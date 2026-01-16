¡ÚÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡Û½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤Ë´®Ç½¡ª¤¤¤Á¤´¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬½¸·ë

¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡¡¡ÖSweet Shot!~´Å¤¤°ì½Ö¤ò¡¢ìÔÂô¤Ë¡£~¡×³«ºÅ

´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡Á3·î14Æü(ÅÚ)

Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡Ê¹Á¶èÀÖºä¡¿»ö¶È¼ÔÂåÉ½ »°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é3·î14Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡ÖSweet Shot!~´Å¤¤°ì½Ö¤ò¡¢ìÔÂô¤Ë¡£~¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Î¥·¥§¥Õ¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¿´¤È¤­¤á¤¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª ¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¡¢´ÛÆâ¤Ç¤ÏSweet¤Ê¤¤¤Á¤´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢º£¤À¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥§¥¢¤âÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Ò¤È¤È¤­¤ò¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£









¡ü¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢

½Ü¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¦¡¢¤´Ë«Èþ¥Ñ¥Õ¥§

¡ÚToshi Yoroizuka¡Û ¥È¥· ¥è¥í¥¤¥Å¥«

¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL.03-5413-3650¡Ë







Parfait harmonisé¡Ê¥Ñ¥ë¥Õ¥§¥¢¥ë¥â¥Ë¥¼¡Ë

2,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

"çõ¡ßÏÂ"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Êçõ¤Î¹á¤ê¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ëÏÂ¹ÈÃã¤ÈÍ®»Ò¤ò³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡£

¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê

¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß

¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê

¡ÚUNION SQUARE TOKYO¡Û ¥æ¥Ë¥ª¥ó ¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥È¥¦¥­¥ç¥¦

¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹B1 / TEL. 03-5413-7780¡Ë







Strawberry Parfait






2,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¤¢¤Þ¤ª¤¦¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤ä¥¤¥Á¥´¥½¡¼¥¹¡¢½Ü¤Î¥¤¥Á¥´¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤¤¡¢ìÔÂô¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¤¥Á¥´¤Å¤¯¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Õ¥§¡£

¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê

¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß

¡ÚFRUITS IN LIFE¡Û ¥Õ¥ë¡¼¥Ä ¥¤¥ó ¥é¥¤¥Õ

¡Ê¥×¥é¥¶B1 / TEL. 03-6447-1190¡Ë







¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§

¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,595±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È1,566±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

ÆóÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤Ë½Å¤Í¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥Ñ¥Õ¥§¡£298kcal¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¤äÍÕ»À¤âË­ÉÙ¤ËÀÝ¤ì¤ë°ìÉÊ¡£

¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê

¡Úukafe¡Û ¥¦¥«¥Õ¥§

¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢2F / TEL. 03-6438-9920¡Ë







¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¥Ü¥¦¥ë

1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¼«Á³Ë­¤«¤ÊÆî°ËÆ¦¤ÎÂÀÍÛ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤Æ°é¤Ã¤¿ STRAWBERRY FARM ITODA¤µ¤ó¤Î¤¢¤Þ¡¼¤¤´°½Ï¹È¤Û¤Ã¤Ú¤ò»ÈÍÑ¡£Ç»¸ü¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Á¡¼¥º¤È¤ÎÁêÀ­È´·²¡£

¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê

¢¨Äó¶¡»þ´Ö18:00¤Þ¤Ç

¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê

¤ª¤¦¤Á¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥±¡¼¥­

¡Úpâtisserie Sadaharu AOKI paris¡Û ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡¦¥µ¥À¥Ï¥ë¡¦¥¢¥ª¥­¡¦¥Ñ¥ê

¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢B1 / TEL. 03-5413-7112¡Ë







¥Ñ¥ê¥Ö¥ì¥¹¥È¥Õ¥ì¡¼¥º¥Ô¥¹¥¿¥Ã¥·¥å

¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,265¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È1,242¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤­¾å¤²¤¿¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥ê¡¼¥à¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥Á¥´¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥¯¤È²Ì¼Â¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê

