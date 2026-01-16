¡Ú£´¡î¡ß¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¥«¥Õ¥§¡Û¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¢¡ØSAKURA Sweets Collection¡Ù³«ºÅ
¡¡¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µÇ°Æü¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¥«¥Õ¥§ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤²£ÉÍ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£´¡î¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥§¥¢¡ØSAKURA Sweets Collection¡Ù¤ò2026Ç¯2·î6Æü(¶â)¤«¤é4·î30Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤¨¡¢£´¡î¤ÇËèÇ¯¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØSAKURA Collection¡Ù¤Î2026Ç¯¿·ºî¥¸¥å¥¨¥êー¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¤ー¥Ä3¼ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯4¼ï¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤´Í½Ìó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ýー¥Á¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â´¶È¤äÆþ³Ø¡¢¿·À¸³è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤¬½Å¤Ê¤ë½Õ¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»þ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¥«¥Õ¥§ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤²£ÉÍ :
https://cafe.anniversaire.co.jp/minatomirai/
¡Ú£´¡î¡ß¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¥«¥Õ¥§¡Û¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÇØ·Ê
¡¡¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ØÁÛ¤¤¤òÂ÷¤¹¥®¥Õ¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£´¡î¡×¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤äÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖµÇ°Æü¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¡£Î¾¼Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿åÊÕ¤Î³¹¡¢²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ËÐÊ¤à¡Ö¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¥«¥Õ¥§ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤²£ÉÍ¡×¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¡Ö¿å¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤¹¤ë£´¡î¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥×¥é¥óÁ´2¼ï¡¡¢¨Í½Ìó¸ÂÄê
¡ÖSAKURA¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡× 6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨Í½Ìó¸ÂÄê
¡¡ºù¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤È£´¡î¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Îßê¤á¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢½Õ¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ºù¤Î¥¸¥å¥ì¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤¿¥°¥é¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¡¢¥Ä¥ä´¶¤¬Èþ¤·¤¤ºù·°¤ëçõ¤Î¥àー¥¹¡¢¥é¥¤¥Á¤È¥Ô¥ó¥¯¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥Ñー¥È¥É¥Õ¥ê¥å¥¤¤Ê¤É¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Èßê¤á¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¼î¶Ì¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¥±ー¥¤ä´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥é¥º¥Ù¥êー¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤òÅº¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¸ý¤Þ¤ÇÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ーÁ´ÂÎ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥¤¥Ü¥êー¤òÊÌ»®¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£´ÅÌ£¤È¿©»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤ÎºÌ¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ºù¥¨¥Ó¤Î¥¿¥ë¥È¤ä¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡¢ºùÂä¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥³¥ó¥Õ¥£¤È¹ç³û¤Î¥ªー¥×¥ó¥µ¥ó¥É¤È¡¢½Õ¤é¤·¤¤¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Á´4¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤´Í½Ìó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥Õ¥§¥¢¸ÂÄê¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ýー¥Á¡×¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹(¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)¡£¹ÈÃã¡¦¥³ー¥Òー¤Ê¤ÉÁ´16¼ïÎà¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿åÊÕ¤Î·Ê¿§¤Èºù¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖSAKURA¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー(¿ä¤·³è¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕÉÕ¤)¡× 7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨Í½Ìó¸ÂÄê
