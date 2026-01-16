Ìµ°õÎÉÉÊ ¡ÖÏÆ¤ËË¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤¡¡Æó½Å¥¬ー¥¼¡¡ÉØ¿Í¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡×¿·È¯Çä
¡¡Ìµ°õÎÉÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÎÉÉÊ·×²è¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡À¶¿å ÃÒ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÏÆ¤ËË¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤¡¡Æó½Å¥¬ー¥¼¡¡ÉØ¿Í¥È¥é¥ó¥¯¥¹¡×¤ò1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢Âç·¿Å¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ìµ°õÎÉÉÊ179Å¹ÊÞ¤È¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÉÉÊ·×²è¤Ï¡¢¡Ö´¶¤¸ÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤È¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö´ÊÁÇ¤¬¹ë²Ú¤Ë°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤òÀ°¤¨¡¢Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢³èÆ°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃËÀÍÑ¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë½÷À¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢½÷ÀÍÑ¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤ò³«È¯
¡¡¥Þ¥ÁÉôÊ¬¤ÏÆó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ìËç¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤âÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÄù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Íú¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£¸ÔÉôÊ¬¤ÏË¥¤¤Âå¤¬½Ð¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÏÆ¤Ë¤âË¥¤¤ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤´¤í¤Ä¤´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Ï¿ÈÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ß¡¢È©¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£Ä¹»þ´ÖÃå¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¢¿²»þ¤ä¤ª¤¦¤Á¤Ç¤ÎÆÉ½ñ¤ä±Ç²è´Õ¾Þ¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÉÇñÀè¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¢£¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó100¡ó¤ÎÆó½Å¥¬ー¥¼À¸ÃÏ
¡¡À¸ÃÏ¤Î»åÈÖ¼ê¢¨¤Ï50ÈÖ¼ê¤Î»å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»å¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ßËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÇÈ©¤¢¤¿¤ê¤Î¤è¤¤À¸ÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÃÏ¤ÎºÇ½ª»Å¾å¤²¤Ë¿å¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¶õµ¤¤ÎÎÏ¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò¤â¤ß¤Û¤°¤¹¡Ö¥¨¥¢ー¥¿¥ó¥Ö¥éー²Ã¹©¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÏÆ¤ËË¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤Æó½Å¥¬ー¥¼¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¥·¥êー¥º¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÉÉÊ·×²è¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö´¶¤¸ÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤È¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¾¦ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»åÈÖ¼ê¡§»å¤ÎÂÀ¤µ¤òÉ½¤¹Ã±°Ì¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÈÖ¼ê¡Ê¤Ð¤ó¤Æ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô»ú¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É»å¤¬ºÙ¤¯¡¢¿ô»ú¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤É»å¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×