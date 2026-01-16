¡ÚKids Public 10¼þÇ¯¡ÛÆ³Æþ237¼«¼£ÂÎ¡¦ÁêÃÌ30Ëü·ï¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ðÈ×¤Ë¼¡¤Ê¤ë10Ç¯¤Ø
¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡Ö¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKids Public¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜ Ä¾Ìé¡Ë¤Ï¡¢ÀßÎ©10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅ·ò¹¯ÁêÃÌÁë¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÆ³Æþ¼«¼£ÂÎ¿ô¤Ï237¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Îß·×30Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î10Ç¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Î¹½ÃÛ¡¢AI³èÍÑ¡¢¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¡¦»×½Õ´ü¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯Åù¡¢¡ÖÀ®°é²áÄø¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¹¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯¤ÎÊâ¤ß
¡ÖÉÂ±¡¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï·ò¹¯¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾®»ù²Ê°å¤Î¶¶ËÜ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤«¤é¡Ö¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤Ë¼¯»ùÅç¸©¶Ó¹¾Ä®¡¦ºë¶Ì¸©²£À¥Ä®¤¬Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¡£
¡ÖÌë´Ö¤äµÙÆü¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ë²ÈÂ²²½¤Ç¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½»Ì±¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¤ÎÉ¯Ç÷¡×¤ä¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÎÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÀ¯²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤Ï»ºÉØ¿Í²ÊÎÎ°è¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ò³«»Ï¡£Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤«¤é»Ò°é¤Æ¤Þ¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¤»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î·ò¹¯ÉÔ°Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤«¤é¤Î°ÑÂ÷»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñÌ±¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÉÙ»³¸©¤¬¸©Ã±°Ì¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï237¼«¼£ÂÎ¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢Îß·×ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó15Ëü¿Í¡¢Îß·×ÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï30Ëü·ï°Ê¾å¡£¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢Ãå¼Â¤Ë¤½¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Á¥¿¥¤¥ïー¥¯¥¹¤¬¡¢2025Ç¯9·î17Æü～10·î15Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Web¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº(*1)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë»º¸å¤ä»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤ÎÃæ¤Ç¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢
- ÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ëÊý¤òÁá´üÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê34¡ó¡Ë
- ½»Ì±¤¬µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¡Ê28¡ó¡Ë
¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
[»º¸å¤ä»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö(»º¸å¤¦¤ÄÅù)¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¡ÖºÇ¤â¡×Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ï²¿¤À¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«?(n=229)]¡¡
¡ã½ÐÅµ¡ä2025Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Á¥¿¥¤¥ïー¥¯¥¹Ä´¤Ù
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤«¤éµÔÂÔ¤ä»º¸å¤¦¤Ä¡¢°é»ùÉÔ°ÂÅù¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Îµï½»¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ØÏ¢·È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥ê¥¹¥¯¤ò´¶ÃÎ¤·¼«¼£ÂÎ¤ËÏ¢·È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢70.7%¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê»Ù±ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ºÇ¤â²ÝÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ëÊý¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡ÖÍèÄ£º¤Æñ¤Ê½»Ì±¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤¿¡Ê53¡ó¡Ë¡×¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÎËþÂ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡Ê33¡ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Ì±¤¬µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤Þ¤¹¡£
[¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(Ê£¿ôÁªÂò) (n=30)]
¡ã½ÐÅµ¡ä2025Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥Á¥¿¥¤¥ïー¥¯¥¹Ä´¤Ù
*1: ¡ÖÄ´ºº¥ì¥Ýー¥ÈーÇ¥ÉØÅùÊñ³çÁêÃÌ»Ù±ç»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ëー¥ºÄ´ººー(2025Ç¯10·î17Æü¡Ë¡×
¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯»ö¶ÈÅ¸³«¡ÊÏÀÊ¸È¯É½20ËÜ¡¦³Ø²ñÈ¯É½61·ï¡Ë
