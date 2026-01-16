¡ÚÆüËÜ½é¡Û¿¼¥»¥ó¡ÖDaimon Robotics¡×¤ÈÀµµ¬¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー·ÀÌó¤òÄù·ë¡£À¤³¦½é¤Î¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÅëºÜ¥í¥Ü¥Ã¥È³Ø½¬ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDM-EXton2¡×¤Î¹ñÆâÍ¥Àè¶¡µë¤ò³«»Ï¡£
Daimon RoboticsÀ½ÉÊ¤òÍÑ¤¤¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥éー¥Ë¥ó¥°¡ÊÌÏÊï³Ø½¬¡¦¶¯²½³Ø½¬¡Ë¤Î¥Çー¥¿¼ý½¸¥¤¥áー¥¸
x-climb³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢CEO¡§ÈÓ¹ßÆØ»Ë¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡ÖDaimon (Shenzhen) Robotics Technology Co., Ltd.¡ÊÃæ¹ñÌ¾¡§¿¼圳»ÔÂ×ÌÁ´ù´ï¿Í²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê¡¢°Ê²¼ Daimon Robotics¡Ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÀµµ¬¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢CES 2026¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ¿·±Ô¥Æ¥ì¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê±ó³ÖÁàºî¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDM-EXton2¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¹â²òÁüÅÙ¿¨³Ð¥»¥ó¥µー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤ÎÍ¥Àè¶¡µëÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤è¤êÀµ¼°¤ËÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¢´ë¶È¤ÎÀèÃ¼R&DÉôÌç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCES 2026È¯É½¡ÛÀ¤³¦½é¡¢¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë·¿¥Çー¥¿¼ý½¸¥·¥¹¥Æ¥à¡ØDM-EXton2¡Ù¡£¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬´¶¤¸¤¿¡ØÈ¿ÎÏ¡Ù¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂÎ´¶²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§²ÃÂ®¤¹¤ë¡Ö¿ÈÂÎÀAI¡×¸¦µæ¤È¡¢Ä´Ã£¤Î²ÝÂê
¶áÇ¯¡¢ÈÆÍÑ¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡ÊFoundation Models¡Ë¤ò¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©¸æ¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¡Ö¿ÈÂÎÀAI¡ÊEmbodied AI¡Ë¡×¤Î¸¦µæ¤¬À¤³¦Åª¤ËµÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸¦µæ¤ò»Ù¤¨¤ë¹âÀÇ½¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤¬¼¡¡¹¤È³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤ä´ë¶È¤ÎR&DÉôÌç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÄ´Ã£¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¸À¸ì¤ÎÊÉ¡×¡Ö¹ñºÝÁ÷¶â¤Î¼ê´Ö¡×¡ÖÄ¹¤¤Ç¼´ü¡×¡ÖÆ³Æþ¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤·¡¢¸¦µæ¥¹¥Ôー¥É¤òÁË³²¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ËÜÄó·È¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¡§¸¦µæ³«È¯¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¿¼¥»¥ó¸½ÃÏ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³è¤«¤·¡¢Àµµ¬¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¿ÈÂÎÀAI¡×¤ª¤è¤ÓÈÆÍÑ¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É³«È¯¤ò¶¯ÎÏ¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ¹ñÆâºß¸Ë²½¤Ë¤è¤ë¡Ö¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÂçÉýÃ»½Ì¡× À¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×Áý¤Ë¤è¤êÆþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊºÇÀèÃ¼¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¤ÎÍ¥Àè¶¡µëÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£½ç¼¡¡¢¼çÍ×À½ÉÊ¤Î¹ñÆâºß¸Ë²½¤ò¿Ê¤á¡¢¸¦µæ³«È¯¤Îµ¡²ñÂ»¼º¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂ¨Ç¼ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
- ÆüËÜ±ß¡¦ÀÁµá½ñÊ§¤¤¤Ø¤ÎÂÐ±þ ÆüËÜ¤Î¾¦½¬´·¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸«ÀÑ½ñ¡¦ÀÁµá½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤ª¤è¤ÓÀÁµá½ñÊ§¤¤¡Ê¢¨¡Ë¤ËÂÐ±þ¡£Âç³Ø¤Î¸øÈñÊ§¤¤¤ä´ë¶È¤ÎãÈµÄ¥×¥í¥»¥¹¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¤ª¼è°ú¾ò·ï¤äÍ¿¿®¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÁ°¼õ¶â¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
