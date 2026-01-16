¡ÖÂ¤ÎÉÔÄ´¤È¼À´µ¡¿²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº2025¡× Â¤Î¤À¤ë¤µ¤ä¤à¤¯¤ß¤òµ¯¤³¤¹¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×60,000¿Í¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü ¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤ËQOLÄã²¼¤ËÇº¤à¿Í¤¬Â¿¿ô
¥³¥ô¥£¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î30Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÂ¤ÎÉÔÄ´¤È¼À´µ¡¿²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£60,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÇ§ÃÎ¤È¾É¾õ¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¡¢¤µ¤é¤ËÂ¤Ë¡Ö·ì´É¤¬°ÊÁ°¤ÈÈæ¤ÙÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡¢¡Ö·ì´É¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö·ì´É¤Ë¥³¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¼»èÀÅÌ®áî¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë2,477¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¾É¾õ¤ä¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤È¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2021Ç¯°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤äÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¸þ¾å¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÈÂ¤ÎÉÔÄ´¡É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê°ì¤Ä¤Ë¡¢·ì´É¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë²¼»èÀÅÌ®áî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¤ÎÀÅÌ®¤Ë¤¢¤ëÊÛ¤Îµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ê·ì±Õ¤¬µÕÎ®¤·¡¢·ìÎ®¤Ê¤É¤¬ÀÅÌ®Æâ¤Ê¤É¤ËÄäÂÚ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ì±Õ¤¬²¼»è¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤äÂ¤Î¤À¤ë¤µ¡¦¤à¤¯¤ß¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ê¤É¤ÇQOL¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈéÉæ±ê¤ä¿§ÁÇÄÀÃå¡¢ÄÙáç¤Ê¤É¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï1,000Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(*1)¡£°åÎÅµ»½Ñ¤Î³«È¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹â¼þÇÈ¤Þ¤¿¤Ï¥ìー¥¶ー¤Ë¤è¤ë¾Æ¼Þ½Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°åÎÅÍÑÀÜÃåºà¤òÍÑ¤¤¤¿·ì´ÉÆâºÉÀò½Ñ¤Ê¤É¡¢¤è¤êÄã¿¯½±¤ÇÆüµ¢¤ê¼ê½Ñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¼£ÎÅË¡¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤¬½½Ê¬¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼õ¿Ç¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤ÀøºßÁØ¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢²¼»èÀÅÌ®áî¤Î¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤ÏÉÔËþ¤äÉÔÊØ¤ò¤«¤«¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Àî²íÇ·ÀèÀ¸¡Ê¤ªÃã¤Î¿å·ì´É³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ±¡Ä¹¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¿´¿È¤È¤â¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢QOL¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï²¼»èÀÅÌ®áî¤¬¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§ÃÎ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¡Û
¡ãI.Á´¹ñ¤Î30Âå°Ê¾åÃË½÷60,000¿ÍÂÐ¾ÝÄ´ºº·ë²Ì¡ä
¢£¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï9.1%¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï5.3¡ó¡¢½÷À¤Ç¤Ï12.5¡ó
¢£¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï19.0¡ó¤ÈÄã¤¤¤¬¡¢¾É¾õ·Ð¸³¼Ô¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È47.3¡ó¤ÈÌóÈ¾¿ô
¢£¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï29.5¡ó¡¢ÃËÀ¤Ï40.4¡ó¤À¤¬½÷À¤¬25.3¡ó¤ÈÄã¤¤
¡ãII.²¼»èÀÅÌ®áî¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë2,477¿ÍÂÐ¾ÝÄ´ºº·ë²Ì¡ä
¢£3Ç¯°Ê¾å¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾É¾õ¤¬Â³¤¯¿Í¤Ï57.5¡ó¤òÀê¤á¤ë
¢£°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔÊØ¤¬ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê57.1¡ó¡Ë¡¢¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²þÁ±¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï°²½¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê34.3¡ó¡Ë¤Ê¤ÉÉÂµ¤¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¯°ø
