¡¡½»Í§ÎÓ¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§¸÷µÈ¡¡ÉÒÏº¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï·úºàÎ®ÄÌ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖJUCORE ¸«ÀÑ¡×¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìî¸ý ËÓ¡¢ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô)¡¢µÜÀî¹©µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§µÜÀî¡¡²ÅÎ´¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ì¥«¥Ã¥ÈCAD¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖJUCORE ¸«ÀÑ¡×¤ÏÊª·ï¾ðÊó¡¢¸«ÀÑÆâÍÆ¡¢¼õÃí¸«¹þ¡¢Í½»»¼ÂÀÓ´ÉÍýÅù¤Î¥Çー¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¸«ÀÑ¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¶È³¦ÆÃ²½·¿¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£2023Ç¯9·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¸«ÀÑºîÀ®»þ¤Î¶ÈÌ³Éé²ÙÄã¸º¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¡¢¸úÎ¨²½¤Ë¸þ¤±µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ì¥«¥Ã¥ÈCAD¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¡¢¥×¥ì¥«¥Ã¥ÈÉôºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿ÆþÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Çー¥¿Ï¢·È¤Î³µÍ×
①¥×¥ì¥«¥Ã¥ÈÉôºà¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤ÇÆþÎÏ¤ò¸úÎ¨²½
Excel¤ä´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤¹¤ëºÝ¤Ë¥×¥ì¥«¥Ã¥ÈÉôºà¤Ï°ìËÜ°ìËÜ¤Îºà¼ï¡¢²Ã¹©ÆâÍÆ¡¢ÍÑÅÓ¤ä»ÅÍÍ¤Ê¤É¤¬Â¿´ô¤ËÏË¤ê¡¢¿ôÉ´¹Ô¤ËµÚ¤ÖËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò½èÍý¤·¸«ÀÑ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£ºà¼ï¤´¤È¤Î¶â³Û¤ò»»½Ð¤·ÌÀºÙ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀßÈ÷·Ï·úºà¡Ê¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÀöÌÌ¡¢¥Ð¥¹Åù¡Ë¤Î¸«ÀÑºîÀ®¤ÈÈæ¤Ùºî¶È¹©Äø¤¬ÈÑ»¨¤ÇÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖJUCORE ¸«ÀÑ¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤âCAD¥½¥Õ¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Èー¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢µÜÀî¹©µ¡¤Î2¼Ò¤Î¥×¥ì¥«¥Ã¥ÈCAD¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê·úºàÎ®ÄÌ»ö¶È¼Ô³Æ¼Ò¤È¥Çー¥¿Ï¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
②»ÈÍÑÉôºà¤Î¿ôÎÌ¤È²Á³Ê¤ò½Ö»þ¤ËÇÄ°®
¥×¥ì¥«¥Ã¥ÈCAD¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿¥Çー¥¿¤òJUCORE¸«ÀÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ö°ì³ç³ÝÎ¨ÀßÄê¡×¤ä¡Ö¹Ô½¸Ìó¡×µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÈÍÑÉôºà¤Î¿ôÎÌ¤ä²Á³Ê¤ò½Ö»þ¤Ë»»½Ð¡£Æó½ÅÆþÎÏ¤äÆþÎÏ¥ß¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¤Îºï¸º¤Ç¡¢Â¾¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ë»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ìÀ¸»ºÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
③¼«¼Ò¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤â²ÄÇ½
JUCORE ¸«ÀÑ¤Ë¤ÏCSV½ÐÎÏµ¡Ç½¤âÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸½ºßÍøÍÑÃæ¤Î¼«¼Ò¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤â¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ã·úºàÎ®ÄÌ»ö¶È¼Ô¡ä
¡¡
¡¡ÍøÊØÀ¤äÀ¸»ºÀ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¼«¼Ò¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Çー¥¿Ï¢·È¤Î³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
¡¡½»½ê¡§¢©351-0014¡¡ºë¶Ì¸©Ä«²â»ÔÉ¨ÀÞÄ®4-21-22
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ïÌÚºà²Ã¹©µ¡¤ÎÀß·×¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡£ÌÚ¹½Â¤ÍÑCAD-CAM¤ÎÀß·×¡¢³«È¯¡¢ÈÎÇä¡£
¡¡URL¡§https://www.toa-gr.jp/
¡¡´ë¶ÈÌ¾¡§µÜÀî¹©µ¡³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡½»½ê¡§¢©441-8019¡¡°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô²ÖÅÄÄ®»úÃæ¥ÎÄÚ53ÈÖÃÏ
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥ì¥«¥Ã¥ÈÀìÍÑµ¡³£¡¢ÌÚºà²Ã¹©µ¡³£¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
¡¡URL¡§https://www.miyagawakoki.co.jp/