½¤Î½é¤ÎÄ¹ÊÔ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤¬¡¢Netflix±Ç²è¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤Î²ò¶Ø»þ¤Ë¤ÏYouTube¥Á¥ãー¥È¡ÖÏÃÂê¤Î±Ç²è¡×1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢SNSÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï1,500Ëü²óÄ¶¤¨(11·î28Æü»þÅÀ)¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
¡È²»³Ú¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ryo (supercell)¡¢kz(livetune)¡¢40mP¡¢HoneyWorks¡¢Aqu3ra¡¢yuigot¤È¤¤¤¦ï£¡¹¤¿¤ë¥Ü¥«¥íP¤ÎÌÌ¡¹¡£»³²¼¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢Êª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¾ð½ïÅª¤Ê³¨ºî¤ê¤È¡¢3D¤Î¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³è¤«¤·¡¢Ì´¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿²¾ÁÛ¶õ´Ö¡Ø¥Ä¥¯¥è¥ß¡Ù¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤È¡¢"²Î"¤Ç·Ò¤¬¤ë¾¯½÷¤¿¤Á¤Îå«¤ò°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉÁ¤¯¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¡¢¡Øµã¤¤¿¤¤»ä¤ÏÇ¤ò¤«¤Ö¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÌöÆ°´¶¤¢¤ë±ÇÁü±é½Ð¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿"¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥í¥ê¥É"¤È¡¢º£²ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª½é¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡¢´ÆÆÄ¡¦»³²¼À¶¸çÎ¨¤¤¤ë"¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥í¥Þ¥È"¤Î¥¿¥Ã¥°¤À¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ä¥Þ¥Ï¤äÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¡¢¥Ý¥à¤Î¼ù¡¢¥«¥é¥ª¥±DAM¡¢¥²ー¥Þー¥º¤Ê¤É¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤âÂ¾´ë¶È¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â³Êó¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¥³¥é¥Ü¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊóÈ¯É½¡ª¡ü¥ä¥Þ¥Ï¡Ú1·î23Æü(¶â)¤«¤é³«»Ï¡Û
¡ã¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¡ß¥ä¥Þ¥Ï CREATION STORE POPUP¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)～£±·î31Æü(ÅÚ)¡¡12:00~20:00¢¨²ÐÍËÄêµÙ¡Ê½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
²ñ¾ì¡§ Yamaha Sound Crossing Shibuya¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®3-4 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸ SAKURA¥µ¥¤¥É 3³¬¡Ë
https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/
£±¡¥¥ä¥Þ¥ÏºÇ¹âÊö¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤Ç¤â¤Ã¤È¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó´Õ¾Þ
ËÜºî¡ÖÀ±¹ß¤ë³¤¡×¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÁ°¸å¤Î¥·ー¥ó¤ò¡¢¥ä¥Þ¥ÏºÇ¹âÊö¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡ÖSR-X90A¡×¤Ë¤è¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»¾ì¤Ç¤´´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖYH-L700A¡×¤â¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¸³ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
ÂÎ¸³»þ´Ö¡¡Ìó5Ê¬
»²²ÃÊýË¡¡§Í½ÌóÉÔÍ×
£²¡¥MUSIC INSTRUMENTS CAFE with Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ª
¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥Æー¥Ö¥ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥É¥é¥à¥Ñ¥Ã¥É¡ÖFGDP-50¡×¡ÖFGDP-30¡×¤ä¡¢µ¤·Ú¤Ë¥Üー¥«¥í¥¤¥É³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖMobile VOCALOID Editor¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¥³¥é¥Ü¥é¥Æ¥¢ー¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¡³Æ690±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºîÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥é¥Æ¥¢ー¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡¿¥³¥³¥¢¤Ç¤¹¡£¤«¤°¤ä¡¢ºÌÍÕ¡¢¥ä¥Á¥è¤Î3¼ïÎà¤Î³¨ÊÁ¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¡ÖRemember¡×¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªVOCALOID WORKSHOP
¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¤ò´Ñ¤Æ¡¢²»³ÚÀ©ºî¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖCubase 15¡×¡ÖMobile VOCALOID Editor¡×¡ÖVOCALOID6¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Æ±ºîÉÊ¤Î·àÃæ¶Ê¡ÖRemember¡×¤Î²Î¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤òºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²»À¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë17:00-19:00¡¿31Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00-17:00
