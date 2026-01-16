¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È»Ù±çÄ¾Ä²¤¬¤ó¼ê½Ñ¤Î5Ç¯Á´À¸Â¸Î¨¤ò°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ç²òÀÏ¡¡Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¾Ã²½´É³°²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î²Ö²¬¤Þ¤ê¤¨°å»Õ¤é
¡¡Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¾Ã²½´É³°²ÊÊ¬Ìî¤Î²Ö²¬¤Þ¤ê¤¨°å»Õ¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´äºêÇîÇ·¡¡°Ê²¼¡¡MDV¡Ë¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿ÇÎÅ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Ê¹ÔÄ¾Ä²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸II,III¤ËÂÐ¤¹¤ë5Ç¯Á´À¸Â¸Î¨¡ÊOS¡á5-year Overall Survival¡Ë¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È»Ù±ç¼ê½Ñ¤¬Ê¢¹Ð¶À²¼¼ê½Ñ¤ª¤è¤Ó³«Ê¢¼ê½Ñ¤ËÈæ¤ÙÍ°Õ¤ËÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Î²Ö²¬»á¡Û
¡¡¤³¤ì¤ÏMDV¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë¿ÇÎÅ¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¤¿Â¿»ÜÀß¤Î¸å¤í¸þ¤¥³¥Û¡¼¥È¸¦µæ¤Ç¡¢2018Ç¯4·î¤«¤é2024Ç¯6·î¤ËÄ¾Ä²ÀÚ½ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿3Ëü7,191¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¾Ä²¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼¨¤¹cTÊ¬Îà¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¡¢¼ðáç¤¬ÞùËì²¼ÁØ¤Ë¿»½á¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ëcT3¤È¡¢Ä¾Ä²ÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ëcT4aÄ¾Ä²¤¬¤ó´µ¼Ô1Ëü7,793¿Í¤ò²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡¼£ÎÅ³«»ÏÁ°¤ÎÎ×¾²ÅªÉÂ´üÊ¬Îà¤Ë¤ª¤±¤ë¸¶È¯¼ðáç¤Î¹¤¬¤ê¤äÂç¤¤µ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸
¡¡5Ç¯OS¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È»Ù±ç¼ê½Ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼¡¤¤¤ÇÊ¢¹Ð¶À²¼¼ê½Ñ¡¢³«Ê¢¼ê½Ñ¤Î½çÈÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã»´üÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È»Ù±ç¼ê½Ñ¤Ï½Ñ¸å¹çÊ»¾É¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬ºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È»Ù±ç¼ê½Ñ¤¬ºÇ¤âÃ»¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆþ±¡¤«¤éÂà±¡¤Þ¤Ç¤ÎÁí°åÎÅÈñ¤âºÇ¤âÄã¤¯¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¾Ã²½´É³°²ÊÊ¬Ìî¤Î²Ö²¬»á¡¢¸¨³ÞÍ´²ð»á¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÀÊ¸¤Ï¡¢¡ÖColorectal Disease¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ÃøÏÀÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é¢ª https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/codi.70278
¡¡MDV¤Î¿ÇÎÅ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡Ê¼Â´µ¼Ô¿ô5502Ëü¿Í¡¢2025Ç¯12·îËöÆü¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ç¡¼¥¿¡ÊRWD¢¨2¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÎ×¾²¤Ç¤Î²¾Àâ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤É¤Ë¡¢Î×¾²°å¤ä¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Î¸¦µæ¤Ë¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡Î×¾²»î¸³¤Ê¤É¤ÎÆÃÄê¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä¼ÂºÝ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ç½¸¤á¤é¤ì¤ë·ò¹¯¡¦°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁí¾Î
¡Ú²Ö²¬»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥é¥à¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
Î×¾²¡¦Ìô³Ø¸¦µæ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡¡¡ô£¸
https://www.mdv.co.jp/ebm/column/medical-big-data/article131/
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン　広報室
担当：君通、赤羽、久田
TEL：03-5283-6911
MAIL：pr@mdv.co.jp
