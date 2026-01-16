¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡Û½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤Ë´®Ç½¡ª¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬½¸·ë
¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡¡¡ÖSweet Shot!~´Å¤¤°ì½Ö¤ò¡¢ìÔÂô¤Ë¡£~¡×³«ºÅ
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡Á3·î14Æü(ÅÚ)
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡Ê¹Á¶èÀÖºä¡¿»ö¶È¼ÔÂåÉ½ »°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é3·î14Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡ÖSweet Shot!~´Å¤¤°ì½Ö¤ò¡¢ìÔÂô¤Ë¡£~¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Î¥·¥§¥Õ¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¿´¤È¤¤á¤¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª ¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¡¢´ÛÆâ¤Ç¤ÏSweet¤Ê¤¤¤Á¤´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢º£¤À¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥§¥¢¤âÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢
=============================================
½Ü¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¦¡¢¤´Ë«Èþ¥Ñ¥Õ¥§
=============================================
¡ÚToshi Yoroizuka¡Û ¥È¥· ¥è¥í¥¤¥Å¥«
¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL.03-5413-3650¡Ë
Parfait harmonisé¡Ê¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥¢¥ë¥â¥Ë¥¼¡Ë
2,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
"çõ¡ßÏÂ"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Êçõ¤Î¹á¤ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÏÂ¹ÈÃã¤ÈÍ®»Ò¤ò³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡£
¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê
¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡ÚUNION SQUARE TOKYO¡Û ¥æ¥Ë¥ª¥ó ¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥È¥¦¥¥ç¥¦
¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹B1 / TEL. 03-5413-7780¡Ë
Strawberry Parfait
2,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¢¤Þ¤ª¤¦¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤ä¥¤¥Á¥´¥½¡¼¥¹¡¢½Ü¤Î¥¤¥Á¥´¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤¤¡¢ìÔÂô¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¤¥Á¥´¤Å¤¯¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Õ¥§¡£
¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê
¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß
¡ÚFRUITS IN LIFE¡Û ¥Õ¥ë¡¼¥Ä ¥¤¥ó ¥é¥¤¥Õ
¡Ê¥×¥é¥¶B1 / TEL. 03-6447-1190¡Ë
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,595±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È1,566±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆóÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤Ë½Å¤Í¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡£298kcal¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤äÍÕ»À¤âËÉÙ¤ËÀÝ¤ì¤ë°ìÉÊ¡£
¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê
¡Úukafe¡Û ¥¦¥«¥Õ¥§
¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢2F / TEL. 03-6438-9920¡Ë
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥Ü¥¦¥ë
1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼«Á³Ë¤«¤ÊÆî°ËÆ¦¤ÎÂÀÍÛ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤Æ°é¤Ã¤¿ STRAWBERRY FARM ITODA¤µ¤ó¤Î¤¢¤Þ¡¼¤¤´°½Ï¹È¤Û¤Ã¤Ú¤ò»ÈÍÑ¡£Ç»¸ü¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Á¡¼¥º¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¡£
¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê
¢¨Äó¶¡»þ´Ö18:00¤Þ¤Ç
¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê
=============================================
¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥±¡¼¥
=============================================
¡Úpâtisserie Sadaharu AOKI paris¡Û ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥µ¥À¥Ï¥ë¡¦¥¢¥ª¥¡¦¥Ñ¥ê
¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢B1 / TEL. 03-5413-7112¡Ë
¥Ñ¥ê¥Ö¥ì¥¹¥È¥Õ¥ì¡¼¥º¥Ô¥¹¥¿¥Ã¥·¥å
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,265¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È1,242¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥ê¡¼¥à¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥Á¥´¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥¯¤È²Ì¼Â¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡ÚLe Pain Quotidien¡Û ¥ë¡¦¥Ñ¥ó¡¦¥³¥Æ¥£¥Ç¥£¥¢¥ó
¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL. 03-6804-5879¡Ë
¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó896±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¤¤¤Á¤´¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²¿ÁØ¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Le Pain Quotidien¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡£
¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê
¡ÚPARIYA DELICATESSEN¡Û ¥Ñ¥ê¥ä ¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó
¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢B1 / TEL. 03-6434-7671¡Ë
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,518±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼ÉÕ¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È1,058±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¸ýÍÏ¤±·Ú¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿PARIYAÄêÈÖ¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Ç¤¹ ¡£
¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê
=============================================
²Ú¤ä¤«¤Ê¤È¤¤á¤¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ì»®
=============================================
¡Úorangé¡Û ¥ª¥é¥ó¥¸¥§
¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL. 03-5413-3600¡Ë
çõ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ëçõ²Ì½Á¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¿¥ë¥È¡£¤ª¼ò¤Ç¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê
¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß
¡ÚRIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN¡Û ¥ê¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥³¡¼ ¥Ó¥¹¥È¥í¥¢¥ó¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó
¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL. 03-3403-0808¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë
957±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤Î¥³¥¯¿¼¤¤¥¢¥¤¥¹¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤òÅº¤¨¤¿¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡£¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤à°ì»®¡£²¹¤«¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê
¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß
¡ü¡ãÆ±»þ³«ºÅ¡ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥§¥¢
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´Å¤¯¤Æ¤Û¤í¶ì¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚNIRVANA New York¡Û ¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯
¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹1F / TEL. 03-5647-8305¡Ë
Vegan cacao Shrikhand
1,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ç»¸ü¤Ê¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥·¥ç¥³¥é¥±¡¼¥¤Ë¡¢Çò¤¤¥·¥å¥ê¥«¥ó¥É¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿°ìÉÊ¡£½Å¤µ¤ò»Ä¤µ¤º¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê
¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß
¢¨¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚToshi Yoroizuka¡Û ¥È¥· ¥è¥í¥¤¥Å¥«
¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL.03-5413-3650¡Ë
Supérieur au chocolat
2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¥·¥ç¥³¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ë¥È¥ó¥«Æ¦¤Î¥¢¥¤¥¹¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î»ÀÌ£¤òÇ¦¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢¨Äó¶¡´ü´Ö2/14¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÚLe Pain Quotidien¡Û ¥ë¡¦¥Ñ¥ó¡¦¥³¥Æ¥£¥Ç¥£¥¢¥ó
¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL. 03-6804-5879¡Ë
¥Õ¥©¥ì¥Î¥ï¡¼¥ë
¥¤¡¼¥È¥¤¥ó794±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Á¥§¥ê¡¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÁÕ¤Ç¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¹õ¤¤¿¹¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡£
¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê
¡Úorangé¡Û ¥ª¥é¥ó¥¸¥§
¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL. 03-5413-3600¡Ë
¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Áorangé¥¹¥¿¥¤¥ë¡Á
850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥¿¡¼¥É¥é¥à¡Ë1,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¥Á¥ç¥³¤È¥³¥³¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ò¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ç¤´Äó¶¡¡£orangé¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤È°ì½ï¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê
¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß
´ÛÆâ¤Ç¤¤¤Á¤´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÉÛÃæ¡ª
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ø¼°Instagram¤Ç³§ÍÍ¤«¤é¤Îsweet shot¤òÈ¯¿®Ãæ¡ª
¤¼¤Ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾åµ¤ÎÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSweet Shot!~´Å¤¤°ì½Ö¤ò¡¢ìÔÂô¤Ë¡£~¡×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡§https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7812/
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥§¥¢¡§https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/7813/