ÂÎ¸³ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
ÂÎ¸³»þ´Ö¡§Ìó20Ê¬
Äê°÷¡§4Ì¾ÍÍ
»²²ÃÊýË¡¡§Í½ÌóÉÔÍ×¡¢ÀèÃå½ç
£´¡¥¡ÖVOCALOID¡ßÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´ÖÃæ¡¢YSC½ÂÃ«¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢ÀèÃå½ç¡Ë¡£
¾åµ¤Î¤Û¤«¡¢YSC½ÂÃ«Æâ¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤Î¾å±Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
£±¡¥Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡ß¥ä¥Þ¥Ï ¸ø³«¡õÁÏºî³èÆ°±þ±ç¡ª 3½µÏ¢Â³SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£WEEK1 ºÇ¿·AIÅëºÜ¤Î¥Üー¥«¥í¥¤¥É¡ª¡ÖVOCALOID6¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿AI¥é¥¤¥Ðー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¥ä¥Á¥è¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢VOCALOID:AI¤òÅëºÜ¤·¡¢ºî¤ê½Ð¤»¤ë²ÎÀ¼¤ÎÉý¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡ÖVOCALOIDTM6¡×¤Î¡ÖVOCALOID6 Editor¡×¡ÊWindows / macOS¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ë¥Üー¥«¥í¥¤¥É³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖMobile VOCALOID Editor¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò1ÅÀ¤È¡¢¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ë¤è¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢¥Üー¥«¥í¥¤¥É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖVOCALOID6 Editor¡×¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ÞÉÊ¤Ë¡ÖVOCALOID6 Editor¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë³Æ¼ï¡ÖVOCALOID6 Starter Pack¡×¤âÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖMobile VOCALOID Editor¡×¤Ç¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖMobile VOCALOID Editor¡×¡Ê·î³Û660±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÈÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
- ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～27Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
- ¾ÞÉÊ¡§¥ä¥Þ¥Ï ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖVOCALOID6 Editor¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖMobile VOCALOID Editor¡×¤ÎÂÐ¾Ý¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯¤«¤é1ÅÀ¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¥¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー
- ÅöÁª¿Í¿ô¡§1Ì¾ÍÍ
- ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢X¤Î¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Cho_KaguyaHime¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥Üー¥«¥í¥¤¥É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@vocaloid_yamaha¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯¿®¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
¢£WEEK2 ±éÁÕ¡¦ÁÏºî¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªºÌÍÕ¡ß¥ä¥Þ¥ÏCK¥·¥êー¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È
³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ê±éÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò¤â¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÈºÌÍÕ¡É¤È¡¢Èà½÷¤¬ºîÃæ¤Ç°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë61¸°È×¤Î¥ー¥Üー¥É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¥ー¥Üー¥É¡ÖCK61¡×¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
- ¾ÞÉÊ¡§¥ä¥Þ¥Ï ¥¹¥Æー¥¸¥ー¥Üー¥É¡ÖCK61¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡õÂæËÜÉ÷¥Îー¥È
- ÅöÁª¿Í¿ô¡§ 1Ì¾ÍÍ
- ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢X¤Î¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Cho_KaguyaHime¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥ä¥Þ¥Ï¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@yamahasynth_jp¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯¿®¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
¢£WEEK3 ÇÛ¿®¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡¡¤«¤°¤ä ¡ß AG¥·¥êー¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥È¥Ã¥×ÇÛ¿®¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡È¤«¤°¤ä¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥ß¥¥µー¡ÖAG03MK2¡×¤òÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～12Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
