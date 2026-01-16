¥Ù¥ë¥·¥¹¥Æ¥à24¡¢¡ØÆü·Ð¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁí¹çÄ´ºº¥¹¥Þー¥È¥ïー¥¯·Ð±ÄÊÔ¡Ù¤Ë¤Æ4¤ÄÀ±¤ËÇ§Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥·¥¹¥Æ¥à24¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§³á¸¶ ¹À¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆü·Ð¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁí¹çÄ´ºº¥¹¥Þー¥È¥ïー¥¯·Ð±ÄÊÔ¡Ê°Ê²¼¡§ËÜÄ´ºº¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢4¤ÄÀ±¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¿Íºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÍºàÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹Àè¿Ê´ë¶È¤òÁªÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2017Ç¯¤«¤éÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÄ´ºº¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤ÈÍÎÏÈó¾å¾ì´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¿Íºà³èÍÑ¡×¡Ö¿ÍºàÅê»ñ¡×¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¡×¤Î3Í×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ±5ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¿Íºà³èÍÑÎÏ¤Ç¡ÖS¡×¡¢¿ÍºàÅê»ñÎÏ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑÎÏ¤Ç¡ÖA++¡×¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£É¾²Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢É¾²Á¼´¤È¤Ê¤ë3Í×ÁÇ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡Ö¿Íºà³èÍÑ¡×¤Î¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ç½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¡×¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö¿ÍºàÅê»ñ¡×¤Î¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ãÂ¿ÍÍ¤Ç½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¡ä
±ó³ÖÃÏ°è¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ä¥Õ¥ëºßÂð¶ÐÌ³¤òÇ§¤á¤ë¡Ö¥Æ¥ì¥ª¥Õ¥£¥¹¿½ÀÁ¡×¤ä¡¢Ë¡Äê5Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º6¥«·î¤ÇÌµ´ü·ÀÌó¼Ò°÷¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¡ÖÌµ´ü¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¡×¡¢¼èÆÀÍýÍ³¤òÌä¤ï¤Ê¤¤·î1Æü¤Î¡Ö·î¼¡ÍµëµÙ²ËÀ©ÅÙ¡×¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷¤¬À¸»ºÀ¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æ¯¤Êý¤ò½ÀÆð¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¡ä
½÷À¼Ò°÷¸þ¤±¥¥ã¥ê¥¢¸¦½¤¤ä¥á¥ó¥¿ーÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ë½÷À³èÌö¿ä¿Ê¡¢¼ÒÆâ´Ä¶¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー²½¤ä¸Ä¡¹¤ÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤Ë¤è¤ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢ÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤ÎÍÆÇ§¤äÆ±À¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¤Î¼ÒÆâÀ©ÅÙÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ëLGBTQ+¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¡ä
Ç¯´Ö1,500¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÉý¹¤¤¶È³¦¤Ç¤Î¶ÈÌ³¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢±Ä¶È¿¦¡¦´ë²è¿¦¤Ê¤É¤Î33¿¦¼ï¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¿¦¡¦´ÉÍý¿¦¤¢¤ï¤»¤ÆÁ´8ÃÊ³¬¤Î¿¦Ì³¥°¥ìー¥É¤´¤È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀìÌç¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¸¦½¤ÂÎ·Ï¤òÀ°È÷¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò±¿ÍÑ¤·¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ç½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ä¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢³«È¯»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¿Íºà¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥·¥¹¥Æ¥à24¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥·¥¹¥Æ¥à24¤Ï¡¢1982Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÃ´¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿BPO»ö¶È¤Ç¶È³¦¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¿ÍºàÎÏ¤ÈºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤·¡¢¡ÖÁí¹çBPO¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î³×¿·¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤Þ¤Ç´ë¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¼Ò²ñ¤ÎË¤«¤µ¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¼Ò²ñ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
