Â¿ÍÍÀ­¤È¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡£±Ñ¹ñ»ùÆ¸½ñ³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼ÔÍèÆü¡ª―¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡×¤È»×¤¨¤ëÊª¸ì¤ò¡Ú2/12ÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û

¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡×¤È»×¤¨¤ëÊª¸ì¤ò
¼«¼£ÂÎ»ö¶È¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¡×(https://www.bookstart.or.jp/bookstart/)¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë NPO¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È(https://www.bookstart.or.jp/)¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»ùÆ¸½ñ³¦¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤È¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯»á¤ò¾·æÛ¤·¡¢2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¹Ö±é¡¦ÂÐÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯～»ùÆ¸½ñ¤¬¤Ò¤é¤¯¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÌ¤Íè¡×(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000097323.html)¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹»á¤Î»ëÅÀ¤ÈËÜ´ë²è¤ÎÁÀ¤¤¡¡～°ËÆ£°¡¼Ó»á¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤â
- Putting the ¡Æchildren¡Ç into children¡Çs books¡¡
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤À¡× ¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯»á¤ÏËÜ¤Å¤¯¤ê¤ÎÃæ¿´¤Ë»Ò¤É¤â¤òÃÖ¤¡¢»Ò¤É¤â¤Î·Ð¸³¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤òÀ¡¤Þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ËÜ¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ë»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬³Î¤«¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò¤â¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿»ùÆ¸½ñ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ØÀ¤³¦¤Î¸«Êý¤½¤Î¤â¤Î¡Ù¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¡×¤È¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
- ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï°ËÆ£°¡¼Ó»á¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Ù±ç¤¹¤ë¡¿¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸À¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¼õ¤±¤È¤á¹ç¤¦¼Ò²ñ¡×¤ò¹Í¤¨¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸½¤ò´ê¤¦¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä»Ò¤É¤âÃ£¤Î¹¬¤»¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯»á¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
- ±Ñ¹ñ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¡¢¿ä¿ÊÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ø³ÈÂç¡Ê1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡Ë
- ¾ã³²¤Î¤¢¤ë¼ã¼Ô¤È¶¨Æ¯¤¹¤ëÁ´¹ñ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥¦¥£¥º¡¦¥¥Ã¥º Whizz Kidz)¤Ë·È¤ï¤ë
- »ùÆ¸½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ã³²É½¸½Ä´ºº¡¦¸¡Æ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼çÆ³¡Ê2005Ç¯¡¢¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥Àー¥ëºâÃÄ»Ù±ç¡Ë
- ¡ÖInclusive Minds¡×(https://www.inclusiveminds.com/)¶¦Æ±ÀßÎ©¡¢»ùÆ¸½ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¿ä¿Ê¡Ê2013Ç¯¡Ë
- »ùÆ¸½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ã³²¼Ô¤ÎÉ½¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÅª¤ÊÄ´ºº¸¦µæ¡ÖReflecting Disability¡×¶¦Æ±¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡£
- ºî²È¡¦É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¡¡¡¡
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Ø¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯～»ùÆ¸½ñ¤¬¤Ò¤é¤¯¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÌ¤Íè¡Ù(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000097323.html)
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00-16:00¡Ê³«¾ì12:15¡Ë
¾ì½ê¡§¤¤å¤ê¤¢¤ó 1³¬ ¾®¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§220Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¿½¹þ¡§ÅöNPO¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤è¤ê(https://www.bookstart.or.jp/information/20251208/6064/)
¢¨¼êÏÃÄÌÌõ¡¦ÆüËÜ¸ì»úËë¡¦±Ñ¸ìÃà¼¡ÄÌÌõ¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿Äó¶¡¡¢¹üÅÁÆ³¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥óÂß½Ð¤Ê¤É¾ðÊóÊÝ¾ã¤¢¤ê¡£
¥×¥í¥°¥é¥à
¹Ö±é¡§¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯»á¡Ö¡Ø¤³¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È»×¤¨¤ëÊª¸ì¤ò¡×
ÂÐÃÌ¡§Ùø¾å µ×»Ò»á¡Ö»Ò¤É¤â¤È¶¦¤ËÁÏ¤ëËÜ¡×¡¿°ËÆ£ °¡¼Ó»á¡Ö¡Ø»Ù±ç¤¹¤ë¡¿¤µ¤ì¤ë¡Ù¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡×
°Ê²¼¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¼èºà¤Î¤´¸¡Æ¤¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡þ¡ÖÆüËÜ¤Î»ùÆ¸½ñ¤Î¤Ä¤¯¤ê¼ê¤È¤Î¸òÎ®´ë²è¡õ»Ò¤É¤â¤È¤Î¸òÎ®¡¦ÆÉ¤ß¤¤«¤»¡×
¡¡¡¡Æü»þ¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～15:50
¡¡¡¡²ñ¾ì¡§KAMISHIBAI HALL (ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¦Æ¸¿´¼Ò¡Ë
¡¡¡¡ÂÐ¾Ý¡§»ùÆ¸½ñ½ÐÈÇ´Ø·¸¼Ô
¡þ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤Î²ÄÇ½À¡×
¡¡¡Ê¹Ö±é¡õ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¡¡¡Æü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü(Æü¡Ë13:00～16:00
¡¡¡¡²ñ¾ì¡§¹ñÎ©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µÇ°ÀÄ¾¯Ç¯Áí¹ç¥»¥ó¥¿ー ¥»¥ó¥¿ーÅï
¡¡¡¡¢¨»²²ÃÈñ¡§ÍÎÁ¡Ê1000±ß¡Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈPeatix¤è¤ê»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¡ÊAlex Strick¡Ë
»ùÆ¸½ñºî²È¡£Inclusive Minds¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¡£Reflecting Disability¶¦Æ±¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡£Ãø½ñ¡ØYou Can!¡Ù¡ØWe Can!¡Ù¡ÊOtter-Barry Books¡Ë¡¢¡ØLet¡Çs Play¡Ù¡ÊChild¡Çs Play¡Ë¤Û¤«¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§alexandrastrick.co.uk(https://www.alexandrastrick.co.uk/)
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=1JxuEUu0EGM ]