¢£²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡ÖÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï32.0¡ó
¢£¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëº¤¤ê¤´¤È¤äÉÔËþ¤¬²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤éÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï62.8¡ó
¢£¼ãÇ¯ÃËÀ¤Ï¾É¾õ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬30ÂåÃËÀ66.2¡ó¡ÊÁ´ÂÎ39.8¡ó¡Ë¡¢¸¶°ø¤äÉÂÌ¾¤òÄ´¤Ù¤¿¤¤¿Í¤¬30ÂåÃËÀ62.3¡ó¡ÊÁ´ÂÎ47.0¡ó¡Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¿Í¤¬30ÂåÃËÀ55.8¡ó¡ÊÁ´ÂÎ31.4¡ó¡Ë
¢£¾É¾õ¤Ë¤è¤ëº¤¤ê¤´¤È¤Ç¤â¡¢ÃËÀ30Âå¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Ãå¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍÎÉþ¤òÃå¤Ë¤¯¤¤¡×¤¬46.8¡ó¡ÊÁ´ÂÎ23.7¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÎ¿Í¤Ê¤É¤«¤éÂ¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤¬54.5¡ó¡ÊÁ´ÂÎ19.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö³°½Ð¤äÊâ¤¯¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ë¡¢µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤¬46.8¡ó¡ÊÁ´ÂÎ17.8¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ãÇ¯ÃËÀ¤Î¿ô»ú¤¬¹â¤¤
¢¨É´Ê¬Î¨·×»»¤Ï¡¢¾®¿ôÅÀ°Ê²¼ÂèÆó°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¡¹¤ÎÈæÎ¨¤Î¹ç·×¤Ï100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì Í×Ìó¡Û
¢¨É´Ê¬Î¨·×»»¤Ï¡¢¾®¿ôÅÀ°Ê²¼ÂèÆó°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¡¹¤ÎÈæÎ¨¤Î¹ç·×¤Ï100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
I¡¥Á´¹ñ¤Î30Âå°Ê¾åÃË½÷60,000¿ÍÂÐ¾ÝÄ´ºº·ë²Ì
£±¡¥¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï9.1%¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï5.3¡ó¡¢½÷À¤Ç¤Ï12.5¡ó
¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¡Ê°Ê²¼¡Ö¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¡×¡Ë¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î9.1¡ó¡£ÃËÀ¤À¤±¤Ç¤ß¤ë¤È5.3¡ó¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢½÷À¤Ç¤Ï12.5¡ó¤ÈÍ¾ÉÎ¨¤Ï½÷À¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¡£
¡Ú²¼»èÀÅÌ®áî¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÂ¤Î¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤ÎÎ¨¡Û
£²¡¥¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï19.0¡ó¤ÈÄã¤¤¤¬¡¢¾É¾õ·Ð¸³¼Ô¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È47.3¡ó¤ÈÌóÈ¾¿ô
¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï19.0¡ó¤ÇÁ°²ó2021Ç¯Ä´ºº¡Ê22.4¡ó¡Ë¤«¤é¤Ï²¼¤¬¤Ã¤ÆÄã¤¤¿ô»ú¤Ë¡£¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤âÁ°²ó¡Ê49.1¡ó¡Ë¤«¤é2pt²¼¤¬¤Ã¤Æ47.3¡ó¡£
¡Ú²¼»èÀÅÌ®áî¤ÎÇ§ÃÎ¾õ¶·¡ÊÉÂÌ¾¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡Ë¡Û
£³¡¥¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï29.5¡ó¡¢ÃËÀ¤Ï40.4¡ó¤À¤¬½÷À¤¬25.3¡ó¤ÈÄã¤¤
¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤Ç°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¡Ê¡Ö¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤È¡ÖÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Î¹ç»»¡Ë¤Ï29.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¾É¾õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃËÀ¤È½÷À¤Ç°ã¤¦·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬40.4¡ó¤È4³ä¤òÄ¶¤¨¡¢°ìÊý½÷À¤Ç¤Ï25.3¡ó¤È4¿Í¤Ë3¿Í¤ÏÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú°å»Õ¤Ø¤ÎÁêÃÌ¾õ¶·¡Û
II¡¥²¼»èÀÅÌ®áî¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë2,477¿ÍÂÐ¾ÝÄ´ºº·ë²Ì
£±¡¥3Ç¯°Ê¾å¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾É¾õ¤¬Â³¤¯¿Í¤Ï57.5¡ó¤òÀê¤á¤ë
²¼»èÀÅÌ®áî¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢¡Ö3Ç¯～5Ç¯Ì¤Ëþ¡×17.7¡ó¡¢¡Ö5Ç¯～10Ç¯Ì¤Ëþ¡×17.4¡ó¡¢10Ç¯°Ê¾å22.4¡ó¤ÇÂ¤·¾å¤²¤ë¤È3Ç¯°Ê¾å¤¬57.5¡ó¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö1Ç¯～3Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤Î19.9¡ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢77.4¡ó¤¬1Ç¯°Ê¾å¾É¾õ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¾É¾õ¤¬Â³¤¤¤¿´ü´Ö¡Û
£²¡¥°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÎÍýÍ³¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔÊØ¤¬ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê57.1¡ó¡Ë¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²þÁ±¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï°²½¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê34.3¡ó¡Ë¤Ê¤ÉÉÂµ¤¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¯°ø
¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¤Î¤Ë°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔÊØ¤¬ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç57.1¡ó¤¬ÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£2ÈÖÌÜ¤Ï34.3¡ó¤Ç¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²þÁ±¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï°²½¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡¢3ÈÖÌÜ¤Ï32.7¡ó¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡×¤¬Â³¤¯¡£
¡Ú¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼õ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¡¾å°Ì7¹àÌÜ¡Û¡ÊN=1,735¡Ë¢¨°å»Õ¤ÎÁêÃÌ¤ä¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í
£³¡¥²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡ÖÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï32.0¡ó
¾É¾õ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ä²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤â¡Ö¼«Á³¤Ë¼£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï29.6¡ó¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È
¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â32.0¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡Ú²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¡¾å°Ì10¹àÌÜ¡Û¡ÊN=2,190¡Ë¢¨²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëorÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í
£´¡¥¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëº¤¤ê¤´¤È¤äÉÔËþ¤¬²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤éÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï62.8¡ó
¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÆü¾ïÀ¸³è¤Çº¤¤ë¤³¤È¤äÉÔËþ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÂ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×46.3¡ó¡¢¡ÖÏ·¤±¤Æ¤ß¤¨¤ë¡×46.3¡ó¡¢¡ÖÄ¹»þ´ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤ÈÈè¤ì¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×44.3¡ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¡£¾É¾õ¤òÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ëº¤¤ê¤´¤È¤äÉÔËþ¤¬²ò·è¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éº£¸åÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï62.8¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£
¡Ú¾É¾õ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤äÉÔËþ¤Ë»×¤¦¤³¤È¡¡¾å°Ì7¹àÌÜ¡Û¡ÊN=2,477¡Ë
¡Ú¾É¾õ¤òÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ò·è¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éº£¸åÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡Û¡ÊN¡á2,069¡Ë¢¨º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í
£µ¡¥¼ãÇ¯ÃËÀ¤Ï¾É¾õ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬30ÂåÃËÀ66.2¡ó¡ÊÁ´ÂÎ39.8¡ó¡Ë¡¢¸¶°ø¤äÉÂÌ¾¤òÄ´¤Ù¤¿¤¤¿Í¤¬30ÂåÃËÀ62.3¡ó¡ÊÁ´ÂÎ47.0¡ó¡Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¿Í¤¬30ÂåÃËÀ55.8¡ó¡ÊÁ´ÂÎ31.4¡ó¡Ë
²¼»èÀÅÌ®áî¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿ÍÁ´ÂÎ¤Ç39.8¡ó¡¢¡Ö¸¶°ø¤äÉÂÌ¾¤òÄ´¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬47.0¡ó¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬31.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò30ÂåÃËÀ¤À¤±¤Ç¤ß¤ë¤È¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬66.2¡ó¡¢¡Ö¸¶°ø¤äÉÂÌ¾¤òÄ´¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬62.3¡ó¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬55.8¡ó¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ö¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤¬Á´ÂÎ45.8¡ó¤ËÂÐ¤·30ÂåÃËÀ54.5¡ó¡¢¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤ä¼£ÎÅÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤¤¡×¤¬Á´ÂÎ40.4¡ó¤ËÂÐ¤·30ÂåÃËÀ54.5¡ó¤Ê¤É¡¢Í¤¹¤ë¾É¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿ËÜ¼ÁÌä¤ÎÁ´¤Æ¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ30ÂåÃËÀ¤¬Á´ÂÎ¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¤¿ô»ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú¾É¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È¡Û¢¨¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤Î5¤Ä¤Î²óÅú¤Î¤¦¤Á¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤ÎÆó¤Ä¤Î¹ç·×