¡ÚLe Pain Quotidien¡Û ¥ë¡¦¥Ñ¥ó¡¦¥³¥Æ¥£¥Ç¥£¥¢¥ó

¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL. 03-6804-5879¡Ë







¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó

¥¤¡¼¥È¥¤¥ó896±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¤¤¤Á¤´¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²¿ÁØ¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Le Pain Quotidien¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡£

¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê

¡ÚPARIYA DELICATESSEN¡Û ¥Ñ¥ê¥ä ¥Ç¥ê¥«¥Æ¥Ã¥»¥ó

¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢B1 / TEL. 03-6434-7671¡Ë







¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­

¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,518±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼ÉÕ¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È1,058±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¸ýÍÏ¤±·Ú¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿PARIYAÄêÈÖ¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­¤Ç¤¹ ¡£

¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄê

²Ú¤ä¤«¤Ê¤È¤­¤á¤­¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ì»®

¡Úorangé¡Û ¥ª¥é¥ó¥¸¥§

¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL. 03-5413-3600¡Ë







çõ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥â¥ó¥Ö¥é¥ó

1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ëçõ²Ì½Á¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¿¥ë¥È¡£¤ª¼ò¤Ç¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£

¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê

¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß

¡ÚRIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN¡Û ¥ê¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥³¡¼ ¥Ó¥¹¥È¥í¥¢¥ó¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó

¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL. 03-3403-0808¡Ë







¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë

957±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤Î¥³¥¯¿¼¤¤¥¢¥¤¥¹¤Ë¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤òÅº¤¨¤¿¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡£¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈÍ¾±¤¤ò³Ú¤·¤à°ì»®¡£²¹¤«¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê

¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß

¡ü¡ãÆ±»þ³«ºÅ¡ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥§¥¢

¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´Å¤¯¤Æ¤Û¤í¶ì¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÚNIRVANA New York¡Û ¥Ë¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ê ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯

¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Æ¥é¥¹1F / TEL. 03-5647-8305¡Ë







Vegan cacao Shrikhand

1,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

Ç»¸ü¤Ê¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¥·¥ç¥³¥é¥±¡¼¥­¤Ë¡¢Çò¤¤¥·¥å¥ê¥«¥ó¥É¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿°ìÉÊ¡£½Å¤µ¤ò»Ä¤µ¤º¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê

¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß

¢¨¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÚToshi Yoroizuka¡Û ¥È¥· ¥è¥í¥¤¥Å¥«

¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL.03-5413-3650¡Ë







Supérieur au chocolat

2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¥·¥ç¥³¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ë¥È¥ó¥«Æ¦¤Î¥¢¥¤¥¹¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥¢¥¤¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¤Î»ÀÌ£¤òÇ¦¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß

¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê

¢¨Äó¶¡´ü´Ö2/14¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç

¡ÚLe Pain Quotidien¡Û ¥ë¡¦¥Ñ¥ó¡¦¥³¥Æ¥£¥Ç¥£¥¢¥ó

¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL. 03-6804-5879¡Ë







¥Õ¥©¥ì¥Î¥ï¡¼¥ë

¥¤¡¼¥È¥¤¥ó794±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Á¥§¥ê¡¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÁÕ¤Ç¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¹õ¤¤¿¹¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥­¡£

¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê

¡Úorangé¡Û ¥ª¥é¥ó¥¸¥§

¡Ê¥×¥é¥¶1F / TEL. 03-5413-3600¡Ë







¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Áorangé¥¹¥¿¥¤¥ë¡Á

850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¢¨¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ð¥¿¡¼¥É¥é¥à¡Ë1,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Î¥Á¥ç¥³¤È¥³¥³¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ò¾Æ¤­¤¿¤Æ¤Ç¤´Äó¶¡¡£orangé¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤È°ì½ï¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ÂÄê

¢¨¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Î¤ß

´ÛÆâ¤Ç¤¤¤Á¤´¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÇÛÉÛÃæ¡ª







Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¸ø¼°Instagram¤Ç³§ÍÍ¤«¤é¤Îsweet shot¤òÈ¯¿®Ãæ¡ª

¤¼¤Ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

