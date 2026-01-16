GMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡¢Æü¶½¥¢¥¤¡¦¥¢ー¥ë¡Ö2025Ç¯ÅÙÁ´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ìÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨¥µ¥¤¥È¤ËÁª½Ð
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎGMO¥Ú¥Ñ¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ·òÂÀÏº °Ê²¼¡¢GMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡Ë¤Ï¡¢Æü¶½¥¢¥¤¡¦¥¢ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Æü¶½IR¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙ Á´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¾å¾ì´ë¶È3,937¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ìÉôÌç¤Î¾å°Ì20¼Ò¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëºÇÍ¥½¨¥µ¥¤¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢IR¾ðÊó³«¼¨¤Î½¼¼ÂÅÙÄ´ºº¤È¡¢´ë¶È¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¾úÀ®¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö¾ðÊó¤ÎÂ¿¤µ¡×¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡GMO¥Ú¥Ñ¥Ü¤Ïº£¸å¤â¡¢³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ä¤ªµÒÍÍ¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ô¼ç¡¦Åê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åª³Î¤«¤Ä¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¾ðÊó³«¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£GMO¥Ú¥Ñ¥Ü IR¥Úー¥¸ URL¡§https://pepabo.com/ir/(https://pepabo.com/ir/)
¡Ú¡Ö2025Ç¯ÅÙÁ´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡Û
¡¡Æü¶½¥¢¥¤¡¦¥¢ー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Á´¾å¾ì´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó³«¼¨¤Î½¼¼ÂÅÙ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2003Ç¯ÅÙ¤è¤êËèÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´¾å¾ì´ë¶È3,937¼Ò¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖÁí¹ç¡×¡Ö¶È¼ïÊÌ¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡×¡Ö¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡×¤Î£´¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å°Ì´ë¶È¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á´¾å¾ì´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸½¼¼ÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥° URL¡§https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html(https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html)
¡öÍ¥½¨¥µ¥¤¥È¤Ï¥ê¥ó¥¯ÀèPDFÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊURL¡§https://pepabo.com/(https://pepabo.com/)¡Ë¡Û
¡¡GMO¥Ú¥Ñ¥Ü¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ç¤¤ë¡×¤È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¿ÍÎà¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÁý¤ä¤¹¡×¤Î¤â¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ðー¡Ö¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡ª byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¡ÊURL¡§https://lolipop.jp/¡Ë¤äEC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥éー¥ßー¥·¥ç¥Ã¥× byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¡ÊURL¡§https://shop-pro.jp/¡Ë¡¢¹ñÆâºÇÂç¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¡Öminne¡Ê¥ß¥ó¥Í¡Ë byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¡ÊURL¡§https://minne.com/¡Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ººîÀ®¡¦ÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¡ÖSUZURI¡Ê¥¹¥º¥ê¡Ë byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¡ÊURL¡§https://suzuri.jp/¡Ë¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖGMOÂ¨¥ì¥¹AI¡×¡ÊURL¡§https://sokuresu.ai/¡Ë¡¢ÇÛ¿®²èÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖAlive Studio byGMO¥Ú¥Ñ¥Ü¡×¡ÊURL¡§https://alive-project.com/studio¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥ÉºîÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò¼ç¼´¤È¤¹¤ë¹ñÆâ¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¥Þー¥±¥Ã¥È±¿±Ä²ñ¼Ò2¼Ò¤Î¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤ª¤è¤Óºî²È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ëIR»ñÎÁ¸øÉ½¿ôÃÍµÚ¤Ó¥µ¥¤¥È¸øÉ½¿ôÃÍ¤òÈæ³Ó¡£2025Ç¯10·î9Æü»þÅÀ¡¢GMO¥Ú¥Ñ¥ÜÄ´¤Ù¡£
°Ê¾å
¡ÚGMO¥Ú¥Ñ¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://pepabo.com/(https://pepabo.com/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥Ú¥Ñ¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3633¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´Æ£ ·òÂÀÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£¥É¥á¥¤¥ó¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ðー¡Ê¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë»ö¶È¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£EC»Ù±ç»ö¶È¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É»ö¶È¡¡
»ñËÜ¶â¡¡¡¡2²¯6,222Ëü±ß
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://group.gmo/(https://group.gmo/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã« Àµ¼÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡»ý³ô²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ëー¥×·Ð±Äµ¡Ç½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£°Å¹æ»ñ»º»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß
Copyright (C) 2026 GMO Pepabo, Inc. All Rights Reserved.