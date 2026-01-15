ÃÏÊýÁÏÀ¸¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMediall¡×¤¬¡Ö¥Ï¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹CUP 2025 Á´¹ñÂç²ñ¡×¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO:¸Þ½½Íò´´¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à3675)¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ògr.a.m(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:Ã«Â¼¿¿¡¢°Ê²¼¡Ögr.a.m(¥°¥é¥à)¡×) ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMediall(¥á¥Ç¥£¥¢ー¥ë)¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦Åù¡¹ÎÏµå¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë Á´¹ñÂç²ñ ¥Ï¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹CUP 2025¡×¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMediall¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë600Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥¿ー¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÃÏ°è¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÈÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤È¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Mediall(¥á¥Ç¥£¥¢ー¥ë) ¡§ https://mediall.jp/
¢£¥Ï¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹CUP¤È¤Ï
¡Ö¥Ï¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹CUP¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¡£ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤ÈÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅìÆüËÜ¡¢À¾ÆüËÜÂç²ñ¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¤ª¤µ¤á¤¿³Æ3¥Áー¥à¤òÁªÈ´¤·¡¢·×6¥Áー¥à¤¬¿ÀÆàÀî¸©¡¦Åù¡¹ÎÏµå¾ì¤Ë½¸·ë¤·¡¢Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¤âÌµÎÁ¤Ç´ÑÍ÷¤Ç¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤ÇÇòµå¤òÄÉ¤¦»Ñ¤ä¡¢¥Áー¥à¤ÎÃç´Ö¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤¹¤ë»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Âç²ñÅöÆü¤Ï¡¢¸µ²£¹ËÇòË²»á¡¢¸µÂç´ØÇÄÎÜÅÔ»á¤Ê¤É¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤È¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦Âç²ñÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ³µÍ×
Âç²ñÌ¾: ÆüËÜÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë Á´¹ñÂç²ñ ¥Ï¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹CUP 2025
³«ºÅÆü»þ: 2026Ç¯2·î1Æü(Æü) 8:30～17:00
²ñ¾ì: Åù¡¹ÎÏµå¾ì(¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶èÅù¡¹ÎÏ1)
¢¨JRÆîÉðÀþ¡ÖÉðÂ¢¾®¿ù±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó15Ê¬
Æþ¾ì: ÌµÎÁ
¼çºÅ: ÆüËÜÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥½¥Õ¥È¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ
¼ç´É: ¥Ï¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¸å±ç:¿ÀÆàÀî¸©¡¢Àîºê»Ô¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñ¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°°éÀ®²ñÏ¢¹ç²ñ
½Ð¾ì¥Áー¥à:
ÅìÆüËÜÂåÉ½3¥Áー¥à: ÀéÍÕ¸©ÂåÉ½¡¢ÅìµþÅÔÂåÉ½¡¢¥ªー¥ëµÜ¾ë¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö
À¾ÆüËÜÂåÉ½3¥Áー¥à: ²¬»³¸©ÁªÈ´¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡¢Blue OceansÊ¼¸Ë¡¢Ê¡°æ¥Ó¥Ã¥°¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º
ÆÃÊÌ´ë²è:
¡Ö1ÂÇÀÊÂÐ·è¡×ÆÃÊÌÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È
¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ»ØÆ³
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Âç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://hands-holdings.co.jp/softball/
Âç²ñ¾ÜºÙµ»ö: https://mediall.jp/local-support-company/126517
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°: https://camp-fire.jp/projects/898150/
¢£ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ
¸½ºß¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯(²Æµ¨)Á´22¶¥µ»¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¶¥µ»¤Ï3¼ïÌÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤È±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ÎÁê´Ø¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸øÊ¿¤Ê¶¥µ»¶èÊ¬¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ä¶¥µ»¼ïÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ØÆ³¡¦¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¶¥µ»¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÄã¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê»Ù±ç¤ä»ñ¶â¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆü¡¹Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·üÌ¿¤Ë¶¥µ»¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Mediall(¥á¥Ç¥£¥¢ー¥ë)¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
Mediall(¥á¥Ç¥£¥¢ー¥ë)¤Ï¡¢600Ì¾°Ê¾å¤ÎºÍÇ½¤¢¤ëÃÏ°è¥é¥¤¥¿ー¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢ºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ä¥é¥¤¥¿ー¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¡¦¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤ÎÆÈ¼«À¤äÍ¥°ÌÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤ä¼çÂÎÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ¤È¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦Âç²ñÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÏÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Mediall¤ÎÍýÇ°¤È¤â¹çÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÄÇ½À¤òÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Mediall(¥á¥Ç¥£¥¢ー¥ë)¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç²ñ¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Âç²ñ¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤äÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®
¡¦»²²Ã¥Áー¥à¤äÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Î·ÇºÜ
¡¦Âç²ñÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ýー¥È
¡¦ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃ½¸µ»ö¤ÎÅ¸³«
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼þÃÎ¶¨ÎÏ
¢£³ô¼°²ñ¼Ògr.a.m ÂåÉ½¼èÄùÌò Ã«Â¼¿¿ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ï¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹CUP 2025 Á´¹ñÂç²ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Mediall¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¼´¤Ë¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬µ±¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ¤È¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦Âç²ñÍýÇ°¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÁü¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥ª¥ó¥êー¥ï¥ó¡¦¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë
±þ±ç¤Î½Û´Ä¤òºî¤ë ÃÏÊýÁÏÀ¸¥á¥Ç¥£¥¢
Mediall(¥á¥Ç¥£¥¢ー¥ë) ¡§ https://mediall.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò gr.a.m(¥°¥é¥à)
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò gr.a.m(¥°¥é¥à)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ã«Â¼ ¿¿
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023 ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É 3-20-2 Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー 24F
¼ç¤Ê»ö¶È¡§ÃÏÊýÁÏÀ¸¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¢ÃÏ°èPR»Ù±ç¡¢¥é¥¤¥¿ー°éÀ®»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥µー¥Á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥¹¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹Åù
URL¡§https://gra-m.com/¡¡¡¡
¥Ï¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Ï¥ó¥º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥°¥ëー¥×CEO¡¡ÆÁÂ¼ÍÁï
½êºßÃÏ¡§¢©101-0021 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ»°ÃúÌÜ12ÈÖ8¹æ
¼ç¤Ê»ö¶È¡§¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬Î©°ÆµÚ¤Ó´ÉÍý»ö¶È
URL¡§https://hands-holdings.co.jp/