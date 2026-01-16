¡Ú¤½¤´¤¦Èþ½Ñ´Û¡Ûartisans ¤ÈÎØÅçÅÉ
ÎØÅçÉü¶½»Ù±ç ¡Ö¤½¤Î¤µ¤¡×¤ò¹Í¤¨¤ë´ë²è
¸÷Âô¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë±£¤ì¤¿¡¢±ü¿¼¤¹¤®¤ëµ»Ë¡¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
ÎØÅçÅÉ¤¬2024Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ°èÆÈ¼«¤ÎÊ¬¶ÈÀ©¤¬Âç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±ÎØÅçÅÉ¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë²¿¤È¤«É÷·ê¤ò³«¤±ÃÏ°è¤ÎÉü¶½¤ÈÎØÅçÅÉ¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Å¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¼¿¤Îµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤ÈÎØÅçÅÉ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ÀÐÀî¸©Î©ÎØÅç¼¿·Ýµ»½Ñ¸¦½¤½ê½êÄ¹ ¾®¿¹Ë®êÌ»á¡Ê½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¡Ö髹¼¿¡×ÊÝ»ý¼Ô¡Ë¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â ¤È½¾Íè¤Î¼¿¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤êÎØÅçÅÉÆÈ¼«¤Î¹©Äø¤Ê¤É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¿Æ¤·¤ß¤Î»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÁÇÃÏ¤ÎºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë¹â¤¤µ»½Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·ÎØÅçÅÉ¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÎØÅçÅÉ¤Î²áµî¸½ºß¤ò¸«¿ø¤¨Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤¦ÎØÅç¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºî²ÈÌó 60 Ì¾¤ÎºîÉÊ¤ÈÁÇÃÏ¤òÃ´¤¦¹â¤¤µ»½Ñ¤Îµ»¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼¿ ÁÇÃÏ ÁÇºà Æ»¶ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢µ»Ë¡¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï´°À®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÃ±¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²Ã¾þ¤ò»Ü¤¹Á°¤Î¡ÖÁÇÃÏ¡×¤Î´°À®¤Ë »ê¤ë²áÄø¤ò¾Ü¤·¤¯¤½¤ÎÄ¶Àäµ»¹ª¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¡¢ÎØÅçÅÉ¤ÎÊ£»¨¤Ê¹©Äø¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½ç¤ò¤ª¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤ ¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¸¼¨¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤½¤Î¹©Äø¤ËÉ¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤âÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò ¼¿ ¤¦¤ë¤· ¡Ó ÆüËÜ¤Î¼¿ ÆüËÜ¤¦¤ë¤·Áß¤µ»½ÑÊÝÂ¸²ñ ¡Ê´ä¼ê¸©Æó¸Í»Ô¾ôË¡»û¡Ë¼¿¤Ï¡¢ÆìÊ¸»þÂå¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÅ·Á³ÅÉÎÁ¤Ç¼ù±Õ¤òºÎ¼è¤·¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤¦¤ë¤·¤Î¸½ºß¤Î¼ç¤Ê»ºÃÏ¤Ï´ä¼ê¸©Æó¸Í»Ô¾ôË¡»û¶áÊÕ¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤ë¼¿¤¬¹ñÆâºÇ¹âÊö¤È¸À¤ï¤ì¡¢µ®½Å¤Ê¼¿¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÏÎØÅç¼þÊÕ¤Ç¤âºÎ¼è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¿ÎÓ¡¢¼¿Áß¤µ»½Ñ¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¾ôË¡»û¤¬¹ñÆâÀ¸»ºÎÌ¤Î 75%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò ÃÏ¤ÎÊ´ ¡Ó ÎØÅçÅÉ¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼¿´ï¤Î°ìÂç»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎØÅçÅÉ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÎØÅçÃÏ¤ÎÊ´¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë²¼ÃÏ¼¿¤Ëº®¤¼¤ë¡Ö·¾ÁôÅÚ¡×¤Ë¤¢¤ê¡¢³¤Ãæ¤Î¥×¥é¥ó ¥¯¥È¥ó¤¬½Å¤Ê¤ê¤Ç¤¤¿ÃÏÁØ¡ÊÎØÅç»Ô¾®Êö»³¡§°Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¡ÖÃÏ¤ÎÊ´»³¡×¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤³¤Î·¾ÁôÅÚ¤ò¿å¤ÈÊÆ ¸Ò¡¢À¸¼¿¤ÇÙÔ¤Í¡¢¾ÆÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡ÖÎØÅçÃÏ¤ÎÊ´¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¡¢¼¿¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¸å¸¦¤°¤È¤¤¤¦ ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê·øÏ´¤Ê¼¿´ï¤ÎÀ½ºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¾¤Î»ºÃÏ¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò µ»Ë¡ ¡Ó ÌÚÃÏ¤äÆÈÆÃ¤ÎÁÇÃÏ¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¡Ê½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâÎØÅçÅÉµ»½ÑÊÝÂ¸²ñ¤Îµ»½Ñ¼Ô¡Ë¡Ö¤ï¤¶¡×¤ò¤´ Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç½ÅÐ¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¼«À¸¤·¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ç½ÅÐ¥Ò¥Ð¡Ê¥¢¥Æ¡Ëºà¤ÎÆÈ¼«¤Î»È¤ï¤ìÊý¤Ë¤Ä¤¤ ¤Æ¤â¤´¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¹Í¤¨¤ë°ì½õ¤È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎØÅçÏ»¿¦¡§ ÏÐÌÚÃÏ »ØÊªÌÚÃÏ ¶ÊÊªÌÚÃÏ ÅÉ»Õ ÄÀ¶â ¼¬³¨
ÌÚÂÛ¡¦´¥¼¿¡¦»æÂÛ¡¦ä×ÂÛ¤¬¼ç¤ÊÁÇºà
¡Ú ÌÚÂÛ ¡Û ¡¦ÈÔÊª ¥Ò¥Î¥¡¦¥È¥Á¡¦¥µ¥¯¥é¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÚºà¤ò»ÈÍÑ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡íÜíâ¤ò»È¤¤²óÅ¾¤µ¤»¤Æºî¤ëÆ±¿´±ß¾õ¤ÎµåÂÛ
¡¦»ØÊª ¥Ò¥Î¥¡¦¥¥ê¡¦¥¯¥µ¥Þ¥¡¦¥¢¥Æ ÌÚºà¤òÈÄ¾õ¤Ë²Ã¹©
¡¦¶ÊÊª ¥Ò¥Î¥¡¦¥¢¥¹¥Ê¥í¡¦¥¯¥µ¥Þ¥ ÌÚºà¤òËïÌÜ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÇöÈÄ´¬ÂÛ
¡¦ÑêÊª ¥Û¥¦¥Î¥ íÜíâ¤ò»È¤ï¤º¡¢ïØ¤äÄ¦¹ïÅá¤ÇÄ¦¤êÈ´¤¤¤¿ÂÛ
ÀÐÀî¸©Î©ÎØÅç¼¿·Ýµ»½Ñ¸¦½¤½ê
ÀÐÀî¸©Î©ÎØÅç¼¿·Ýµ»½Ñ¸¦½¤½ê¤Ï¼¿·Ýµ»½Ñ¤ÎÊÝÂ¸¤È·Ñ¾µ¤Î¤¿¤á 1967 Ç¯¤Ë½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâÊÝ»ý¼Ô¤Î¸Î ¾¾ÅÄ¸¢Ï»ÀèÀ¸¤Î¤´ËÛÁö¤Î¤â¤ÈÎØÅç¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÎ©¤Ë¤¢¤¿¤ê¾¾ÅÄÀèÀ¸¤Ï¡Ö·Ý¤Ï¿Í¤Ê¤ê¡×¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ë¶µ°éÊý¿Ë¤Î¤â¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤Î¿êË´¡¢¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤ò¤â´¶¤¸¼è¤é¤ì¡¢º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤ä¿¶¶½¡¢¸¦ïÓ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤é¤ìÀßÎ©¤«¤é 60 Ç¯¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ ÎØÅçÅÉµ»½ÑÊÝÂ¸²ñ
1977 Ç¯¤ËÎØÅçÅÉ¤Ï½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼¿ÅÉ¤ê¤Î¤ß¤Ç¤â 30 ¹©Äø¤ËµÚ¤ÖÆþÇ°¤Êºî¶È ¤Ë¤è¤ê¡¢·øÏ´¤Ç¼¿ÆÈ¼«¤Î¿§ºÌ¸÷Âô¤òÈ¯´ø¤·¤¿Èþ¤·¤¤¼¿´ïÀ½ºî¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßµ»½Ñ¼Ô¤Ï¡¢ÏÐÌÚÃÏ»Õ¡¢¶ÊÊª¡¢»ØÊª¡¢ËÑÌÚÃÏ¤Î»Í¿¦¡¢髹¼¿ÉôÌç¤ÇÅÉ»Õ¡¢蠟¿§¤ÎÆó¿¦¡¢²Ã¾þÉôÌç¤ÇÄÀ ¶â¡¢¼¬³¨¤ÎÆó¿¦¤Î·×È¬¿¦¤Ç¤¹¡£
ÎØÅçÅÉ¤ÎÁõ¾þµ»Ë¡ ¸½ºß¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ
ÎØÅçÅÉ¤ÏÅö½éÌµÃÏ¤Î¸æÁ·¤ÈÏÐ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÇËÑ¤Ê¡Ö²È¶ñÁ·¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¹¾¸ÍµýÊÝÇ¯´Ö¤ËÄÀ¶â¡¢Ê¸²½Ê¸À¯»þÂå¤Ë¼¬³¨¤¬²Ã¤ï¤ê²Ã¾þ¤Îµ»Ë¡¤âÈ¯Ã£¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÄÀ¶â »³´ß°ìÃË¡Ô¼¿¾ÝÖÈÈ¢¡Ö¶Ì¶Á¡×¡Õ