- ¾ÞÉÊ¡§¥ä¥Þ¥Ï ¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥ß¥¥µー¡ÖAG03MK2¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡õÂæËÜÉ÷¥Îー¥È
- ÅöÁª¿Í¿ô¡§1Ì¾ÍÍ
- ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢X¤Î¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Cho_KaguyaHime¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥ä¥Þ¥Ï¡Ê¥²ー¥à¡õÇÛ¿®¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@YamahaGame_jp¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢2·î4Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯¿®¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
£²¡¥±éÁÕ¤·¤Æ¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¡ªÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡ß¥ä¥Þ¥Ï¡¡MAKE YOUR WAVES CAMPAIGN¡ª
¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¤Î·àÃæ¶Ê¤òÂêºà¤Ë¡¢¡È²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¡ÈÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡É¡Ê¼«¿È¤Î²Î¾§¤ä±éÁÕ¤òÏ¿²»¡¦»£±Æ¤·¤¿¥«¥Ðー¶Ê¤ÎÆ°²è¡Ë¤ä¡¢¡ÈRemix¡É¡Ê¼«¿È¤Ç³Ú¶Ê¤òºÆÊÔ¶Ê¤·¤¿Æ°²è¡Ë¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¡ÖVOCALOID6 Editor¡×¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯3ÅÀ¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥ß¥¥µー¡ÖAG03MK2 Live Streaming Pack¡×¡¢¥¹¥Æー¥¸¥ー¥Üー¥É¡ÖCK61¡×¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢¥Üー¥«¥í¥¤¥É¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
- ¾ÞÉÊ¡§¥ä¥Þ¥Ï ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖVOCALOID6 Editor¡×¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯3ÅÀ
¥ä¥Þ¥Ï ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥ß¥¥µー¡ÖAG03MK2 Live Streaming Pack¡×
¥ä¥Þ¥Ï ¥¹¥Æー¥¸¥ー¥Üー¥É¡ÖCK61¡×
- ÅöÁª¿Í¿ô¡§3Ì¾ÍÍ¡Ê³Æ¾ÞÉÊ1Ì¾ÍÍ¡Ë
- ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢TikTok¤Î¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@cho_kaguyahime_pr¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢2¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö¡ôÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡×¡Ö¡ôMAKEWAVES¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢²Î¾§¡¦±éÁÕ¡¦RemixÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý
- ÂÐ¾Ý³Ú¶Ê¡§¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¹¤Ù¤Æ
¡üÉÙ»Î»Ô¡Ú£²·î£±Æü(Æü)¤«¤é³«»Ï¡Û
¡Ö¤«¤°¤äÉ±ÅÁÀâ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡×¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¥¹¥¿¥ó¥×¤ò6¸Ä½¸¤á¤¿Êý¤Ë¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥×ÀßÃÖ¾ì½ê
¡¦¿·ÉÙ»Î±Ø´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê
¡¦³ÙÆîÅÅ¼ÖµÈ¸¶±Ø
¡¦ÉÙ»Î»ÔÊ¸²½²ñ´Û¥í¥¼¥·¥¢¥¿ー
¡¦ÉÙ»Î»ÔÌò½ê
¡¦JRÉÙ»Î±Ø
¡¦ÉÙÃÎÏ»½êÀõ´Ö¿À¼Ò¡Ê»°Æü»ÔÀõ´Ö¿À¼Ò¡Ë
¾ÜºÙ¤ÏÉÙ»Î»Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1035170000/p007756.html
¡ü¥Ý¥à¤Î¼ù¡Ú1·î16Æü(¶â) ¤«¤é³«»Ï¡Û
¥Ý¥à¤Î¼ù¤Ç¿©»ö¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÀÇÈ´1,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
Âè°ìÃÆ:2026Ç¯1·î16Æü(¶â) ~1·î31Æü(ÅÚ)
ÂèÆóÃÆ: 2025Ç¯2·î1Æü(Æü) ~2·î15Æü(Æü)
¢¨±þÊç¥«ー¥É¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
Âè°ìÃÆ¢¡¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±!¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Õ¥ì¥³ÂæËÜÉ÷¥Îー¥È 20Ì¾ÍÍ
ÂèÆóÃÆ¢¡¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±!¡Ù ÆÃÀ½¤Á¤Ó¤«¤°¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー 10Ì¾ÍÍ
ÂèÆóÃÆ¢¡¥Ý¥à¥Õー¥É¥°¥ëー¥×¿©»ö·ô(500±ßÊ¬) 20Ì¾ÍÍ
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¤ª¿©»ö¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¡¢Ëô¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀÇÈ´1,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë±þÊç¥«ー¥É¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´´õË¾¤ÎÊý¤ÏÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤Î¤¦¤¨¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÃêÁª¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È!
