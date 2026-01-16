³ô¼°²ñ¼ÒBLANC¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¼«Á³¶¦À¸·¿¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBLANC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³Ãæ ÂóÌé¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Êhttps://blan-c.com¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BLANC ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê¡Û
BLANC¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä¤Î¤¢¤êÊý¡×¤òÄÉµá¤·¡¢¼«Á³¶¦À¸·¿¥Û¥Æ¥ë¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÈÃÏ°è¡¢¼«Á³´Ä¶¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¿·¤·¤¤´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µòÅÀ¤Î¹¤¬¤ê¤ä¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ËÈ¼¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ÏÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø¤ï¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¼Ô¤Ç¡¢²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¿¼Â¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢BLANC¤Î»×ÁÛ¤ä»ö¶È¤ò¤è¤êÌÀ²÷¤ËÅÁ¤¨¤ë¾ðÊóÀß·×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥Êー¡¦»ö¶È¥Ñー¥È¥Êー¡¦ºÎÍÑ¸õÊä¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤ØÄ¾´¶Åª¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¹½À®¤Ø¤Èºþ¿·¡£
¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¼Á¤È¿¼ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¦´¶¤È¶¦ÁÏ¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Á³¶¦À¸·¿¥Û¥Æ¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·µ¬µòÅÀ¤Î³«È¯¤ä´ûÂ¸»ÜÀß¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢BLANC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
HOTELS
RESTAURANTS
BLANC OWNER¡ÇS
¡Ú¼ç¤Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
- ¥µ¥¤¥ÈÁ´ÂÎ¤ÇÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¼«Á³¡¦ÀÅëí¡¦¾å¼Á¡Ë¤ò°Õ¼±
- »ö¶È¥Ñー¥È¥Êー¤ä¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥Êー¸õÊä¤¬¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤ËÀ°Íý
- »ñÎÁÀÁµá¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÆ³Àþ¤òºÇÅ¬²½
- ¥Û¥Æ¥ë¤ª¤è¤Ó¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¤ÎÆ³Àþ¤ò²þÁ±
- »ö¶È¾Ò²ð¡¦²ñ¼Ò¾ðÊó¡¦ºÎÍÑ¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¹½Â¤¤òºÆÊÔ¤·ÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å
¢¨¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¼«ÂÎ¤ÎºÆÀß·×¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¹½À®¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BLANC OWNER¡ÇS¥Úー¥¸
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBLANC
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©106-0032
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-4-5 Ark Hills South Tower 16F Wework
ÂåÉ½¼Ô ¡§»³Ãæ ÂóÌé¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤« ¤¿¤¯¤ä¡Ë
ÀßÎ© ¡§2018Ç¯5·î21Æü
URL ¡§https://blan-c.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBLANC¤Ï¡Ö¾ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶¦ÁÏ / ½Û´Ä / »×¹Í¤ÎÍ¾Çò¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼«Í³¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ò¼«¼Ò³«È¯¤·¡¢¼«Á³¶¦À¸·¿¥Û¥Æ¥ë¤ò¼«¼Ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë²Æì¸©µÜ¸ÅÅç¤Ë½é¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëBLANC MIYAKOJIMA¡ÊµìRuGu Glamping Resort¡Ë¤ò¡¢2024Ç¯¤Ë»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤ËBLANC FUJI¤ò³«¶È¡£º£¸å¤âÊ£¿ôµòÅÀ¤Ç¿·µ¬³«È¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°X¡§@BLANC658031
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/blanc_hotel_official/
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@blan-c18
¢£ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BLANC FUJI¤ò´Þ¤à³ÆµòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä±¿±Ä¥á¥ó¥Ðー¤ÎºÎÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼«Á³¶¦À¸·¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ºÎÍÑ¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://en-gage.net/blan-c_career