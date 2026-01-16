¡Ú¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Û¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ºÀÅ²¬¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×2026¡Ë
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Ï¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×2026´ü´ÖÃæ¤Ë¤Á¤å～¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥ä¥Æ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ºÀÅ²¬¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»î¹ç¾ðÊó¡Û
¢£2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¡
- »î¹ç³«»Ï¡§13:00
- ³«¾ì¡§12:00 / ³«Ìç¡§11:00
- ¾ì½ê¡§¤Á¤å～¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¡ÊÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è°Ã¸¶Ä®3000¡Ë
- ¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ïµå¾ì¤Ç¤ÎÅöÆüÈÎÇä¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨SÀÊ¤ÎÀßÄê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- Ãó¼Ö¾ì¡§Í/Ãó¼ÖÎÁ¶â1,000±ß(ÀÇ¹þ)
- ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡§11:00～¡¡½ç¼¡±¿¹Ô
¢£2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¡¡
- »î¹ç³«»Ï¡§13:00
- ³«¾ì¡§12:00 / ³«Ìç¡§11:00
- ¾ì½ê¡§¤Á¤å～¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¡ÊÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è°Ã¸¶Ä®3000¡Ë
- ¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ïµå¾ì¤Ç¤ÎÅöÆüÈÎÇä¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨SÀÊ¤ÎÀßÄê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- Ãó¼Ö¾ì¡§Í/ÌµÎÁ
- ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡§11:00～¡¡½ç¼¡±¿¹Ô
¢£2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡¡
- »î¹ç³«»Ï¡§13:00
- ³«¾ì¡§12:00 / ³«Ìç¡§11:00
- ¾ì½ê¡§¤Á¤å～¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¡ÊÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è°Ã¸¶Ä®3000¡Ë
- ¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ïµå¾ì¤Ç¤ÎÅöÆüÈÎÇä¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨SÀÊ¤ÎÀßÄê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- Ãó¼Ö¾ì¡§Í/Ãó¼ÖÎÁ¶â1,000±ß(ÀÇ¹þ)
- ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡§11:00～¡¡½ç¼¡±¿¹Ô
¢¨¾åµ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÅ·¸õ¤Ê¤É¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò:³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¥×¥íÌîµåÃÄ¡¢ËÜ¼Ò:¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÓÅÄ Âó»Ë¡Ë¤Ï¡¢BC¥êー¥°ÁÏÀß¤È¤È¤â¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥êー¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿©ÉÊÂðÇÛ²ñ¼Ò¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ°ìÁª¼ê¤¬°é¤ÄµåÃÄ¡¢ÆüËÜ°ì¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡ÉµåÃÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤ÏCBO¤Ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£