¡Ú±þÊçÄùÀÚ¡Û
Âè°ìÃÆ 2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) [ÅöÆü23:59¤Þ¤ÇÍ¸ú]
ÂèÆóÃÆ 2026Ç¯2·î15Æü(Æü) [ÅöÆü23:59¤Þ¤ÇÍ¸ú]
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¥Ý¥à¤Î¼ù¡¢¥Ý¥à¥º¥Õ¥¡ー¥à¡¢¥Ý¥à¤Î¼ù¹¬¤»¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹&¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¡¢¥Ý¥à¤Î¼ùGold¡¢¥Ý¥à¤Î¼ù¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¼ù
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¦¥Õー¥É¥³ー¥È¤Ï½ü¤¯
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://pomunoki.com/
¡ü¥«¥é¥ª¥±DAM¡Ú1·î23Æü(¶â)¤«¤é³«»Ï¡Û
1·î23Æü(¶â)¤«¤é¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¡ÖEx-Otogibanashi¡×¤ä·àÃæ³Ú¶Ê¤¬Á´¹ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±DAM¤Ç²Î¾§²ÄÇ½¤Ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢2·î3Æü(²Ð)¤«¤éDAM¤Î¤¢¤ë¥«¥é¥ª¥±¥ëー¥à¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë²»³Ú¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDAM CHANNEL¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎPV¤ª¤è¤Ó¡¢¤«¤°¤äÌò¡¦²ÆµÈ¤æ¤¦¤³¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¡ª
¥«¥é¥ª¥±¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¤¼¤Ò±ÇÁü¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥«¥é¥ª¥±DAMÄÉ²Ã³Ú¶Ê¡Û
- ¥ïー¥ë¥É¥¤¥º¥Þ¥¤¥ó CPK! Remix (¤«¤°¤ä&·î¸«¥ä¥Á¥è ver.)¤«¤°¤ä(cv.²ÆµÈ¤æ¤¦¤³), ·î¸«¥ä¥Á¥è(cv.Áá¸«º»¿¥)
- Ex-Otogibanashi¤«¤°¤ä(cv.²ÆµÈ¤æ¤¦¤³), ·î¸«¥ä¥Á¥è(cv.Áá¸«º»¿¥)
- »ä¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Î»ö¤¬¹¥¤¡£¤«¤°¤ä(cv.²ÆµÈ¤æ¤¦¤³)
- ¤Û¤«Á´11¶Ê
¡ü¥²ー¥Þー¥ºÁ´Å¹¡Ú1·î22Æü(ÌÚ)¤«¤é³«»Ï¡Û
¥²ー¥Þー¥ºÁ´Å¹¤Ë¤Æ½ñÀÒ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆÃÀ½¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¥ì¥¸¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¥²ー¥Þー¥ºÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×½ü¤¯¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
¥²ー¥Þー¥º¤Ë¤Æ¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ñÀÒÁ´ÈÌ
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)～Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¹¹¡¢ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½ñÀÒ¤ò²¿ºý¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¥ê¥ó¥¯¡Û
https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7190
ºîÉÊ¾ðÊó
¢£ºîÉÊÌ¾
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
Ì´¤È´õË¾¤Î½¸¤Þ¤ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¡£
¾¯½÷¤¿¤Á¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë――
º£¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±Àè¤ÎÌ¤Íè¡£
ÅÔÆâ¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦17ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¼ò´óºÌÍÕ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤ËÎå¤àÄ¶ÀäÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æü¡¹¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²¾ÁÛ¶õ´Ö¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¤Î´ÉÍý¿Í·óÂç¿Íµ¤¥é¥¤¥Ðー(ÇÛ¿®¼Ô)¡¦·î¸«¥ä¥Á¥è¤ÎÇÛ¿®¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£
¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤òºî¤êÃ¯¤â¤¬¼«Í³¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¤Ç¡¢ºÌÍÕ¤Ï¥ä¥Á¥è¤Î¿ä¤·³è¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥È¥ë¥²ー¥à¤ÇºÙ¡¹¤È¤ª¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ºÌÍÕ¤Ï¼·¿§¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¥²ー¥ß¥ó¥°ÅÅÃì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
Ãæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£
Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ºÏ¢¤ìµ¢¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÌÍÕ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤â¤·¤ä¤«¤°¤äÉ±¤Ê¤Î¡©¡×
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤°¤äÉ±¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¡£
¤«¤°¤ä¤Î¤ª´ê¤¤(¤ï¤¬¤Þ¤Þ)¤ÇºÌÍÕ¤Ï¡¢¥Ä¥¯¥è¥ß¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ðー³èÆ°¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¡£
ºÌÍÕ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ²»³Ú¤òºî¤ê¡¢¤«¤°¤ä¤¬¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¤«¤°¤ä¤ò·î¤Ø¤ÈÏ¢¤ìÌá¤¹ÉÔµÈ¤Ê±Æ¤¬¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÃÎ¤é¤º¤Ë――
¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ö¤«¤°¤äÉ±¡×¤ÎÊª¸ì¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È
¤«¤°¤ä¡§²ÆµÈ¤æ¤¦¤³
¼ò´óºÌÍÕ¡§±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê
·î¸«¥ä¥Á¥è¡§Áá¸«º»¿¥
Äë¥¢¥¥é¡§ÆþÌî¼«Í³
¶ðÂôÍë¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
¶ðÂôÇµ°Í¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
°½ÄÝ°²²Ö¡§ÀÄ»³µÈÇ½
´Ò»³¿¿¼Â¡§¾®¸¶¹¥Èþ
FUSHI¡§Å£µÜÍý·Ã
Ãé¸¤¥ª¥¿¸ø¡§¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤
²µ»ö¾È¶×¡§²Ö¹¾²Æ¼ù
¢£¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ
¡ÖEx-Otogibanashi¡×·î¸«¥ä¥Á¥è(cv.Áá¸«º»¿¥)
¢£·àÃæ²Î³Ú¶ÊÄó¶¡
ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§»³²¼À¶¸ç
µÓËÜ¡§²ÆÀ¸¤µ¤¨¤ê/»³²¼À¶¸ç
¥Ä¥¯¥è¥ß¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤Ø¤Á¤Þ
¸½¼Â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§±Ê¹¾¾´¹À
¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡§Ãæ»³Ä¾ºÈ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¼µ¸ÍÂÀ°ì
¿§ºÌÀß·×¡§¹À¥¤¤¤Å¤ß
¥Ä¥¯¥è¥ß¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Åì¤ß¤º¤¿¤Þ¤ê/¥Õ¥¸¥â¥È¥´ー¥ë¥É(¥´¥¥ó¥¸¥ç)
¸½¼Â¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´¢Ã«¿ÎÈþ
CG´ÆÆÄ¡§Ä®ÅÄÀ¯×½(¥¹¥Æ¥£¥ß¥å¥é¥¹¥¤¥áー¥¸)
CGÇØ·Ê¡§Áð´ÖÅ°Ìé(¥¥åー¥ó¥×¥é¥ó¥È)
ÊÔ½¸¡§ÌÚÆîÎÃÂÀ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀéÍÕÂçÊå(Folium)
²»³Ú¡§¥³ー¥Ë¥Ã¥·¥å
²»¶Á´ÆÆÄ¡§»°¹¥·Ä°ìÏº
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§»³ËÜ¹¬¼£
À½ºî¡§¥³¥í¥ê¥É¡¦¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥í¥ê¥É/¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥í¥Þ¥È
