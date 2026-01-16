¶å½£¤«¤é¾å¾ì¤ò¡¢¿·»þÂå¤ÎIPOÀïÎ¬¤ÈÊ¡¾Ú³èÍÑ¤ÎÁ´¤Æ¡£¡Ö»Ô¾ìÁªÂò¡×¤È¡¢¾¡¤Æ¤ëÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÀß·×¿Þ¥»¥ß¥Êー¤ò2/18Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ
¸øÇ§²ñ·×»Î¿Íºà¤ÎÃÎ¸«¡¦·Ð¸³¤ò³èÍÑ¤·¤¿·Ð±Ä´ÉÍý»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§µÜºêÎÉ°ì¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î18Æü(¶â¡Ë¤Ë¡Ö～¶å½£¤«¤é¾å¾ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£ ¿·»þÂå¤ÎIPOÀïÎ¬¤ÈÊ¡¾Ú³èÍÑ¤ÎÁ´¤Æ～¡Ø»Ô¾ìÁªÂò¡Ù¤È¡¢¾¡¤Æ¤ëÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¤ÎÀß·×¿Þ(http://go.pardot.com/l/1103992/2026-01-14/4bwr8s) ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ
¶å½£´ë¶È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤òÆüËÜÁ´ÅÚ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤Ø¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ ¤³¤ÎÅÙ¡¢À¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£TT¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂÀÍÛÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Î3¼Ò¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦Å·¿À¤Ë¤Æ¡¢IPO¡Ê¿·µ¬¾å¾ì¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹·Ð±Ä¼Ô¡¦´ÆººÌò¡¦CFO¡Ê´ÉÍýÉôÌçÃæ³Ë¥á¥ó¥Ðー¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åì¾Ú¤Î¶èÊ¬ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êIPO¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¡ÖÊ¡¾Ú¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬ÅªÁªÂò¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾å¾ì¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ëÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀß·×¤ÈÀßÃÖ¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò´ÆººË¡¿Í¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡ÖÆâÀ½²½¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¤òÆÍÇË¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¼êË¡¤ò¡¢À®¸ù»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆâÍÆ- Âè1Éô¡¡IPO¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡ÖÊ¡¾Ú¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬ÅªÁªÂò¡Ê14:30～15:15¡Ë
- Âè2Éô¡¡·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¡×¤ÎÀß·×¡Ê～16:00¡Ë ¡¡
- Âè3Éô¡¡À®¸ù»öÎã¤«¤éÆ³¤½Ð¤¹¡¢¡ÖÆâÀ½²½¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¤òÆÍÇË¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¡Ê～16:30¡Ë
- Âè4Éô¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÆÁêÃÌ²ñ¡Ê´õË¾¼Ô¤Î¤ß¡Ë¡Ê～17:30¡Ë
¡ÚÌµÎÁ¡Û¥»¥ß¥Êー¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
http://go.pardot.com/l/1103992/2026-01-14/4bwr8s
¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/48_1_6e4e4c7ce2edd634b4d09175501965fa.jpg?v=202601160122 ]
ÅÐÃÅ¼Ô
À¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£TT¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
°ú¼õÉôÄ¹
°ì¿§ ¾Í
2001Ç¯4·î¡¢À¾ÆüËÜ¶ä¹Ô¡Ê¸½À¾ÆüËÜ¥·¥Æ¥£¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡£ Í²Á¾Ú·ô±¿ÍÑÉôÌç¤ä¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ 2018Ç¯4·î¤«¤é¡¢´ë¶È¤ÎÆâÉô´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¾å¾ì½àÈ÷¤Î³Æ¹àÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¸ø³«°ú¼õ¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£ ¸½ºß¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¾å¾ì½àÈ÷²ñ¼Ò¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ç´´»öÀè¤Î¾å¾ì¤Ë¸þ¤±¾å¾ì½àÈ÷¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£2022Ç¯1·î¤«¤é¸½¿¦¡£
ÂÀÍÛÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í
¶å½£»öÌ³½êÄ¹¡¿Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ»öÌ³½êÄ¹
¥·¥Ë¥¢¥Ñー¥È¥Êー ¸øÇ§²ñ·×»Î
2001Ç¯¸øÇ§²ñ·×»ÎÅÐÏ¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾å¾ì²ñ¼Ò¤ÎË¡Äê´Æºº¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å¾ì½àÈ÷²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ´Æºº¤äIPO¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¿ôÂ¿¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Êõ°õºþ¡Ê³ô¡Ë¼çºÅ¤ÎIPO¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ê¸ø¡ËÆüËÜ´ÆººÌò¶¨²ñ¤Î¸¦½¤²ñ¹Ö»Õ¤ä·î´©´ÆººÌò¤Î¼¹É®Åù¤òÌ³¤á¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢²ñ·×¶µ°é¸¦½¤µ¡¹½¼ÂÌ³Êä½¬½ê¤Ç¹Ö»Õ¡¢ÆüËÜ¸øÇ§²ñ·×»Î¶¨²ñIES¡Ê¹ñºÝ²ñ·×¶µ°é´ð½à¡Ë¸¡Æ¤ÀìÌç°Ñ°÷²ñÀìÌç°Ñ°÷¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡ ²ñ·×¸¦µæ²ÊÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£ 2021Ç¯¤Þ¤ÇÂÀÍÛÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¤Ë¤ª¤±¤ëIPO´ØÏ¢¶ÈÌ³¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡ÊIPOÅý³ç»Ù±ç¼¼Ä¹¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿ÍÆâÁ´¤Æ¤Î´Æºº¡¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Áー¥à¤ÎÅý³ç¡¦»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙIPO¼ÂÀÓ¶È³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈËÜÉô
Ê¡²¬»öÌ³½êÄ¹ ·ó ¹Åç»öÌ³½êÄ¹
¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î
Ã«¸ý ¹¯Ê¿
Âç¼ê´ÆººË¡¿Í¤ËÆþ½ê¸å¡¢²ñ·×´Æºº¤ä³ô¼°¾å¾ì»Ù±ç¡¢ÆâÉôÅýÀ©¹½ÃÛ»Ù±ç¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ë¤ÆÀÇÌ³¿½¹ð¶ÈÌ³¡¢ÀÇÌ³ÁêÃÌ¶ÈÌ³Åù¤ò·Ð¸³¡£ ÅÔ»Ô·÷¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ëÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ëー¥º¤òÁÇÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç²ò·è¤·¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î·Ð¸³¡¦ÃÎ¸«¡¦ÁÛ¤¤¤ò½¸Ìó¤·¡¢ºÇÅ¬ÇÛÊ¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤¿¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥í¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢IPO,M&A,Finance¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÀ®Ä¹/»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¡¢ÆâÉô´Æºº/ÆâÉôÅýÀ©¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¡¢¥¹¥¥ë¥·¥§¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºâÌ³Êó¹ð»Ù±ç¡¢CxO¿Íºà¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Íºà³ÍÆÀ»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾å¾ì²ñ¼Ò¡¢¾å¾ì½àÈ÷²ñ¼Ò¡¢Ãæ·ø´ë¶È¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ïー¥¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø²ñ·×»Î.job¡Ù¤Î±¿±Ä¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§http://bridge-group.co.jp/
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/48_2_d90cf1dad14a01a145b8d760a19f4019.jpg?v=202601160122 ]
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
