Shanghai Electric¤¬WFES2026¤Ç¡ÖÅý¹ç¤ÎÎÏ¡×¤òÈäÏª¡¢ÃæÅì¸þ¤±Êñ³çÅª¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ
¥¢¥Ö¥À¥Ó¡ÊUAE¡Ë,2026Ç¯1·î16Æü /PRNewswire/ -- Shanghai Electric¡ÊSEHK¡§2727¡¢SSE: 601727¡Ë¤¬¡¢¥¢¥Ö¥À¥Ó¹ñÎ©Å¸¼¨¾ì¤ÇËÜÆü³«Ëë¤·¤¿À¤³¦Ì¤Íè¥¨¥Í¥ë¥®ー¥µ¥ß¥Ã¥È¡ÊWFES¡Ë2026¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢³¤¿åÃ¸¿å²½¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÃßÅÅ¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥°¥êー¥óÇ³ÎÁ¤Ê¤É¡¢Æ±¼Ò¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤¬¶¯¿Ù¤ÇÃÎÇ½Åª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÃæÅìÃÏ°è¤ÏËÉÙ¤ÊÀÐÌý¡¦¥¬¥¹»ñ¸»¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÀøºßÎÏ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¿åÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ÎÆ»¶Ú¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃæÅì¡¦ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇºÇÂç¤«¤ÄºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëWFES¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦¤ÎÀ¯ºö·èÄê¼Ô¡¢¶È³¦¥êー¥Àー¡¢µ»½Ñ³×¿·¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Îµ»½Ñ¤ÎÃ±½ã¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Î»ö¶È¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Shanghai Electric Power Generation Group¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÉûÉôÄ¹¡¢Zhu Weiwen¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖShanghai Electric¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¹âÉáµÚ¡¢Á÷ÅÅÌÖ¤Î°ÂÄêÀ¡¢¥°¥êー¥óÇ³ÎÁ¤ÎÀ¸»º¡¢»º¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤òÁê¸ß¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤Î¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê°Ü¹Ô·ÐÏ©¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢Shanghai Electric¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢Ë×Æþ·¿¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ 4¤Ä¤ÎÅý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¾ー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢È¯ÅÅ¤«¤éÃùÂ¢¡¢ÊÑ´¹¡¢¸úÎ¨ÅªÍøÍÑ¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤òÎã¼¨¤·¤¿¡£
ÂÀÍÛ¸÷¤È¿å¤ÎÅý¹ç¥¾ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¡¦¥½ー¥éー¥Ñー¥¯¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢½¸¸÷·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤òÁêÊäÅª¤ËÅý¹ç¤·¡¢24»þ´ÖÅÅÎÏ¶¡µë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»²¹Í»öÎã¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥¾ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Shanghai Electric¤Î³¤¿åÃ¸¿å²½µ»½Ñ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Ç®¤òÍøÍÑ¤·¤¿Â¿½Å¸úÍÑ¾øÎ±¡ÊMED¡Ë¤ÈËì¤òÍøÍÑ¤·¤¿µÕ¿»Æ©¡ÊRO¡Ë¤ÎÎ¾µ»½Ñ¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
Á÷ÅÅÌÖ¥µ¥Ýー¥È¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÃùÂ¢¥¾ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÉáµÚÎ¨¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Î·ÏÅý°ÂÄêÀ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£Shanghai Electric¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê´·À¥µ¥Ýー¥È¤È¹âÂ®¼þÇÈ¿ôÄ´À°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Û¥¤ー¥ëÃßÅÅ¡ÜÆ±´ü¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥Ú¥Ë¥ã¥¹¥³ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Power-to-X¤È¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¾ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Shanghai Electric¤Ï¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ3.94kWh/Nm³¤ò¸Ø¤ëBristack®¥·¥êー¥ºÅÅ²òÁõÃÖ¤òÅ¸¼¨¡£Ê»¤»¤ÆÃæ¹ñµÈÎÓ¾Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÅíÆî¥°¥êー¥ó¥á¥¿¥Îー¥ë¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½Ì¼ÜÌÏ·¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥°¥êー¥ó¥á¥¿¥Îー¥ë¼Â¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ë¤è¤ë¿åÁÇ¤È¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥Ùー¥¹¤Î¥°¥êー¥ó¥á¥¿¥Îー¥ëÀ½Â¤µ»½Ñ¤òÅý¹ç¤·¡¢Á´¹©Äø¤Ë¤ï¤¿¤ëISCC EUÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¹©¶ÈÃÄÃÏ¥¾ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹â¸úÎ¨»º¶ÈÍÑ¥¿ー¥Ó¥ó¤ÈÃÎÇ½Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¹©¶ÈÃÄÃÏ¤¬ÄãÃºÁÇÅ¾´¹¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Î¸úÎ¨²þÁ±¤È¥¹¥Þー¥È¤ÊÅÅÎÏÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
Shanghai Electric¤Î¥Öー¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î2GW AI¥µ¥À¥¦¥£ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥â¥í¥Ã¥³¤Î¥µ¥Õ¥£³¤¿åÃ¸¿å²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥§¥Ü¡¦¥¬¥¹²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅíÆî¥°¥êー¥ó¥á¥¿¥Îー¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤äÍÑÅÓ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÃÏ°è²£ÃÇ·¿Åý¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëShanghai Electric¤ÎÇ½ÎÏ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î½éÆü¡¢Shanghai Electric¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È³¤¿åÃ¸¿å²½Ï¢·È¡¢¥°¥êー¥óÇ³ÎÁ¡¢Á÷ÅÅÌÖ¤Î°ÂÄê²½¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÅª½ÅÍ×²ÝÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿Ê£¿ô¤Îµ»½Ñ¥íー¥É¥·¥çー¤ò³«ºÅ¤·¡¢¶È³¦»²²Ã¼Ô¤Î¶¯¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
Shanghai Electric¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÅì¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢ËÉÙ¤ÊÅ·Á³»ñ¸»¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.shanghai-electric.com/group_en/
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com