£¶¡¥¾É¾õ¤Ë¤è¤ëº¤¤ê¤´¤È¤Ç¤â¡¢ÃËÀ30Âå¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Ãå¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍÎÉþ¤òÃå¤Ë¤¯¤¤¡×¤¬46.8¡ó¡ÊÁ´ÂÎ23.7¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÎ¿Í¤Ê¤É¤«¤éÂ¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤¬54.5¡ó¡ÊÁ´ÂÎ19.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö³°½Ð¤äÊâ¤¯¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ë¡¢µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤¬46.8¡ó¡ÊÁ´ÂÎ17.8¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ãÇ¯ÃËÀ¤Î¿ô»ú¤¬¹â¤¤
¾É¾õ¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤â¡¢30ÂåÃËÀ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Ãå¤¿¤¤¤È»×¤¦ÍÎÉþ¤òÃå¤Ë¤¯¤¤¡×46.8¡ó¡ÊÁ´ÂÎ23.7¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉþÁõ¤òÁªÂò¤¹¤ëºÝ¡¢¾É¾õ¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¡×64.9¡ó¡ÊÁ´ÂÎ38.8¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÞ¯Íî¤¹¤ëºÝ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¼«¿®¤¬¤â¤Æ¤Ê¤¤¡×51.9¡ó¡ÊÁ´ÂÎ34.2¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃÎ¿Í¤Ê¤É¤«¤éÂ¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×54.5¡ó¡ÊÁ´ÂÎ19.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉÔ·ò¹¯¡¢ÉÂµ¤¤Ã¤Ý¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×55.8¡ó¡ÊÁ´ÂÎ32.1¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ê¤É¤Ç¤â¹â¤¤¿ô»ú¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡×46.8¡ó¡ÊÁ´ÂÎ15.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö³°½Ð¤äÊâ¤¯¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ë¡¢µ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×46.8¡ó¡ÊÁ´ÂÎ17.8¡ó¡Ë¤Ê¤É¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÊØ¤ä¡¢¡ÖÂ¤¬¤À¤ë¤«¤Ã¤¿¤êÉÔ²÷´¶¤â¤¢¤ê¡¢Ìë¤¹¤Ã¤¤êÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×54.5¡ó¡ÊÁ´ÂÎ27.5¡ó¡Ë¡¢¡ÖÄ«Êý¤«¤éÉÑÈË¤ËÂ¤¬¤Ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º¤¤ë¡×51.9¡ó¡ÊÁ´ÂÎ32.3¡ó¡Ë¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤Î¤·¤ó¤É¤µ¤Ç¤â¸®ÊÂ¤ß¿ô»ú¤¬¹â¤¤¡£
¡ÚÆü¾ïÀ¸³è¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Êº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤³¤È¤äÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤³¤È¡Û
¡Ú¹Àî²íÇ·ÀèÀ¸¡Ê¤ªÃã¤Î¿å·ì´É³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ±¡Ä¹¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
²¼»èÀÅÌ®áî¤Ï¡¢Â¤Î¤À¤ë¤µ¤ä¤à¤¯¤ß¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¼¾¿¾¤ä¿§ÁÇÄÀÃå¤Ê¤É¤ÎÈéÉæ±ê¤ò¹çÊ»¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤¦¤ÃÂÚÀÄÙáç¤Ø¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ç¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¾É¾õ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â°²½¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖÂÎ¼Á¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¤À¤ë¤µ¤ä¤à¤¯¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Ï½ù¡¹¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¾É¾õ¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ÖÉÂµ¤¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬Çö¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾É¾õ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¿´¿È¤È¤â¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢À¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢²¼»èÀÅÌ®áî¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤ÉÂµ¤¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÇ¯¤Ï°åÎÅµ»½Ñ¤¬Âç¤¤¯¿ÊÊâ¤·¡¢¹â¼þÇÈ¤ä¥ìー¥¶ー¼£ÎÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°åÎÅÍÑÀÜÃåºà¤Ë¤è¤ëºÉÀò½Ñ¡Ê¥°¥ëー¼£ÎÅ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÄã¿¯½±¤ÇÆüµ¢¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ê·ì´ÉÆâ¼£ÎÅ¤¬ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ì´ÉÆâ¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ä¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