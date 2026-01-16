¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³/²ñ¾ì»î¸³ ¡ÖG¸¡Äê 2026Ç¯Âè2²ó¡×¿½¹þ¼õÉÕ¤ò1/16¤è¤ê³«»Ï

¡¡¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¡§Íý»öÄ¹ ¾¾Èø Ë­¡¢°Ê²¼¡ÖJDLA¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë~3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³/²ñ¾ì»î¸³¡ÖG¸¡Äê 2026Ç¯Âè2²ó¡×¤Î¼õ¸³¿½¹þ¼õÉÕ¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç¼õ¸³¤Ç¤­¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³·Á¼°¤È²ñ¾ì»î¸³·Á¼°¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£




¡¡G¸¡Äê¢¨¤È¤Ï¡¢JDLA¤¬2017Ç¯12·î¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢AI¡¦¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¤È¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò³Ø¤Ó¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¡Äê»î¸³¤Ç¤¹¡£¼õ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖAI¤Ç²¿¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡×¡ÖAI³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¡×¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÝÂêÈ¯¸«¤ä¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÏ½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÉý¤ò¹­¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¿Íºà¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÀ­¤ò¼¨¤¹¾Ú¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¼õ¸³¼Ô¿ô¤Ï181,659Ì¾¤ò¿ô¤¨¡¢¤¦¤Á¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï126,059Ì¾¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯Âè2²óG¸¡Äê¤Î¼Â»Ü³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£



¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ­


»î¸³³µÍ×


Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§G¸¡Äê 2026Ç¯Âè2²ó¡ÊJDLA Deep Learning for GENERAL 2026 #2¡Ë


¼õ¸³·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³¡Ê¼«Âð¤Ç¼õ¸³¡Ë/


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¾ì»î¸³¡ÊÁ´¹ñ¤Î»ØÄê»î¸³²ñ¾ì¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËÁªÂò¡Ë


»î¸³ÆüÄø¡§-¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³-


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë 16:00～17:40


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë 13:00～14:40


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-²ñ¾ì»î¸³-


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë


¿½¹þ´ü´Ö¡§-¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³-


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸Ä¿Í¡Û2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÃÄÂÎ¡Û2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-²ñ¾ì»î¸³-


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¡Û2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13:00 ～ ¼õ¸³Æü¤Î£³ÆüÁ° 23:59¤Þ¤Ç


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÎã. 2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¼õ¸³¤Î¾ì¹ç¡¢2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÃÄÂÎ¼õ¸³¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ´ü¸Â¤Ï2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç


¼õ¸³»ñ³Ê¡§À©¸Â¤Ê¤·


¼Â»Ü³µÍ×¡§-¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³-


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»î¸³»þ´Ö100Ê¬¡¢¾®Ìä145Ìä


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-²ñ¾ì»î¸³-


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»î¸³»þ´Ö120Ê¬¡¢¾®Ìä145Ìä


½ÐÂêÈÏ°Ï¡§¥·¥é¥Ð¥¹¡Êhttps://www.jdla.org/certificate/general/#general_No03(https://www.jdla.org/certificate/general/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202601_001#general_No03)¡Ë¤è¤ê½ÐÂê


¼õ ¸³ ÎÁ ¡§°ìÈÌ13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢³ØÀ¸ 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¿½¹þÊýË¡


¡¡£Ç¸¡Äê¤Î¼õ¸³¿½¹þ¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í¿½¹þ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÃÄÂÎ¿½¹þ¡×¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à¤Ï¡¢£Ç¸¡Äê¸ø¼°¥Úー¥¸¡Êhttps://www.jdla.org/certificate/general/(https://www.jdla.org/certificate/general/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202601_002)¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡¡¤Þ¤¿¡¢G¸¡Äê¹ç³Ê¼Ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³/²ñ¾ì»î¸³Ìä¤ï¤º¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¶¨µÄ²ñ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖDX¿ä¿Ê¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¼èÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¶¨µÄ²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.dilite.jp/passport¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å


¡ãÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä


ÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò»ö¶È¤Î³Ë¤È¤¹¤ë´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤òÆüËÜ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Î¤â¤È¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò»ö¶È¤Î³Ë¤È¤¹¤ë´ë¶È¤ª¤è¤ÓÍ­¼±¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»º¶È³èÍÑÂ¥¿Ê¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä»º¶È¤Ø¤ÎÄó¸À¡¢¹ñºÝÏ¢·È¡¢¼Ò²ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ ¤Ê¤É¡¢»º¶È¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