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÀ®°é²áÄø¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢¤½¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¿¿¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°å³ØÅª¡¦²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÍ¸úÀ¤Î¸¡¾Ú¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢10Ç¯´Ö¤ÇÏÀÊ¸È¯É½¤Ï20ËÜ (ÁíÀâ´Þ¤à)¡¢³Ø²ñÈ¯É½¡Ê¾·ÂÔ¹Ö±éÅù´Þ¤à¡Ë¤Ï61·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸¦µæ¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö»º¸å¤¦¤ÄÉÂ¤Î¾É¾õÍ½ËÉ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ¸úÀ¡Ê¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î700Ì¾Ä¶¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤ÏÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢»º¸å¤¦¤ÄÉÂ¤Î¹â¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬33.5%¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000141.000019477.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»º¸å¤¦¤ÄÉÂ¤Î¾É¾õÍ½ËÉ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ¸úÀ¡Ê¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¡Ë¡×¿Þ²ò
¾åµ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯DX¡×¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¡×¡ÖÍ½ËÉ°åÎÅ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤òÆ³Æþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢´ûÂ¸¤ÎÁêÃÌÁë¸ýÃ±ÆÈ¤Î¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢»º¸å½»Ì±¤ÎÁêÃÌ¼Ô¿ô¤¬3.1ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢ÀøºßÅª¤ÊÇº¤ß¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000112.000019477.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ø¤ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½»Ì±¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉÂµ¤¡¢Ç¥¿±¡¢½Ð»º¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤¬²ò·è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×³ä¹ç¤¬2.1ÇÜ¸þ¾å¤·¡¢ÃÏ°è°åÎÅ³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000019477.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÎ©À®°é°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡Ê¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢»ØÆ³¤Ë¤è¤êÀ¸¸å4¤«·î»þÅÀ¤Î¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê¤ÎÍ¾ÉÎ¨¤¬13%Äã²¼¤·¤¿¤Ê¤É¡¢¾®»ù¤ÎÍ½ËÉ°åÎÅ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000019477.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³Î¤«¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î10Ç¯¡§¡ÖÀ®°é²áÄø¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø
¼¡¤Î10Ç¯¡¢Kids Public¤Ï¡ÖÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¡×¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ò°ú¤Â³¤Äó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÀ®°é²áÄø¡×Á´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ø¤È¹¹¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖD to P with N¡ÊDoctor to Patient with Nurse¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢µòÅÀ¤Ë¤¤¤ë´Ç¸î»Õ¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¡¢±ó³ÖÃÏ¤Î¾®»ù²Ê°å¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¦¿·¤·¤¤¾®»ù¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯2·î～3·î¤ËÅìµþÅÔÈ¬¾æÄ®¡¢Æ±Ç¯11·î～12·î¤Ëºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¤Ç»î¹Ô¼Â»Ü¡Ë¡£
D to P with N¡ÊDoctor to Patient with Nurse¡Ë¤Î¥¤¥áー¥¸
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ÎÂ¦¤Ë´Ç¸î»Õ¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ °å»Õ¤Î±ó³Ö»Ø¼¨¤Ë´ð¤Å¤¡¢´Ç¸î»Õ¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹Áàºî¤ÎÊä½õ¤ä¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥óÂ¬Äê¡¢É¬Í×»þ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î¿×Â®¸¡ºº¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç·Ò¤¬¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢°å»Õ¤È´µ¼Ô¤Î´Ö¤Ë´Ç¸î»Õ¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢°å»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´µ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤ò¾ÜºÙ¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ç¸î»Õ¤¬¤¤¤ë°Â¿´´¶¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¿Ç»¡¤Ç¤¢¤ë¿®Íê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤êÅª³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤ÈÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾ì½ê¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬Äó¶¡¤·¡¢°åÎÅÀÕÇ¤¤ÏÅö¼Ò´ØÏ¢°åÎÅ»ÜÀß¤¬Éé¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¡ÖÌò³ä¤ÈÀÕÇ¤¤ÎÌÀ³Î¤ÊÊ¬Î¥¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ³ËÉÂ±¡¤ä°å»Õ²ñ¤Ë¿·¤¿¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿×Â®¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¾®»ù°åÎÅÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤´±Ì±Ï¢·È¥â¥Ç¥ë¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤·¡¢°åÎÅ³Êº¹¤Î¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅö¼Ò¤Ï°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½
°åÎÅµ¡´Ø¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¡¢ÉÂ»ùÊÝ°é»ÜÀß¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¥ê¥½ー¥¹¤È¤è¤ê¿¼¤¯Ï¢·È¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿ÁêÃÌ¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ù±ç¤Î¾ì¤Ø³Î¼Â¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÇÀ®°é²áÄø¤ò»Ù¤¨¡¢¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥×¥ì¥³¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¥±¥¢¤Î¶¯²½