»Å»ö¤ä²ÈÄí¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁªÂò»è¤¬½½Ê¬¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¼£ÎÅ¤ÏÂçÊÑ¡×¡¢¡ÖÆþ±¡¤¬É¬Í×¡×¡¢¡Ö²¿²ó¤âÄÌ±¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾É¾õ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¤éÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¼»èÀÅÌ®áî¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇº¤ß¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÉÔ²÷´¶¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿QOL¤¬¸þ¾å¤·¡¢¤è¤êÁ°¸þ¤¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£²¿Ç¯¤â¾É¾õ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¸½¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬Áá¤¯²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÄË¤ß¤äÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¼£ÎÅ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÀìÌç¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²¼»èÀÅÌ®áî¤È¤Ï¡Û
²¼»èÀÅÌ®áî¤ÏÂ¤Î·ì´É¤ÎÉÂµ¤¤Ç¡¢ÀÅÌ®áî¤È¤Ï·ì´É¡ÊÀÅÌ®¡Ë¤¬¥³¥Ö¡Êáî¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¤ÎÀÅÌ®¤Ë¤¢¤ëÊÛ¤Îµ¡Ç½¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ì±Õ¤¬µÕÎ®¤·¡¢¤¦¤ÃÂÚ¡Ê·ìÎ®¤Ê¤É¤¬ÀÅÌ®Æâ¤Ê¤É¤ËÄäÂÚ¤·¤¿¾õÂÖ¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÀÅÌ®¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë·ì±Õ¤ÎµÕÎ®¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÊÛ¤¬²õ¤ì¡¢·ì±Õ¤¬²¼»è¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¤Î¤À¤ë¤µ¤ä¤à¤¯¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬ËýÀÅª¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¼¾¿¾¤ä¿§ÁÇÄÀÃå¤Ê¤É¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¤ÈÄÙáç¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï15ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤Î43¡ó¡¢30ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï62¡ó¤â¤Î¿Í¤ËÀÅÌ®áî¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(*2)¡£
¼ç¤Ê¥ê¥¹¥¯Í×°ø¡§
½Ð»º·Ð¸³¡§½Ð»º·Ð¸³¤Î¤¢¤ë½÷À¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹(*3)¡£Ç¥¿±»þ¤Ë¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÀÅÌ®¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊÛ¤¬²õ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÅÁÀ¡§Î¾¿Æ¤È¤â²¼»èÀÅÌ®áî¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î»Ò¶¡¤â90%È¯¾É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹(*4)¡£
Î©¤Á»Å»ö¡§ 1¥ö½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Í¤ÏÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃ¤Ë1Æü8»þ´Ö°Ê¾åÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹(*5)¡£
ÈîËþ¡§²¼»èÀÅÌ®áî¤ò°²½¤µ¤»¤ë°ø»Ò¤Ç¤¹(*5)¡£
¡ØÂ¤ÎÉÔÄ´¤È¼À´µ¡¿²¼»èÀÅÌ®áî¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº2025¡Ù Ä´ºº³µÍ×¡Û¡¡
¢£ Ä´ºº»þ´ü¡§ 2025Ç¯10·î14Æü～10·î15Æü
¢£ Ä´ººÊýË¡¡§ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£ Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§
Á´¹ñ¤Î30Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷
Í¸ú²ó¼ý¿ô60,000¡¡¡ÊÃËÀ28,536¡¡½÷À31,464¡Ë
¡ö60,000¿Í¤ÏÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¹½À®Èæ¡ÊÀÇ¯Âå¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ËÌÜÉ¸¥µ¥ó¥×¥ë¤òÀßÄê¤·²ó¼ý¤ò¼Â»Ü
²óÅú¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Â¤Î¡Ö·ì´É¤¬°ÊÁ°¤ÈÈæ¤ÙÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡¢¡Ö·ì´É¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö·ì´É
¤Ë¥³¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾É¾õ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë
Ä´ºº¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê
Í¸ú²ó¼ý¿ô2,477¡¡¡ÊÃËÀ685¡¡½÷À1,792¡Ë
¢£¥³¥ô¥£¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡Ö²¼»èÀÅÌ®áî¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¼À´µ·¼È¯¥µ¥¤¥È¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤²¼»èÀÅÌ®áî¤Î¤³¤È¡×¡Êhttp://www.think-vein.jp¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¼À´µ¤Î¸¶°ø¡¢¿ÇÃÇ¡¢¼£ÎÅË¡¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËÉÙ¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