¡¡SAKURA¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ë¡¢¿ä¤·³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«¥é¥Õ¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¿ä¤·¤Î¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢Á´7¿§¤Î´¥ÇÕÍÑ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ä¤·¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ä¥é¥¤¥ÖµÇ°¡¢¼þÇ¯½Ë¤¤¤Ê¤É¡¢ÂçÀÚ¤ÊµÇ°Æü¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£(¿ä¤·³è¥É¥ê¥ó¥¯¡§ÀÖ¡¢²«¿§¡¢ÀÄ¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢ÎÐ¡¢»ç)¢¨µºÜ¤Î¤ª¿§°Ê³°¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ï2»þ´ÖÀ©¤Ç¤¹(L.O.90Ê¬)
µ¨Àá¸ÂÄê¥Ç¥¶ー¥È3¼ï
¡Öºù·°¤ëÏÂ·ª¤ÎÀ¸ºñ¤ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡× 1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡£´¡î¡ÖSAKURA Collection¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¿§Ì£¤«¤éÁ¡ºÙ¤Ê¼Á´¶¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢½Õ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÇäÅö½é¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÏÂ·ª¤ÎÀ¸ºñ¤ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ò¡¢¡ØSAKURA Sweets Collection¡ÙÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÊ¸¸å¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºñ¤ê¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÂ·ª¤ÎÍ¥¤·¤¯¾åÉÊ¤Ê´Å¤¤¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Û¥í¥Û¥í¤È¤Û¤É¤±¤ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÏÂ·ª¥Úー¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¤Èºù¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢»Å¾å¤²¤Ëºù¥Ñ¥¦¥Àー¤È¶âÊ´¤òìÔÂô¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¤è¤¦¤Êßê¤á¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢¿´²Ú¤ä¤°½Õ¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Öºù¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¥Ñ¥ó¥±ー¥¡× 2,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¤Î·ëº§¼°¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ç¥¶ー¥È¡Ö¥¯¥ìー¥×¥·¥å¥¼¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¥Ñ¥ó¥±ー¥¤¬¡¢½Õ¸ÂÄê¤ÎÁõ¤¤¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡£¥â¥Á¥â¥Á¤È¤·¤¿¥¯¥ìー¥×À¸ÃÏ¤È¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Í¡¢É½ÌÌ¤ò¹á¤Ð¤·¤¯¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê°ì»®¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤Èçõ¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¡¢½Õ¤é¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª»®¤Î¾å¤Ë¤Ïºù¤¬ºé¤¸Ø¤ë¾ð·Ê¤òÉÁ¤¡¢¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È½ËÊ¡¤Î¶õµ¤´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢¶âÇó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ºù¥¯¥êー¥à¤Ç¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¤è¤¦¤Ëßê¤á¤¯ÆÃÊÌ´¶¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ëþ³«¤Îºù¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ì»®¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ÈË¬¤ì¤ë¡È½Õ¤ÎµÇ°Æü¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖSAKURA¥Ç¥¶ー¥È¥×¥ìー¥È¡× 1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ç¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢¤è¤êµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëSAKURA¥Ç¥¶ー¥È¥×¥ìー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºù·°¤ëçõ¤Î¥àー¥¹¡¢¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¥±ー¥¡¢¥é¥º¥Ù¥êー¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¡¢ºù¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È·°¤ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Î4¼ï¤ò°ì»®¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢ºù¿§¤ÎºÌ¤ê¤È½Õ¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Î¤´Í½Ìó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ØSAKURA Sweets Collection¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£²º¤ä¤«¤Ê½Õ¤Î»þ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶ー¥È¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯4¼ï
¡¡ºù¿§¤ÎºÌ¤ê¤È½Õ¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¥°¥é¥¹¤Ë±Ç¤·¤¿¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯4¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥Æ¥£ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤ÎSAKURA¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èþ¤·¤¤¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ëSAKURA¥¹¥Ñー¥¯¥ë¤ä¡¢ºù¥·¥í¥Ã¥×¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¥°¥é¥¹¤Ë¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤®¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Ã¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¡¦Ãº»À¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤¨¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ØSAKURA Sweets Collection¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤â¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