- µ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤È¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó Daimon RoboticsËÜ¹ñ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Æ³Æþ»þ¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¼ÁÌä¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤ÎDaimon RoboticsËÜ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢Æ±¼ÒCCO¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤ÈÊÀ¼ÒCEO¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë
¢£ ÌÜ¶ÌÀ½ÉÊ¡§À¤³¦½é¡ÖDM-EXton2¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖDM-EXton2¡×¤Ï¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³Ø½¬¥Çー¥¿¼ý½¸¡Ê¥Çー¥¿¥¢¥¯¥¤¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢À¤³¦½é¤Î¡Ö¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÅëºÜ¥Æ¥ì¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö¿¨¤Ã¤¿´¶³Ð¡×¤¬¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ËÅÁ¤ï¤ë ½¾Íè¤Î±ó³ÖÁàºî¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï»ë³Ð¾ðÊó¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÊªÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤¿ºÝ¤Î°µÎÏ¤äÄñ¹³¤ò¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Î»ØÀè¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö½ÀÆðÊª¡×¤ÎÁàºî³Ø½¬¤¬²ÄÇ½¤Ë ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ÌÊª¤òÍ¥¤·¤¯ÄÏ¤à¡¢¹©¶ñ¤ò°·¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÎÏ²Ã¸º¤¬½ÅÍ×¤Ê¡Ö´ïÍÑ¤ÊÁàºî¡ÊDexterous Manipulation¡Ë¡×¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê³Ø½¬¥Çー¥¿¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼ý½¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
CES 2026¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥Æ¥ì¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ØDM-EXton2¡Ù¤Î»ÈÍÑÉ÷·Ê¡£¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¡Êº¸¡Ë¤ÎÆ°ºî¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ê±¦¡Ë¤Ø¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±´ü¤µ¤»¡¢¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¹âÉÊ¼Á¤Ê³Ø½¬¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Daimon Robotics¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- Àµ¼°Ì¾¾Î¡§Daimon (Shenzhen) Robotics Technology Co., Ltd.
- Ãæ¹ñÌ¾¡§¿¼圳»ÔÂ×ÌÁ´ù´ï¿Í²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê
- ËÜ¼Ò¡§Ãæ¹ñ ¿¼¥»¥ó»Ô
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑ¿¨³Ð¥»¥ó¥µー¡¢¹âµ¡Ç½¥Ï¥ó¥É¡¢¥Æ¥ì¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦À½Â¤
Daimon Robotics¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÈÆÍÑ¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¡£¹âÅÙ¤Ê¿¨³ÐÀ©¸æ¤Ë¤è¤ê¡¢»î¸³´É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø²õ¤ì¤ä¤¹¤¤´ï¶ñ¡Ù¤â¡¢Á¡ºÙ¤ËÁàºî²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ x-climb¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤ÏDaimon RoboticsÀ½ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÈÆÍÑ¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥ÉËÜÂÎ¤ä4ÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎºÇÀèÃ¼¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¸¦µæ³«È¯¸½¾ì¤¬¡¢Daimon Robotics¤Î¿¨³Ðµ»½Ñ¤È´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡ÊFoundation Models¡Ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¿ÈÂÎÀAI¡×¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢´ðÈ×¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤¿¤ÏE¥áー¥ë¡¢¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥Õ¥©ー¥à : https://x-climb.com/contact.html
- ¥áー¥ë : info@x-climb.com
- ÅÅÏÃÈÖ¹æ : 03-5931-7989
¢£x-climb³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§x-climb³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-13-9 GIRAC GINZA 8F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÈÓ¹ßÆØ»Ë
ÀßÎ©Æü¡¡¡§2013Ç¯8·î23Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¹¬¤»¤ÎÁíÎÌ¤òÁý¤ä¤¹
¥áー¥ë¡§info@x-climb.com
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5931-7989
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.x-climb.com/