¡ÚÄÀ¶â¤È¤Ï¡Û ¼¿´ï¤ÎÉ½ÌÌ¤ËïØ¤ÇÊ¸ÍÍ¤òÄ¦¤ê¡¢¹Â¤Ë¼¿¤òÅÉ¤ê¶âÊ´ ¤ä¶âÇó¤Ê¤É¤òÄÀ¤á¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ëµ»Ë¡¡£
¡¦¼¬³¨ ÃæÌî¹§°ì¡Ô·ªÁÍ¤ËÉòÆºÊ¸¼¬³¨È¢¡Õ
¡Ú¼¬³¨¤È¤Ï¡Û ¼¿¤ÇÊ¸ÍÍ¤òÉÁ¤¶â¶ä¤Î¶âÂ°Ê´¤ò¼¬¤¤Ä¤±¤ÆÊ¸ÍÍ¤ò É½¸½¤¹¤ëµ»Ë¡¡£
¡¦髹¼¿ ¾®¿¹Ë®êÌ¡Ô¶ÊÎØÂ¤ä×ÂÛ¿©äÆ¡Õ
¡Ú髹¼¿¤È¤Ï¡Û ¼¿¤òºþÌÓ¤ä¥Ø¥é¤ÇÅÉ¤ê½Å¤Í¤ëµ»Ë¡¡¢²¼ÃÏ¹©Äø¤ò·Ð ¤Æ¾åÅÉ¡¦»Å¾å¤²¹©Äø¤Ë
¡¡»ê¤ëÉý¹¤¤µ»Ë¡¡£
― Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦½¤½êÂ´¶ÈÀ¸¤ÎºîÉÊÌó 50 ºî²È¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨ -
ÎØÅçÅÉ¤Î¾ÝÄ§¤ÈÌ¤Íè
¼¿·Ý¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹©·Ý¤Ç¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¸³èÍÍ¼°¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤êµÞÂ®¤ËÅÁÅýÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¡¢¼¼Ä®»þÂå¤«¤é²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤¿ÎØÅçÅÉ¤Îµ»¤òËá¤ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Îò»Ë¤ò´ð¤Ë½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâÎØÅçÅÉµ»½ÑÊÝÂ¸²ñ¤Ïµ»½Ñ¤ÎÅÁ¾µ¤ËÅØ¤á¤Æ 1977 Ç¯Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÎØÅçÅÉ¤Ï¿¦Ç½¤Ë¤è¤ë´°Á´¤Ê Ê¬¶ÈÀ©¤Ë¤è¤êµ»½Ñ¤¬ÃÏ°èÆÈ¼«¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿¤³¤È¤¬°ìÂç»ºÃÏ¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¼¿¤Î¿ÀÍÍ¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Î¾¾ÅÄ¸¢Ï»»á¤¬¡¢ÎØÅç¤Ë¤³¤Î¼¿·Ýµ»½Ñ¸¦½¤½ê¤òÁÏÀß¤·¤¿°Õ¿Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¼¿·Ý¤ÎÌ¤Íè¤òº£°ìÅÙ¹Í¤¨¡¢¤³¤Î¹âÅÙ¤Ê¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤µ»½ÑÅÁ¾µ¤Î½ÅÍ× ¤µ¤ò¹¤¯³§ÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì¤Íè¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤È¶¯¤¯¹Í¤¨¡¢ ¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Å¸Í÷²ñÌ¾¡§ artisans ¤ÈÎØÅçÅÉ
²ñ ´ü¡§2026 Ç¯ 1 ·î 22 Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ 2 ·î 23 Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë ²ñ´üÃæÌµµÙ
²ñ ¾ì ¡§¤½¤´¤¦Èþ½Ñ´Û¡Ê²£ÉÍ±ØÅì¸ý¡¦¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹ 6 ³¬¡Ë
½» ½ê¡§ 220-8510 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç 2-18-1
¡¡¡¡¡¡ ¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹£¶³¬ 045-465-5515¡ÎÈþ½Ñ´ÛÄ¾ÄÌ¡Ï
»þ ´Ö :¸áÁ° 10 »þ～¸á¸å 8 »þ ¡öÆþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î£³£°Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£
Æþ ´Û ÎÁ:(ÀÇ¹þ¡Ë°ìÈÌ 1,400¡Ê1,200¡Ë±ß¡¢Âç³Ø¡¦¹â¹»À¸ 1,200¡Ê1,000¡Ë±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ
¡ö¡Ê ¡ËÆâ¤ÏÁ°Çä¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¡Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ª¥ó¡¿¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥«ー¥É¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥ª¥ó¡¿¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à ¥¢¥×¥ê¡Ï¤ò ¤´Äó¼¨¤ÎÊý¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¡öÁ°Çä·ô¤Ï 12 ·î 20 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é 1 ·î 21 Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¤½¤´¤¦Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢³Æ¼ï¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¢¤ª¤è¤Ó¤´Æ±È¼¼Ô 1 Ì¾¤µ¤Þ¤ÏÆþ´ÛÌµÎÁ¡£
