³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥È¥ó¤¬¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Î¡ÖGiÄÌ¿®¡×¡ÖOneVoice¸ø¶¦¡×¤òÆ³Æþ¡£Å¹ÊÞ³ÈÂç´ü¤ÎÀÁµá¡¦»ÙÊ§¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢»ÙÊ§Ï³¤ì¥¼¥í¤ÈÍ½¼Â´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¤ò¼Â¸½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÎÂ¿¸« ºØ ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¡õ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖALOHA TABLE¡×Åù¤Î°û¿©»ö¶È¤ä¸ø±àºÆÀ¸»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥È¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÆÃÏ ÂçÊå¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÌ¿®Èñ¡¦¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î°ì³çÀÁµá¥µー¥Ó¥¹¡ÖGiÄÌ¿®¡×¡ÖOneVoice¸ø¶¦¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿ºÝ¤Î¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ»öÎã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙURL¡§https://media.invoice.ne.jp/case/lodging/zetton.html
¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
Å¹ÊÞ³ÈÂç¤ÎÎ¢¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀÁµá½ñ¤Î»³¡×¤È¡Ö»ÙÊ§¤¤Ï³¤ì¡×¤Î´íµ¡
Åö»þ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê½ÐÅ¹ÀïÎ¬¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ¿ô¤¬100Å¹ÊÞµ¬ÌÏ¤Ø¤ÈµÞ³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜ¼ÒºâÌ³·ÐÍýÉô¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Á´¹ñ¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤«¤éÆÏ¤¯ËÄÂç¤Ê¡Ö»æ¤ÎÀÁµá½ñ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡ÖËÜ¼Ò¤ËÆÏ¤¯ÀÁµá½ñ¤Î»³¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤É¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÊ¬¤À¡©¡Ù¤ÈExcel´ÉÍý¤ÎÅ¹ÊÞ¥ê¥¹¥È¤È¾È¹ç¤·¡¢¼êºî¶È¤Ç³«Éõ¡¦»ÅÊ¬¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºâÌ³·ÐÍýÉô¤ÎÀÐ¸¶¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤äËÜ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÌ¿®Èñ¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â¤ÎÀÁµá½ñ¤¬·î´Ö100～200ÄÌ¤Û¤É¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤º¤«1～2Ì¾¤Ç¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤Î³«Éõ¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¡¢²ñ·×¥½¥Õ¥È¤Ø¤Î¼êÆþÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³Éé²Ù¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö»ÙÊ§¤¤Ï³¤ì¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÁµá½ñ¤¬Ä¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î½èÍý¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜ¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾Á÷¤¬ÃÙ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤ä¡¢»ÙÊ§ÊýË¡¤¬¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ÙÊ§ÆüÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁë¸ý»ÙÊ§¤¤¤ÎÀÁµá½ñ¤Ëº®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¼êÂ³¤¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤¬»¶¸«¤µ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë·×¾å¤¬Ï³¤ì¤ë¤Ê¤ÉÍ½¼Â´ÉÍý¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ã¼«¼Ò¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¡ä
- µÞ·ã¤ÊÅ¹ÊÞ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤Á´¹ñ¤«¤éÆÏ¤¯ËÄÂç¤Ê»æ¤ÎÀÁµá½ñ¤Î½èÍý¤¬ÊªÍýÅª¤Ê¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
- ÆÏ¤¤¤¿ÀÁµá½ñ¤òExcel¥ê¥¹¥È¤È¾È¹ç¤·¼êºî¶È¤Ç³«Éõ¡¦»ÅÊ¬¤±¤¹¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¶ÈÌ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
- ÀÁµá½ñ¤¬Å¹ÊÞ¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤¯¤³¤È¤Ç¸½¾ì¤Ç¤Î½èÍý¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤êËÜ¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾Á÷ÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
- »ÙÊ§ÊýË¡¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ºÄ¾Á°¤Î¾µÇ§¼êÂ³¤¤ä»ÙÊ§ÃÙ±ä¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
- ÀÁµá½èÍý¤ÎÃÙ¤ì¤äÏ³¤ì¤Ë¤è¤ê·×¾å¤¬Àµ³Î¤Ë¹Ô¤¨¤ºÍ½¼Â´ÉÍý¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹¸¡Æ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤¬¸°¡£Ê£»¨¤ÊÅ¹ÊÞ·ÐÈñ¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë·èÃÇ
