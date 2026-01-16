¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³/²ñ¾ì»î¸³ ¡ÖG¸¡Äê 2026Ç¯Âè2²ó¡×¿½¹þ¼õÉÕ¤ò1/16¤è¤ê³«»Ï
¡¡¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¡§Íý»öÄ¹ ¾¾Èø Ë¡¢°Ê²¼¡ÖJDLA¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë~3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³/²ñ¾ì»î¸³¡ÖG¸¡Äê 2026Ç¯Âè2²ó¡×¤Î¼õ¸³¿½¹þ¼õÉÕ¤ò¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13»þ¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç¼õ¸³¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³·Á¼°¤È²ñ¾ì»î¸³·Á¼°¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡G¸¡Äê¢¨¤È¤Ï¡¢JDLA¤¬2017Ç¯12·î¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢AI¡¦¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¤È¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò³Ø¤Ó¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¡Äê»î¸³¤Ç¤¹¡£¼õ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖAI¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡×¡ÖAI³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¡×¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÝÂêÈ¯¸«¤ä¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÏ½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¿Íºà¤È¤·¤Æ¤ÎÀìÌçÀ¤ò¼¨¤¹¾Ú¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¼õ¸³¼Ô¿ô¤Ï181,659Ì¾¤ò¿ô¤¨¡¢¤¦¤Á¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï126,059Ì¾¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯Âè2²óG¸¡Äê¤Î¼Â»Ü³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ
»î¸³³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§G¸¡Äê 2026Ç¯Âè2²ó¡ÊJDLA Deep Learning for GENERAL 2026 #2¡Ë
¼õ¸³·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³¡Ê¼«Âð¤Ç¼õ¸³¡Ë/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¾ì»î¸³¡ÊÁ´¹ñ¤Î»ØÄê»î¸³²ñ¾ì¤«¤é¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ËÁªÂò¡Ë
»î¸³ÆüÄø¡§-¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë 16:00～17:40
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë 13:00～14:40
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-²ñ¾ì»î¸³-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¿½¹þ´ü´Ö¡§-¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸Ä¿Í¡Û2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÃÄÂÎ¡Û2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-²ñ¾ì»î¸³-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¡Û2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë13:00 ～ ¼õ¸³Æü¤Î£³ÆüÁ° 23:59¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÎã. 2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¼õ¸³¤Î¾ì¹ç¡¢2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÃÄÂÎ¼õ¸³¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ´ü¸Â¤Ï2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¼õ¸³»ñ³Ê¡§À©¸Â¤Ê¤·
¼Â»Ü³µÍ×¡§-¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»î¸³»þ´Ö100Ê¬¡¢¾®Ìä145Ìä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-²ñ¾ì»î¸³-
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»î¸³»þ´Ö120Ê¬¡¢¾®Ìä145Ìä
½ÐÂêÈÏ°Ï¡§¥·¥é¥Ð¥¹¡Êhttps://www.jdla.org/certificate/general/#general_No03(https://www.jdla.org/certificate/general/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202601_001#general_No03)¡Ë¤è¤ê½ÐÂê
¼õ ¸³ ÎÁ ¡§°ìÈÌ13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢³ØÀ¸ 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿½¹þÊýË¡
¡¡£Ç¸¡Äê¤Î¼õ¸³¿½¹þ¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í¿½¹þ¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÃÄÂÎ¿½¹þ¡×¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à¤Ï¡¢£Ç¸¡Äê¸ø¼°¥Úー¥¸¡Êhttps://www.jdla.org/certificate/general/(https://www.jdla.org/certificate/general/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202601_002)¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢G¸¡Äê¹ç³Ê¼Ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»î¸³/²ñ¾ì»î¸³Ìä¤ï¤º¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¶¨µÄ²ñ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖDX¿ä¿Ê¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¶¨µÄ²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.dilite.jp/passport¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å
¡ãÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÆüËÜ¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¶¨²ñ¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò»ö¶È¤Î³Ë¤È¤¹¤ë´ë¶È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤òÆüËÜ¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Î¤â¤È¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò»ö¶È¤Î³Ë¤È¤¹¤ë´ë¶È¤ª¤è¤ÓÍ¼±¼Ô¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»º¶È³èÍÑÂ¥¿Ê¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä»º¶È¤Ø¤ÎÄó¸À¡¢¹ñºÝÏ¢·È¡¢¼Ò²ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ ¤Ê¤É¡¢»º¶È¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©Æü¡¡¡§¡¡2017Ç¯6·î1Æü
½êºßÃÏ¡¡¡§¡¡¢©100-0004¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2ÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ ¿·Âç¼êÄ®¥Ó¥ë 3F
Íý»öÄ¹¡¡¡§¡¡¾¾Èø¡¡Ë¡¡ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡¡¶µ¼ø
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡§ https://www.jdla.org(https://www.jdla.org/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202601_003)
¾ðÊó¥Ýー¥¿¥ë¡¡¡§https://www.jdla.org/portal/(https://www.jdla.org/portal/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202601_004)
