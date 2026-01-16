¡ÚNANGA¡Û¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥óÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDrake¡Çs¡Ê¥É¥ì¥¤¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
NANGA¡Ê¥Ê¥ó¥¬¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥óÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDrake¡Çs¡Ê¥É¥ì¥¤¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êNANGA ONLINE SHOP¡¦NANGA SHOP HARAJUKU¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¤ÎÊ¸²½¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¥É¥ì¥¤¥¯¥¹¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼´¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇËá¤«¤ì¤Æ¤¤¿¥Ê¥ó¥¬¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Á´7·¿¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä»ÅÍÍ¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²÷Å¬¤ÊÃåÍÑ´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Drake¡Çs ¡ß NANGAMKIV QUILTED RAGLAN COAT
¥Ðー¥¸¥ó¥¦ー¥ë¤Î¥Ø¥ê¥ó¥Üー¥óÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥°¥é¥ó»ÅÍÍ¡£
Î¢ÃÏ¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¥À¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤òÉõÆþ¤·¤¿¥Ê¥¤¥í¥ó¥¿¥Õ¥¿¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾åÉÊ¤ÊÉ½¾ð¤È¹â¤¤ÊÝ²¹À¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¼Àµ¤Ê°õ¾Ý¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Åß¾ì¤ÎÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÃå¤Ç¤¹¡£
Drake¡Çs ¡ß NANGAMKIV QUILTED GAME BLAZER
¥É¥ì¥¤¥¯¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥²ー¥à¥Ö¥ì¥¶ー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ºÇ¹âµé¤ÎÆüËÜÀ½¥¦ー¥ë¤òÍÑ¤¤¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤ä¼ÂÍÑÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ÅÍÍ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤é°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤¤¾ìÌÌ¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Drake¡Çs ¡ß NANGAMKIV QUILTED SHIRT
¥«¥ó¥È¥êー¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄêÈÖ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤ò¥À¥¦¥ó¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡£
¥ì¥¤¥äー¥É¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
Drake¡Çs ¡ß NANGAMKIV QUILTED VEST
½À¤é¤«¤¯ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÆüËÜÀ½¥³¥Ã¥È¥ó¤òÉ½ÃÏ¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥ó¤ÎÎ¢ÃÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ÅÍÍ¡£
¤«¤µ¤Ð¤ê¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÊÝ²¹À¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Drake¡Çs ¡ß NANGAQUILTED SCARF
¥Ê¥ó¥¬¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥é¥¤¥È¥À¥¦¥ó¥Þ¥Õ¥éー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥É¥ì¥¤¥¯¥¹¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ä¥Áー¥Õ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¥ë¥Æ¥Ã¥É¥¹¥«ー¥Õ¡£
Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ÎÊ¸Ì®¤òÈ¿±Ç¤·¡¢Áõ¤¤¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÅÁÅý¤¢¤ë¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¤Î´¶À¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¿¥É¥ì¥¤¥¯¥¹¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇËá¤«¤ì¤Æ¤¤¿¥Ê¥ó¥¬¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬Í»¹ç¤·¤¿ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È²÷Å¬¤ÊÃåÍÑ´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢ÆÍÁ³¤Î´¨¤µ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥ïー¥É¥íー¥Ö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
1·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê
Drake's x NANGAGraphic Tee
¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥êー´ü¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢µ¡Ç½À¤ÈÃåÍÑ¤·¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¥¸¥ãー¥¸ーÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Äø¤è¤¤½ÅÎÌ´¶¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥É¥ìー¥×¤¬ÆÃÄ§¡£ÇØÌÌ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î»É½«¥â¥Î¥°¥é¥à¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê
Drake's x NANGATwill Baseball Cap
¥èー¥¯¥·¥ãー»º¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥Ã¥È¥ó¥Ä¥¤¥ëÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢·ÐÇ¯ÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÉ÷¹ç¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÄÃÏ¤Ê¤·¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤È¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤òÉÁ¤¯¥Ä¥Ð¤Ï¡¢Èï¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://store.nanga.jp/collections/drakes-x-nanga
NANGA¡Ê¥Ê¥ó¥¬¡Ë¤È¤Ï
1941Ç¯¤ËÉÛÃÄ¤Î»ºÃÏ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥À¥¦¥ó¥áー¥«ー¡£
¼ÒÌ¾¤Î¡Ö¥Ê¥ó¥¬¡×¤Ï¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ê¥ó¥¬¡¦¥Ñ¥ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ó¥¬¡¦¥Ñ¥ë¥Ð¥Ã¥È¤ÏÉ¸¹â8126m¤ÈÀ¤³¦¤Ç9ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¯¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¿Í¶ô¤¤»³¡×¤È¤â¶²¤ì¤é¤ì¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁøÆñ¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÅÐÄº¤¬º¤Æñ¤Ê»³¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¡¢¤½¤Î¼ÒÌ¾¤Ë¤ÏÁÏ¶È¼Ô²£ÅÄ¹¸¤Î¡Öº¤Æñ¤À¤«¤é¤³¤½¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅÐ¤é¤ó¤È¤³¤òÅÐ¤Ã¤¿¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