Æ³Æþ¤ÎºÇÂç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¶ÈÌ³ÎÌ¤Î¸Â³¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Å¹ÊÞ¿ô¤¬³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¡Ö¿Í¤Î¼ê¤Ç°ìËç°ìËç½èÍý¤ò¤¹¤ë±¿ÍÑ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¼ÒÆâ¤Ç¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢Å¹ÊÞ³«È¯¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸úÎ¨²½¤ÏµÞÌ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¿ô¤¢¤ëBPO¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤¿·è¤á¼ê¤Ï¡¢¡Ö¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤È¡ÖÎ©ÂØÊ§¤¤µ¡Ç½¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ã±¤ËÀÁµá½ñ¤ò¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¼Ò¤¬»ÙÊ§¤¤¤òÂå¹Ô¡ÊÎ©ÂØ¡Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¼Ò¤«¤é¤Î1Ëç¤ÎÀÁµá½ñ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´Å¹ÊÞ¡¦Á´²óÀþÊ¬¤ÎÄÌ¿®Èñ¤È¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£
¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì
¶ÈÌ³»þ´Ö¤Ï¡Ö¿ôÆü¡×¤«¤é¡Ö1»þ´Ö¡×¤Ø¡£·Ð±ÄÊ¬ÀÏ¤Ø¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤â¼Â¸½
Æ³Æþ¤Ë¤è¤ëºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤Î³«Éõ¡¦¿¶Ê¬¤Ê¤É¤ÎÊªÍýºî¶È¤¬¾ÃÌÇ¤·¡¢°ÊÁ°¤Ï¿ôÆü¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿»ÙÊ§¶ÈÌ³¤¬¡¢¥Çー¥¿³ÎÇ§¤Î¤ß¤Î¤ï¤º¤«1»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤Çä¾åÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¶ÈÌ³Åù¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·Ð±Ä´ÉÍý¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö»ÙÊ§¤¤Ï³¤ì¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬´°Á´¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¡¢Å¹ÊÞÊÌ¤ÎÈñÍÑ¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ñ¶â¤ÎÆ°¤¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤êÀºåÌ¤ÊÍ½¼Â´ÉÍý¤¬¼Â¸½½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ·×½èÍý¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¼Ò¤ÎÀÁµá¥Çー¥¿¤ò¡Ö´ªÄêÊô¹Ô¡×¤Ø¼è¹þ¤à¤¿¤á¡¢Excel¥Ùー¥¹¤ÇÄ¥¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç»ÅÌõ¤¬ºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼êÆþÎÏ¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÁµáÌÀºÙ¤¬À°Íý¡¦²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÅ¹ÊÞÅ±Âà¤Î¡ÖÉÔÍ×²óÀþ¤Î²òÌóÏ³¤ì¡×¤ä¡¢¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Î°Û¾ïÃÍ¡ÊÏ³¿å¤äÅÅµ¤¤Î¾Ã¤·Ëº¤ìÅù¡Ë¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Çー¥¿¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥ÈÅ¬Àµ²½¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÆ³Æþ¸ú²Ì¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÉ¾²Á¡ä
- ÀÁµá½ñ¤Î³«Éõ¤ä¿¶Ê¬¤Ê¤É¤ÎÊªÍýºî¶È¤¬¾ÃÌÇ¤·¿ôÆüÍ×¤·¤¿»ÙÊ§¶ÈÌ³¤¬1»þ´ÖÄøÅÙ¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£
- ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤òÇä¾åÍø±×³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¶ÈÌ³Åù¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
- »ÙÊ§Æü¤Î°ìËÜ²½¤Ë¤è¤ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー´ÉÍý¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤êÍ½¼Â´ÉÍý¤ÎÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£
- ÀÁµá¥Çー¥¿¤ò²ñ·×¥½¥Õ¥È¤Ø¼è¤ê¹þ¤à»ÅÁÈ¤ß²½¤Ë¤è¤ê¼êÆþÎÏ¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
- ÀÁµáÌÀºÙ¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤è¤êÉÔÍ×²óÀþ¤Î²òÌóÏ³¤ì¤ä¸÷Ç®Èñ¤Î°Û¾ïÃÍ¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥È¥ó
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1ÃúÌÜ10-9 MIYAMASU TOWER 9³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1995Ç¯10·î26Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹Åù¤Î·Ð±Ä¡¢³«È¯µÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
´ë¶ÈURL¡§https://www.zetton.co.jp/
¡Ê³ô¡Ë¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Î°ì³çÀÁµá¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï
¡Ê³ô¡Ë¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÂå¤ï¤êÀÁµá½ñ¤ò¼õÎÎ¤·¡¢ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÀÁµá½ñ¤ò¤ª¤Þ¤È¤á¤·1ËÜ²½¤¹¤ë¡Ú°ì³çÀÁµá¥µー¥Ó¥¹¡Û¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÈÆÏ¤¯¤³¤È¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¡¢(³ô)¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤ÆÅÅ»Ò²½¤·¤¿ÀÁµá½ñ¤äÀÁµáÌÀºÙ½ñ¤òÀìÍÑ¤Î£×£Å£Â¥µ¥¤¥È¤«¤éËè·î1²ó¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÁµá½ñ¤ÎÊÝ´É¤¬1²ó¡¢»ÙÊ§¤¤¤â1²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ä¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