¼ã¤¤À¤Âå¤¬Áá´ü¤«¤éÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¿´¤òÃÎ¤ê¡¢À¸³è¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡£ ¤³¤ì¤Ï¡¢¾Íè¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¥¿±Ãæ¡¢»º¸å¡¢°é»ù´ü¤òÃæ¿´¤Ë¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Íè¤ÎÇ¥¿±¤äÇ¥³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¡¢ÃËÀ¤â»ý¤Ä¤Ù¤¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î·¼È¯¡¦Äó¶¡¤Ê¤É¡¢Ç¥¿±Á°¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
4. »×½Õ´ü¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤Þ¤ó¤Ê¤«¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡Âå¤òÃ´¤¦»×½Õ´üÀ¤Âå¤Ø¤Î·ò¹¯»Ù±ç¤ÏºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¡¢¹ñ¤¬¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ë¼ã¼Ô¤Î¼«»¦ÂÐºö¤äÀ¶µ°é¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤ä³Ø¹»¤Ë¤Ïµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À®°é²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë»×½Õ´üÀ¤Âå¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
5. °Â¿´¤È¿®Íê¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¡¢¿Í¤ÈAI¤Î¶¦ÁÏ
AI¤¬Æü¾ï¤Ë¿»Æ©¤·¡¢Ã¯¤â¤¬AI¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤¬²ðºß¤¹¤ë²ÁÃÍ¡×¤òÌä¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ì¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¸ì¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ê°Â¿´´¶¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤¼º£¤³¤ì¤ò¿Í´Ö¤¬¹Ô¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏAI¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢AI¤È¿Í´Ö¤¬¤¤¤«¤Ë¶¨Æ¯¤·¡¢»ö¶È²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦·ò¹¯¡¢°é»ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¸Ì¿¤ä¿´¤Ë´Ø¤ï¤ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤È¶¦¤Ë¡¢¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¡Ö¼ê¿¨¤ê´¶¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¿Í¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¶¨Æ¯¤ò¥Ð¥ê¥åー¤Ë·Ç¤²¡¢ºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¤¬Ã´¤¦¤Ù¤Ìò³ä¤È¤Ï²¿¤«¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Ã´¤¦¤Ù¤Ìò³ä¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃµµæ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
³ô¼°²ñ¼ÒKids Public ÂåÉ½¡¦¾®»ù²Ê°å ¶¶ËÜ Ä¾Ìé
¡Ö¼Ò²ñ¤¬À®°é²áÄø¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÌ¤Íè¤Ø
Kids Public¤ÏÀßÎ©¤«¤é10Ç¯¡¢¡ÖÀ®°é²áÄø¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢¤½¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤«¤é»×½Õ´ü¤Þ¤Ç¤ò°ì¤Ä¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿¡ÖÀ®°é²áÄø¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¡£¤½¤Î»þÂå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤á¡¢¤µ¤é¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤è¤êÂçÀÚ¤Ë°é¤Þ¤ì¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¼Ò²ñ¤òÃÛ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÝÂê¤ò¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼¡¤Î10Ç¯¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤¤»Ñ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á°ì¼Ò¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¼£ÂÎÍÍ¡¢´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æº£¤òÀ¸¤¤ë¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¡£
¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î10Ç¯¤â¡¢Kids Public¤ÏÀ®°é²áÄø¤ÎÃ¯¤â¤¬·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ø¤Î´ú¿¶¤êÌò¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢À®°é²áÄø¤Î¼é¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒKids Public¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2015Ç¯¤Ë¾®»ù²Ê°å¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜÄ¾Ìé¤¬ÀßÎ©¡£2016Ç¯5·î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±ó³Ö·ò¹¯°åÎÅÁêÃÌ»ö¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Î½Å¸«Âç²ð¤¬»²²è¤·¡¢ÍâÇ¯¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ò³«»Ï¡¢2023Ç¯¡ÖÆüÃæ½õ»º»ÕÁêÃÌ¡×¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®»ù²Ê°å¡¦»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦½õ»º»Õ¤¬´ë¶È±¿±Ä¤ËÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ê¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤Ç24»þ´Ö365Æü¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢230°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢±ó³Ö°åÎÅ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä¸¦µæ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¥¿±´ü¤«¤é»Ò°é¤Æ´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ã¯¤â¤¬À®°é²áÄø¤ò·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKids Public
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®11－8 SKÈþÅÚÂåÄ®¥Ó¥ë5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¶ËÜÄ¾Ìé
ÀßÎ©¡§2015Ç¯
½¾¶È°÷¿ô¡§35Ì¾¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
½êÂ°°åÎÅ¼Ô¿ô¡§267Ì¾¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
URL¡§https://kids-public.co.jp/