SAKURA¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー (HOT) 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SAKURA¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー (ICE) 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SAKURA¥¹¥Ñー¥¯¥ë 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SAKURA¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯
´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¶õ´Ö±é½Ð
¡¡Å¹Æâ¤Ë¤Ïºù¤ÎÁõ¾þ¤ò»Ü¤·¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ç½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±é½Ð¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÁë¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë³«ÊüÅª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ê¡¢£´¡î¡ÖSAKURA Collection¡×¤¬É½¸½¤¹¤ëºù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¿å¡É¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤âÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½Õ¤Ë¤Ï¡¢Áë±Û¤·¤ËË¾¤àµ¥¼ÖÆ»¤Ëºù¤¬ºé¤¸Ø¤ê¡¢¿åÊÕ¤Èºù¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡ØSAKURA Sweets Collection¡Ù³«ºÅ³µÍ×
[ ¥Õ¥§¥¢´ü´Ö ] ¡¡ 2026Ç¯2·î6Æü(¶â)¤«¤é4·î30Æü(ÌÚ)
[ ¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー ]
¡¡¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥×¥é¥óÁ´2¼ï¡¡¢¨Í½Ìó¸ÂÄê
¡ÖSAKURA¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡× 6,500±ß
¡ÖSAKURA¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー(¿ä¤·³è¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕÉÕ¤)¡× 7,000±ß
¡¦¥Ç¥¶ー¥ÈÁ´3¼ï
¡Öºù·°¤ëÏÂ·ª¤ÎÀ¸ºñ¤ê¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡× 1,800±ß
¡Öºù¤È¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¥Ñ¥ó¥±ー¥¡× 2,600±ß
¡ÖSAKURA¥Ç¥¶ー¥È¥×¥ìー¥È¡× 1,870±ß
¡¦¥É¥ê¥ó¥¯Á´4¼ï
¡ÖSAKURA¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー(HOT)¡× 1,100±ß
¡ÖSAKURA ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ー(ICE)¡× 1,100±ß
¡ÖSAKURA¥¹¥Ñー¥¯¥ë¡× 1,100±ß
¡ÖSAKURA¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡× 1,210±ß¡¡¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ë¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤È¤â¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹
£´¡î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡£´¡î¤È¤Ï¡¢É¹¤¬Ä¥¤Ã¤¿¿åÄì¤Çµû¤¿¤Á¤¬Í£°ìÀ¸Â©¤Ç¤¤ë²¹ÅÙ¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¿å¡×¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î»Ñ¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤Ê¤¤Â¿ÌÌÀ¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿å¤Î»ý¤ÄÍ¥Èþ¤µ¤È¼«Í³¤µ¤Ë¡¢½÷À¤ÎÆü¡¹¤ÎÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ëµ¤Ê¬¤ò½Å¤Í¤¢¤ï¤»¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢££´¡î¸ø¼°HP¡¡https://www.fdcp.co.jp/DefaultBrandTop.aspx?bid=4c-jewelry
£´¡î¡ÖSAKURA Collection¡× 2026Ç¯1·î30Æü(¶â)È¯Çä
¡Ö¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¥«¥Õ¥§ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤²£ÉÍ¡×
¡¡¡Ö¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¥«¥Õ¥§ ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤²£ÉÍ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤½Ð¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÂçÀÚ¤ÊµÇ°ÆüÍÑ¥×¥é¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[ ¾ì½ê ]¡¡ ¢©231-0001 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á2-1-4
[ ±Ä¶È»þ´Ö ]¡¡Ê¿Æü/11:00～17:00¡ÊL.O.16:00¡Ë ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü/11:00～21:00¡ÊL.O.20:00¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
[ ÄêµÙÆü ]¡¡²Ð¡¦¿åÍËÆü ¢¨½Ëº×Æü¤Ï±Ä¶È
[ ÅÅÏÃ ]¡¡ 045-640-5188
URL https://cafe.anniversaire.co.jp/minatomirai/
¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ï¡¢½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤ÈµÇ°Æü¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹¬¤»¤Î½Ö´Ö¤ò¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤ÎµÇ°Æü¤Ë¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¿®ÃÏ¡¦É½»²Æ»Å¹¤ä¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»ÜÀß¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤²£ÉÍÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Ë·ëº§¼°¾ì¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÈµÇ°Æü¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢·ëº§¼°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Ýー¥º¤ä¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤ÉµÇ°Æü¤ò¼´¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥Ë¥ô¥§¥ë¥»¥ë¸ø¼°HP¡¡https://www.anniversaire.co.jp/