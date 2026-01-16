¡Ú¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Û¡Ö½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×2026 Supported by ¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2·î1Æü(Æü)¤«¤é²¼µ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÇÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤Î»ÖÂÀ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ö½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ³ÅÅºàÎÁ¡¢Àä±ïºàÎÁ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥±¥ß¥«¥ëºàÎÁ¤Î¸¦µæ¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡ÊËÜ¼Ò:¿·³ã»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾®ÅÄÅè Ôè¿®ÍÍ¡Ë¤«¤é¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥ã¥ó¥×ÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÄø
¡¡2025Ç¯2·î1Æü(Æü) ～ 2·î28Æü(ÅÚ)
¢£¾ì½ê
¡¡»ÖÂÀ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¢©410-2501ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô²¼Çò´ä1434¡Ë
¢¨¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï´ÑÍ÷²ÄÇ½¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ï´ÑÍ÷ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ÕÆü
2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×2026 Supported by ¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×ÆüÄø(https://www.niigata-albirex-bc.jp/wp-content/uploads/2026/01/0b58874e47b31ea2defa0cb8661ecfcf-1.pdf)
¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò:³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¥×¥íÌîµåÃÄ¡¢ËÜ¼Ò:¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÓÅÄ Âó»Ë¡Ë¤Ï¡¢BC¥êー¥°ÁÏÀß¤È¤È¤â¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥êー¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿©ÉÊÂðÇÛ²ñ¼Ò¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ°ìÁª¼ê¤¬°é¤ÄµåÃÄ¡¢ÆüËÜ°ì¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡ÉµåÃÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤ÏCBO¤Ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£